День в истории: в России утвердили первый «дресс-код»

11 марта 1834 года Николай I утвердил положение о гражданских мундирах и описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни ко двору. Так в российском обществе появился один из первых официальных «дресс-кодов».

Положением о гражданских мундирах для каждого ведомства установили 10 разрядов униформы тёмно-зелёного или тёмно-синего цвета. Красный цвет формы закрепили за сенаторами. По цвету деталей мундира — воротника, обшлагов и выпушек, а также по узору золотого или серебряного шитья — можно было определить конкретное министерство. Чем больше было шитья, тем выше ранг чиновника. Новая форма, особенно с золотой или серебряной вышивкой, стоила дорого, и её пошив оплачивали сами госслужащие.

В положении определили семь форм мундира: парадную, праздничную, обыкновенную, будничную, особую, дорожную и летнюю. Частью парадной формы была треугольная чёрная шляпа. Также с парадным мундиром носили шпагу, которая была атрибутом государственной службы. Человек, выходивший в отставку, мог сохранить свой мундир, если прослужил в ведомстве не менее 10 лет и без каких-либо нареканий.

Кроме того, чиновники должны были брить усы и бороду. В 1837 году издали специальное постановление, в котором начальникам дали указание следить, чтобы подчинённые тщательно брили лицо.

Также император утвердил описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни ко двору. Штатс-дамам и камер-фрейлинам полагалось носить зелёное верхнее платье с золотым шитьём, одинаковое с шитьём мундиров придворных чиновников. Наставницы великих княжон должны были явиться в синих платьях с золотом, а фрейлины — в пунцовых нарядах с серебряным шитьём. Городским дамам разрешали приезжать в платьях разных цветов с любым шитьём. При этом покрой одежды был утверждён одинаковый для всех.

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По инф. Парламентской газеты

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