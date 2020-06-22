ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
2020-06-11-01-30-50
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Псковской области нашли останки погибших в фашистском концлагере
По инф. Российской газеты   
22 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Рядом с деревней Моглино в Псковской области поисковики обнаружили массовое захоронение мирных жителей. По предварительным данным, это жертвы фашистского концлагеря, который действовал на этой территории в годы Великой Отечественной войны.

Слухи о концлагере, который находился в этой местности, среди жителей окрестных деревень ходили давно. Но до последнего времени никто не знал, где находятся захоронения. Конкретная локация была найдена благодаря изучению рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области, эти материалы были переданы в региональный государственный архив в пролом году.

По предварительным данным, концлагерь близ Моглино действовал с 1941 по 1944 год, за это время здесь погибло порядка трех тысяч человек.

Первые же раскопки подтвердили страшные архивные данные. На глубине 70-80 сантиметров обнаружено массовое захоронение. Пока поисковики не могут сказать, останки скольки человек находятся в этом месте, работы только начались, пока известно, что в захоронении люди лежали друг на друге. Причины их смерти также пока не установлены, но удалось идентифицировать двух человек, , сообщили в Поисковом движении России.

В концлагере находились советские военнопленные, которых заставляли ремонтировать дорогу, связывающую Ригу и Псков. В первые месяцы 1941 года из 280 бойцов в живых осталось не больше 30 человек. С весны 1942 года концлагерь стал пересылочной базой, в Моглино привозили мирных жителей.

О массовом захоронении поисковики сообщили в правоохранительные органы.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 