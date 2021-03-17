Маска для первой леди: как выглядеть великолепно без лишних трат

Маски из глины пользовались популярностью всегда. И это неудивительно – натуральные, легкие в применении и эффективные, они способны решить практически любые задачи. Наверное, именно поэтому в масках, которые могут подготовить вашу кожу к выходу за считанные секунды также присутствует либо глина, либо грязь Мертвого моря и прочих озер. Хотя в оригинальном рецепте чудодейственного эликсира для первой леди присутствует именно грязь из Израиля. Подробнее расскажем в статье.

Ингредиенты

Если у вас нет возможности получить грязь из Мертвого моря, то можно выбрать более доступный аналог, например глину из аптеки. Лучше всего зеленая глина, которая обладает дополнительным отшелушивающим эффектом, но действует деликатно и аккуратно, снимая верхний, омертвевший и морщинистый слой кожи, дополнительно оказывая увлажняющий и подтягивающий эффект или розовую глину, с выраженным омолаживающим эффектом. Хотя при наличии желания можно взять за основу и любую иную глину, но желательно без добавок и в чистом виде.

Белая и голубая глина подходят менее остальных, поскольку, отличаясь прекрасным очищающим эффектом, такие маски могут запросто пересушить кожу при продолжительной носке на лице.

Второй ингредиент чудесной маски – виноград, который также стоит выбирать, отталкиваясь не от вкусовых предпочтений, а от типа кожи и имеющихся особенностей.

Например, для жирной и комбинированной кожи можно выбрать более кислый сорт винограда, а для сухой и чувствительной берем сладкий виноград. В холодное время года виноград заменяется маслом виноградной косточки, еще более полезным и безопасным ингредиентом.

Важно: учитывая масла в составе и наличие потенциально аллергенных ингредиентов, тест на выявление случаев индивидуальной непереносимости необходим!

Следуем рецепту

Для приготовления маски на выход, которую еще называют маской для «первой леди» или «Президентской» смешаем пару чайных ложек глины или грязи с 1 чайной ложкой зеленого чая (сухого) без ароматизаторов и добавок, парой виноградин или несколькими каплями масла виноградной косточки, а также около 100 мл воды.

Смешивать ингредиенты волшебного зелья необходимо не в металлической посуде при помощи специальной кисточки.

Алгоритм смешивания также лучше всего соблюдать:

Завариваем зеленый чай указанным объемом кипятка: Дожидаемся, когда жидкость остынет до комфортной температуры и разбавляем глину по консистенции жидкой кашицы; Снимаем с кожи макияж и протираем еще влажную кожу виноградом, оставляя побольше сока на лице или наносим немного масла; Далее сверху наносим слой глины, включая область под подбородком. Глину рекомендуется наносить в несколько слоев, предварительно дождавшись подсыхания предыдущего; Когда самый верхний слой высохнет, но не до самого конца, аккуратно размочите маску влажными руками, затем смойте теплой водой и щедро сбрызните кожу без глины остатками зеленого чая; Нанесите увлажняющее средство, оптимально с гелеобразной и легкой консистенцией.

Какой эффект?

Эффект от маски вас приятно удивит: чистая и подтянутая кожа, без отеков и явных заломов, с прекрасным тонусом и красивым тоном!

Несмотря на натуральность всех элементов делать такую маску часто не рекомендуется из–за глины, которая может пересушить кожу при частом применении. А вот для выхода в свет или когда нужен экстренный уход, маска вполне подходит.

Еще о секретах красоты для тех, кому за 50:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...