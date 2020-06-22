Рядом с деревней Моглино в Псковской области поисковики обнаружили массовое захоронение мирных жителей. По предварительным данным, это жертвы фашистского концлагеря, который действовал на этой территории в годы Великой Отечественной войны.
Слухи о концлагере, который находился в этой местности, среди жителей окрестных деревень ходили давно. Но до последнего времени никто не знал, где находятся захоронения. Конкретная локация была найдена благодаря изучению рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области, эти материалы были переданы в региональный государственный архив в пролом году.
По предварительным данным, концлагерь близ Моглино действовал с 1941 по 1944 год, за это время здесь погибло порядка трех тысяч человек.
Первые же раскопки подтвердили страшные архивные данные. На глубине 70-80 сантиметров обнаружено массовое захоронение. Пока поисковики не могут сказать, останки скольки человек находятся в этом месте, работы только начались, пока известно, что в захоронении люди лежали друг на друге. Причины их смерти также пока не установлены, но удалось идентифицировать двух человек, , сообщили в Поисковом движении России.
В концлагере находились советские военнопленные, которых заставляли ремонтировать дорогу, связывающую Ригу и Псков. В первые месяцы 1941 года из 280 бойцов в живых осталось не больше 30 человек. С весны 1942 года концлагерь стал пересылочной базой, в Моглино привозили мирных жителей.
О массовом захоронении поисковики сообщили в правоохранительные органы.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В Псковской области нашли останки погибших в фашистском концлагере
Рядом с деревней Моглино в Псковской области поисковики обнаружили массовое захоронение мирных жителей. По предварительным данным, это жертвы фашистского концлагеря, который действовал на этой территории в годы Великой Отечественной войны.
-
Новый «Ну, погоди!»: в компании волка и зайца — пополнение
«Союзмультфильм» представил новых персонажей перезапуска мультсериала «Ну, погоди!» — барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю.
-
Доктор Мясников рассказал, как отличить хорошего врача от плохого
Известный телеведущий и главврач одной из московских больниц Александр Мясников дал совет россиянам, как можно отличить плохого врача от хорошего.
-
Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной
Опубликованы ранее неизвестные документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ, посвященные первым дням Великой Отечественной войны.
-
Вопросы, которые нужно решить, при выборе офиса для компании
Придя в офис какой-нибудь компании, вы никогда не задумывались, откуда он у нее взялся, как она его смогла выбрать, снять, обустроить? В общем, офисная, так сказать, кухня, вас никогда не интересовала? А это может быть любопытным, да и полезным. Ведь нюансы любого дела могут иногда пригодиться в жизни.
-
В Казахстане закрыли подпольную букмекерскую контору
Выбирая заведение для игры в казино или ставок на спорт, следует обратить внимание на наличие у них лицензий. Это же касается и онлайн-платформ, которые гарантируют пользователям безопасность и готовы решить любые спорные вопросы. Служба поддержки БК Париматч работает круглосуточно, что говорит о серьёзном отношении компании к своим клиентам. Легальные сайты и наземные пункты приёма ставок, в отличие от теневого сегмента, соблюдают правила безопасности. Примером стало недавнее закрытие компьютерного клуба в Казахстане.
-
Наземные казино ищут способы привлечь игроков
Тем, кому надоели привычные онлайн-казино, стоит перейти на официальный сайт Booi: https://sloterman.com/casino/booi/. Владельцы платформы позаботились о собственном талисмане, поэтому сайт украшает забавная обезьянка. Такой символ веселья и озорства способствует более успешной игре и достижению поставленных целей. Приступить к игре можно сразу же после простой регистрации или же воспользоваться бесплатной демо-версией.
-
Виктор Дробыш вспомнил своё знакомство с «Бурановскими бабушками»
Популярный российский музыкант и продюсер Виктор Дробыш стал гостем программы «Шоу Елены Степаненко» на канале «Россия-1». Виктор рассказал о своей работе и о том, как познакомился с фольклорной группой «Бурановские бабушки».
-
Губернатор Петербурга заговорил о подготовке ко второй волне коронавируса
Петербургу нужно готовиться ко второй волне заражений новой коронавирусной инфекцией. Такое заявление губернатор Петербурга Александр Беглов сделал на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.
-
Мы вас не забудем, Анатолий Леонтьевич!
10 июня ушел из жизни заведующий кафедрой геодезии и маркшейдерского дела ИРНИТУ Анатолий Охотин. Коллектив Иркутского технического университета соболезнует его семье и глубоко скорбит вместе с близкими.
-
Комиссия Совета Европы призвала исключить одну из поправок к Конституции
Россия не планирует менять текст поправок к Конституции, несмотря на обеспокоенность Венецианской комиссии Совета Европы, пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.
-
Блогер из народа Светлана: вся её жизнь как на ладони
Светлана Гительман, как она сама о себе пишет, «жена Бати и мама Руслана», с успехом блогерствует в сети Instagram.
-
Медики ждут резкого роста числа больных онкологией
К концу года онкологическая ситуация в России ухудшится, рассказали врачи-окнологи. Медики связали это с тем, что из-за пандемии не работают учреждения первичного звена здравоохранения, а значит, выявляемость пациентов с раком снизилась.
-
Мила Йовович, Джеймс Белуши – эти и другие православные звезды Голливуда
Свет православной веры одинаково освещает обычных людей и людей известных, и некоторые голливудские звезды исповедают ортодоксальную веру в Христа, чувствуя её истинность.
-
Алексей Маклаков – долгий путь от провинциального актёра до «прапорщика Шматко»
Легендарного прапорщика Шматко воплотил на экране актёр Алексей Маклаков. Ему удалось создать крайне убедительный и юморной образ, даже несмотря на то, что в действительности артист посвятил армии всего шесть дней своей жизни.
-
Любимый петербуржцами терапевт умер от коронавируса
В Петербурге от коронавируса скончался еще один доктор. COVID-19 унес жизнь Игоря Менакера, заведующего 2-м терапевтическим отделением больницы Святого Георгия.
-
Слово «зоб» во Франции произносить не стоит... А какие слова еще могут оконфузить?
Нецензурная брань помогает выразить крайнюю степень неприязни. Обычно эти слова у разных народов резко отличаются. Но при этом встречаются и такие выражения, которые у одного народа звучат совершенно безобидно, а у другого могут быть восприняты как оскорбление.
-
Петербуржцы заплатили штраф за медсестру с расстегнутым комбинезоном
Жители Петербурга скинулись на уплату штрафа 20-летней медсестре временного госпиталя «Ленэкспо» Анастасии Муравьевой, которую ранее заметили на рабочем месте в расстегнутом комбинезоне.
-
О пожаре в Соборе Парижской Богоматери снимут фильм
Французский режиссер Жан-Жак Анно собирается приступить к созданию фильма о трагическом событии в истории современной Франции — пожаре в Соборе Парижской Богоматери, случившемся в 2019 году.
-
Замуж за… ковер
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.