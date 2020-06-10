Внутренний туризм при COVID-19: «в перчатках и маске», зато курортного сбора не будет…

С 1 июня в России постепенно начнет возрождаться туризм. Говорить о поездках в другие страны пока рано – по данным главы Минтранса Евгения Дитриха, международное сообщение возобновят в лучшем случае с июля.

В качестве альтернативы власти предложили гражданам испытать на себе все прелести внутреннего туризма. Но и это задача не из простых – коронавирусные ограничения придется соблюдать повсеместно, начиная с порога аэропорта.

Путешественникам будут измерять температуру и делать тесты на COVID-19, после их ждет обязательная двухнедельная самоизоляция в обсерваторе, за который в некоторых регионах придется заплатить. Маски можно будет снять на пляже, но даже там туристы вынуждены высчитывать полтора метра, чтобы не нарушить социальную дистанцию.

Ниже собраны все актуальные правила к путешествиям, в том числе – по регионам, в которые хотелось бы поехать.

Как будет проходить поездка?

1. Самолет

В середине мая Росавиация опубликовала трехэтапный план снятия ограничений по COVID-19 для авиакомпаний и аэропортов.

Первые два этапа самые жесткие и принципиальных различий между ними нет. Изначально у всех пассажиров и членов экипажа будут измерять температуру – если она окажется повышенной, то в аэропорт не пустят. Кафе, рестораны и магазины будут работать только навынос. Пассажиры и сотрудники все время должны соблюдать социальную дистанцию.

Во время полета необходимо использовать маски и перчатки – их нужно будет менять каждые три часа. Чтобы достать вещи из полки для ручной клади, придется спросить разрешения у бортпроводника. Еду и напитки в самолет можно проносить только в герметичной упаковке, в таком же виде будут предоставлять питание на борту.

На первом этапе режим пристегнутых ремней будет действовать от начала и до конца полета, на втором – он будет действовать как в обычное время.

На третьем этапе членам экипажа перестанут измерять температуру, но для пассажиров это правило сохранится. Во время полета маски и перчатки нужно будет надевать только если на борту есть пассажир с повышенной температурой и симптомами ОРВИ. В остальном полет будет проходить в привычном докоронавирусном формате.

2. Поезд

С апреля РЖД продавал билеты таким образом, чтобы пассажиры сидели в метре друг от друга, а в купе можно было купить только два места вместо четырех. С 29 мая это правило отменили. Также РЖД возобновил для пятидесяти пар поездов продажи билетов за 90 дней до отправления.

Компания отказалась от дистанционной рассадки после рекомендаций Роспотребнадзора, которые оказались намного более мягкими, чем правила для авиакомпаний. Ведомство предписало дважды в день измерять температуру у пассажиров и проводить влажную уборку. Об обязательном ношении масок и перчаток и социальной дистанции в Роспотребнадзоре не упомянули.

3. Корабли, лодки и другой водный транспорт

В конце мая Роспотребнадзор также разработал рекомендации для морского и внутреннего водного транспорта.

Согласно правилам, перед заходом на борт пассажирам и члены экипажа должны пройти обязательный термометрический контроль – его будут проводить каждый раз после возвращения с берега. Если температура будет выше 37,2, то посетителя на борт не допустят и отправят к медикам.

Маски и перчатки нужно носить все время, руки следует дезинфицировать каждый раз при заходе на борт и в любые общественные помещения.

Как будет проходить отдых в отеле или санатории?

Первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели. Заехать туда можно с 1 июня, но абстрагироваться от пандемии и расслабиться в привычном режиме все равно не получится. Правила ведомства общие и не относятся к обязательным, санатории и отели вероятнее всего будут частично или полностью им следовать.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, отдыхающих должны селить в номерах по одному. Исключение составляют только семьи. При заселении гостям должны измерять температуру, эта процедуру будут проводить как минимум один раз ежедневно.

Медуслуги будут предоставлять по предварительной записи, посещать процедуры группами не разрешат. После каждого пациента сотрудники будут дезинфицировать поверхности и проветривать помещение. Обеззараживанием воздуха займется специальное оборудование.

Завтраки, обеды и ужины Роспотребнадзор рекомендует раздавать по номерах. Организовать питание в столовых тоже можно, но в этом случае столики расставят в 2 м друг от друга, а гостям разрешат рассаживаться по одному (за исключением семей).

Убирать номера и дезинфицировать все контактные поверхности должны минимум один раз в день. Обработке подвергнется весь номер, включая обои. В свою очередь гость обязан проветривать номер каждые два часа.

Также Роспотребнадзор рекомендует минимизировать количество декоративных подушек и покрывал, обрабатывать шезлонги после каждого отдыхающего и обеззараживать детские площадки, двери, урны, парковочные терминалы и спасательные пункты.

Персонал должен носить маски и перчатки и менять их каждые два часа. Также сотрудникам запретили питаться на местах и работать после ухудшения самочувствия. Утром и вечером им будут измерять температуру.

Рекомендации Роспотребнадзора также распространяются на хостелы, базы отдыха, гостевые дома, туристические деревни и другие виды временного жилья, которое в будущем возобновит работу.

Куда сейчас можно поехать?

Сейчас можно купить билет в любой регион России, но стоит ли туда ехать – каждый турист должен самостоятельно, ведь провести отпуск в привычном формате пока не получится.

В Краснодарском крае карантин действует до 6 июня. Чтобы перемещаться муниципалитетами, нужно иметь пропуск. Массовые мероприятия запрещены, торговые центры и парки закрыты, жители должны соблюдать масочный режим.

О продлении ограничений пока не сообщалось, а вот об ослаблении губернатор Вениамин Кондратьев уже объявил в середине мая. С тех пор в регионе открылись парикмахерские, салоны красоты, автосалоны, автомойки и непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м. Режим самоизоляции сохранился только для жителей с хроническими заболеваниями и пожилых. Общественный и пригородный транспорт вернулся к работе.

До конца 2020 года в регионе отменили курортный сбор.

До 6 июня все туристы, приезжающие в Краснодарский край, должны проходить обязательную самоизоляцию в обсерваторах. От этого правилаосвобождаются только гости санаториев, которые возобновили работу с 1 июня. В то же время пациенты не смогут выходить за пределы организации. Туристов будут забирать из вокзалов и аэропортов и сразу отвезут на территорию санатория. При заселении приезжие проходят медосмотр в специальном пункте пропуска.

Приехать на Кубань смогут только граждане со справкой об отсутствии коронавируса – если документа не будет, то посетителя санатория также отправят в обсерватор.

Пляжи и набережные пока остаются закрытыми. По словам директора департамента курортов и туризма городской администрации Светланы Батяйкиной, в Сочи на пляжах введут социальное дистанцирование, за соблюдением правил будут следить камеры.

В Крыму с 1 июня к работе вернулись только кафе на открытом воздухе. Санатории и отелиоткроются 15 июня, но туда будут пускать только местных жителей. По словам главы региона Сергея Аксенова, приезжих из других регионов, скорее всего, не будут пускать в Крым до конца 2020 года.

В конце мая Аксенов обращался к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора. Часть рекомендаций ведомства глава Крыма назвал невыполнимыми, в числе таких правил – обязательное тестирование на коронавирус среди сотрудников курортной сферы и туристов и социальное дистанцирование на пляжах. Также Аксенов попросил отменить требование перепрофилировать санаторий в обсерватор, если в организации обнаружат зараженного. Из всего списка Роспотребнадзор убрал только тестирование на коронавирус.

С середины месяца при благоприятной обстановке на полуострове планируют открыть спортзалы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны и СПА-центры. Гостиницы и отели смогут вернуться к работе только после проверки спецкомиссии и при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Туристы, которые решат провести выходные в Севастополе, должны будут оплатить две недели в обсерваторах. Правило ввели в конце мая. Стоимость услуги на одного человека составляет около 25 тыс. рублей. Стоянку для автомобиля необходимо оплачивать дополнительно (200 рублей в сутки). Оплату за обсерваторы для приезжающих без цели также хотят ввести на всей территории Крыма.

В Ставропольском крае режим самоизоляции продлен до 7 июня. С 1 июня к работе вернулись только санатории с медицинской лицензией. При этом здравницы должны заранее сообщить краевому правительству, Минтуризму и Роспотребнадзору о приеме туристов. Всего в регионе 124 санаторно-курортных организации, из них к работе готовы санатории в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

В Калининградской области режим самоизоляции отменили 12 мая, но несмотря на это, все приезжие обязаны провести две недели на обсервации. Эта услуга в регионе предоставляется платно – 2 тыс. в сутки. В стоимость входит трехразовое питание, транспортные расходы на вывоз из аэропорта и обсерватора.

Также приезжающие в область должны за свой счет сделать тест на коронавирус. Сотрудникам предприятий обследование на инфекцию может оплатить работодатель.

Санаториям и гостиницам на побережье Калининградской области работать пока запрещено. С 1 июня к работе возвращаются только торговые центры – покупателей туда пускают с расчетом один человек на 25 кв. м. До 15 июня запрещены любые массовые мероприятия, до 1 июля – празднование свадеб.

В Татарстане отменили обязательную двухнедельную обсервацию для тех, кто уже переболел коронавирусом. В качестве доказательства туристу необходимо предоставить справку о пройденной обсервации в другом регионе и отрицательном тесте на COVID-19 – их необходимо сделать максимум за два дня до прибытия.

В Карелии поэтапное снятие ограничений происходит с 16 мая. Для туристов уже открыли природный заповедник «Кивач» и горный парк «Рускеала». Работа мест происходит с учетом рекомендаций Роспотребнадзора – между группами сохраняют расстояние в 50 м, посетители и сотрудники носят маски и перчатки, кафе работают только на вынос.

С 1 июня в Карелии разрешено сдавать в аренду коттеджи с отдельным входом. Исключение составляют только районы вдоль Ладожского озера, а также Пряжинского и Прионежского районов. Все приезжие, кроме сотрудников в командировках, должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Также туристы до 15 июня не могут заселиться в гостиницы и хостелы, которые не имеют отдельного входа для каждого гостя.

Какие страны открывают границы для туристов? Когда россиянам разрешат туда поехать?

Португалия, Греция, Таиланд и Грузия откроют границы для туристов с 1 июля. С середины июля путешественников начнет пускать Турция.

Бали примет туристов только в конце октября. Уникальное предложение для туристов сделали власти Кипра – они обещают покрыть расходы путешественника на питание, лечение и размещение в больнице, если во время отдыха на острове у него обнаружат коронавирус.

Несмотря на воодушевляющее «пробуждение» других стран в России открывать границы не спешат. 25 мая премьер-министр Михаил Мишустин порекомендовал жителям страны не выезжать за границу в отпуск.

«Я прошу наших граждан не торопиться. Да, в борьбе с коронавирусом достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. <...> Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», —сказал он.

В конце мая глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что запрет на поездки за границу могут продлить на все лето.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) запуск выездного туризма прогнозируют не раньше сентября. При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отметила, что запрет исходит не от других стран, а от России.

«Процесс возобновления международного туризма двусторонний: с одной стороны, у нас есть иностранные партнеры, которые говорят "приезжайте". А с другой стороны, есть российская граница, которая пока закрыта. До сентября вряд ли стоит ожидать ее открытия», − сказала Ломидзе.

Столько разных санитарно-гигиенических мероприятий придумано для внутренних туристов, что и отдыхать, думается, не многие в этом году захотят. Нужно быть просто суперфанатично преданным курортам Краснодарского края, к примеру, чтобы согласиться провести свой отпуск в подобных условиях. Хотя, возможно, найдутся люди, которым такие меры и нипочем окажутся. И они воспримут их как очередное интересное приключение и наоборот с головой захотят окунуться в путешествие в условиях присутствия коронавируса. Отдохнут, как уж могут, и потом будут другим рассказывать интересные истории на тему «как я необычно провел лето 2020 года».

Polit.ru

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