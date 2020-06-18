«(…) В Гельзенкирхене в Рурской области есть старые угольные шахты, свой футбольный клуб Бундеслиги («Шальке 04»)…а теперь будет и своя статуя Ленина. Довольно странный исторический момент: в субботу, 20 июня, в этом городе в земле Северный Рейн-Вестфалия произойдет торжественное открытие памятника Ленину. Первого во всей Западной Германии! Причем наперекор мнению муниципалитета», — пишет корреспондент Liberation в Берлине Жоанна Люйсен.

«Спорный памятник, как и участок, на котором он воздвигнут, принадлежит Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ). Статуя высотой 2,15 метра, первоначально отлитая в Чешской Республике в 1957 году, должна была быть торжественно установлена в марте перед зданием национальной штаб-квартиры партии, но из-за эпидемии Covid-19 пришлось отложить это мероприятие», — говорится в статье.

«Сегодня центральный комитет МЛПГ с радостью сообщил, что, наконец, «Ленин прибывает в Гельзенкирхен»: «Время памятников, посвященных расистам, антисемитам, фашистам, антикоммунистам, явно вышло», — заявляет председатель партии Габи Фехтнер, с отсылкой к императору Вильгельму II, который был «милитаристом, антисемитом и антикоммунистом», и добавляет: «В этом контексте совершенно уместно объявить о том, что в субботу в 2 часа дня в Гельзенкирхене мы устанавливаем первый памятник Ленину в Западной Германии». Партия уточняет, что ожидается приезд СМИ, «в том числе трех телевизионных команд из России», — передает Libération.

«Такая инициатива не встретила единодушного одобрения, — отмечает автор статьи. — Квартальный совет, где должен быть установлен памятник, в принятой единогласно в начале марта резолюции объявил о своем несогласии: «Коммунистический лидер Ленин является синонимом насилия, угнетения, террора и человеческих страданий. Все это […] делает его символом упразднения нашей демократии. Квартальный совет не одобрит такой недемократический символ и требует, чтобы муниципальная администрация применила все законные средства для предотвращения возведения этой статуи в Гельзенкирхене».

«Тогда мэрия подала жалобу в Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия, аргументируя ее тем, что памятник может отбрасывать тень на… здание старого банка, построенное в 1930-е годы и отнесенное к разряду исторических памятников. Увы, 10 марта суд отклонил эту жалобу, строго придерживаясь буквы закона об имущественном праве: «Негативная оценка Ленина и его действий, на которых город Гельзенкирхен в значительной степени основывает свое враждебное отношение, не имеет никакого вразумительного отношения к объявлению об установке памятника».

«Вот так произошло громогласное возвращение Ленина в Германию, после того, как в 1992 году на площади, которая раньше называлась площадью Ленина, в Восточном Берлине, была разобрана его 19-метровая гранитная статуя — сейчас это место называется «Площадь Объединенных Наций». В бывшей ГДР еще осталось несколько статуй, но новые памятники не возводились с 80-х годов», — резюмирует издание.

Перевод Inopressa.ru

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