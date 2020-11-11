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Молитвенное правило — в помощь для дисциплины души
По инф. cyrillitsa.ru   
11 Ноября 2020 г.
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В современной Русской Православной Церкви существует практика ежедневной домашней, частной молитвы. Она включает чтение утренних и вечерних молитв, разнообразных канонов и последований. Эта практика называется «молитвенным правилом» и разделяется тематически.

Молитвенное правило — в помощь для дисциплины души

Например, утреннее, вечерние, евхаристическое. Согласно христианской традиции, исполнение этого правила необходимо для полноты жизни в вере.

Когда появилось «келейное правило»

Евангелие донесло до нас лишь одну молитву, заповеданную Христом - «Отче наш». Но в ней мы произносим слова не от себя, а от собрания верующих. Книга «Деяния апостолов» повествует, что по Вознесении Христа и после Пятидесятницы апостолы пребывали в постоянном общении и совместных молитвах.

Вообще, для христиан первых веков ежедневная молитва была преимущественно общим делом и совершалась «в собраниях», а затем – в храмах. Личная молитва лишь дополняла общую и была лишена какой-либо регламентации. Появление частного правила связано с распространением монашества, начавшемся с IV века.

Основными принципами жизни в скитах были уединение, небольшое количество иноков, духовное наставничество и общее богослужение, совершавшееся раз в неделю и по праздникам. В дни, когда богослужение не совершалось, монахам надлежало молиться келейно, для чего созданы были особые молитвенные правила, довольно большие. Обычно это были в сокращённом виде те же тексты, что прочитывались в храме, но с дополнением небольших молитв.

На Руси первое подобное келейное правило для монастырей создал в XII веке епископ Кирилл Туровский. Он написал цикл неделю из 21 молитвы, рассчитанный на каждодневное чтение. С течением времени такое правило преобразовалось в домашнее правило для мирян. Те тексты, которые составляют современный молитвослов, являлись лишь частью бывшего некогда правила, а нынешнее сформировалось и утвердилось Русской Православной Церковью примерно 200 лет назад.

«Правило» для «выправления» души

В современной Церкви признается необходимость исполнения мирянами определённых молитвенных правил, однако и святые отцы прошлого и проповедники XX века призывают относится к этому процессу неформально.

«Правило — не существенная часть молитвы, а только внешняя её сторона. Главное же дело — молитва ума и сердца к Богу, возносимая со славословием, благодарением и прошением... и наконец с преданием Господу всецело. Когда есть такие движения в сердце, есть там и молитва, а когда нет, и молитвы нет, хотя бы вы целые дни простояли на правиле», - пишет святитель Феофан Затворник.

«Правило» нельзя «вычитывать», как можно услышать от некоторых православных. Ведь крайне необходимо, чтобы христианин чувствовал молитву не как обязательство, а как собственную потребность и норму своей духовной жизни. Поэтому «вычитывание молитвы» не должно становиться препятствием к самой этой молитве.

Конечно, довольно сложно вложить свои живые чувства к Богу в слова, написанные другими людьми. Однако молитвы, сложенные святыми прошлого, имевшими огромный опыт Богообщения, при должном вдумчивом отношении могут многое нам сообщить о самих себе и, возможно, стать созвучными каким-то нашим чувствам.

К этому призывает и митрополит Антоний Сурожский: «Мы должны ставить перед собой вопрос: а что я знаю об этом? что я знаю о целомудрии? что я знаю о смирении? что я знаю о любви? и так далее. И если продумать эти слова хорошенько, (...) как-то начинаешь делаться родным для тех святых, которые эти слова составили, которые выбрали эти слова для того, чтобы выразить свой опыт». Хотя, безусловно, молитву не нужно ограничивать лишь чужими словами, о чём пишет тот же епископ Феофан Затворник.

Молитвенное правило — это то, что способно помочь нам «выправить» внутренний мир, помочь «дисциплинировать» душу, обрести внутреннюю готовность следовать за Христом. Так, например, в молитвах утреннего правила главной темой является призвание помощи Божией на всякое благое дело в наступивший день, об укреплении веры и духа, о готовности к встрече с Богом. Ведь в Евангелии сказано: «Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома».

Многие люди обращаются к Богу. Молятся ему и словами уже составленных к Всевышнему обращений, и своими собственными. Здесь важно, наверное, если этот процесс совершаешь и душе он необходим, делать все очень искренне. Чтобы слова шли от самого сердца, даже за кем-либо повторенные.

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По инф. cyrillitsa.ru

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  • Молитвенное правило — в помощь для дисциплины души
    В современной Русской Православной Церкви существует практика ежедневной домашней, частной молитвы. Она включает чтение утренних и вечерних молитв, разнообразных канонов и последований. Эта практика называется «молитвенным правилом» и разделяется тематически.
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