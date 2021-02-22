Легендарный 963-й УАП

963-й УАП – единственный среди учебных авиационных полков советских ВВС – удостоился чести именоваться Краснознаменным. И хотя в силу преобразований, вливаний и расформирований ни полка, ни Ейского ВВАУЛ уже не существует, ветераны-однополчане сохраняют традиции родной воинской части, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, собираются на встречи каждый год в установленный День части – 22 февраля.

963-й учебный Краснознамённый истребительно-бомбрадировочный авиационный полк Ейского высшего военного авиационного училища летчиков им. В.М. Комарова появился не на пустом месте. В 1943 году в состав Ейского училища была включена 6-я учебная истребительная авиационная эскадрилья на самолетах ЛаГГ-3, прибывшая из 3-го Военно-морского авиационного училища (ст. Рузаевка) во главе с командиром эскадрильи капитаном Н.И. Крыловым. В декабре 1945 года эскадрилья преобразована в 6-й авиационный полк, и с 1946-го курсанты начинают осваивать боевые истребители Ла-5, позже гидросамолеты. Далее велось обучение на самолетах Ли-2 и подготовка командиров для транспортной авиации. В 50-е годы в связи с новыми задачами полк переименован в 1690-й учебный истребительный авиационный полк, в 1956 году преобразован в 963-й УИАП (воинская часть 99735) и одновременно передан из авиации ВМФ в ВВС с подчинением командованию Северо-Кавказского военного округа. Именно тогда в названии учебного полка появляется славный номер 963.

В мае 1960 года полк перебазировался с аэродрома станицы Старощербиновская в Таганрог. И здесь начинается новая эра в практическом обучении летчиков.

Изменяется профиль подготовки курсантов с летчиков истребительной авиации на летчиков истребителей-бомбардировщиков, идет освоение самолетов истребителей-бомбардировщиков второго поколения Су-7Б. В последующие годы неоднократно менялось название полка и его предназначение. Но самые яркие страницы его истории связаны с 60-70-ми годами прошлого века.

В СССР это была единственная часть, где курсантов старших курсов обучали летать на сверхзвуковых самолетах Су-7 без спарок, без учебных самолетов. Отбор был тщательным по здоровью и морально-психологическим качествам. Проводилась внушительная теоретическая подготовка, далее все действия отрабатывались в небе. Каждый курсант летал сначала с инструктором на учебном реактивном самолете УТИМиГ-15, затем набирал 30 часов полетов без летчика-инструктора в кабине. Получив заветный допуск, 20-летний курсант самостоятельно управлял боевым самолетом. За освоение Су-7Б и его модификаций заплачена дорогая цена. По разным причинам 10 курсантов и 8 летчиков-инструкторов погибли в авиакатастрофах.

Качественная подготовка курсантов на сверхзвуковом истребителе-бомбардировщике была высоко оценена командованием ВВС и руководством страны. Награждение полка орденом Красного Знамени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1968 г.) – событие уникальное.

Такая награда вручалась только воинским частям, имевшим Боевое Знамя части. Красное знамя и орден принимал командир полка Иван Иванович Быков. В тот знаменательный год полк подготовил 64 летчика-инженера. Средний налет курсанта на самолете Су-7Б составил 53 часа, общий налет полка – 9716 часов. Высокая награда побуждала держать марку и добиваться более высоких результатов. Показатели учебно-боевой подготовки улучшались с каждым годом. В 1971 году налет составлял 13179 часов. С 1975 года подготовка будущих летчиков велась на двух аэродромах – Таганрог и Миллерово.

Эксплуатация самолета Су-7Б потребовала огромных усилий инженерно-технического состава полка. На самолетах первых серий ресурс двигателя составлял всего 50 часов. Частыми были отказы авиационного оборудования.

Инженерно-авиационную службу полка в то время возглавлял инженер-майор И. Тимашинов, его специалисты самоотверженно осваивали правила эксплуатации сложного самолета. Командиры, летчики-инструкторы, инженеры и техники полка за успехи в учебно-боевой подготовке курсантов и освоение новой авиационной техники были награждены орденами и медалями.

Интересны факты из истории полка. В начале 50-х годов несколько пилотов были направлены в китайскую школу летчиков, где передавали опыт методики подготовки пилотов и руководства полетами. В 1961 году в полку обучались 40 курсантов из Кубы. В 1969 году здесь проходили подготовку на самолетах Су-7БКЛ 13 летчиков из Индии. За все время существования 963-го полка его летно-инструкторский состав подготовил более 5 тысяч летчиков для авиации ВМФ и ВВС страны, освоил 19 типов самолетов. В строевых частях выпускников полка ценили за летное мастерство, высокое чувство долга, стойкость. Многие летчики, получившие здесь путевку в небо, участвовали в военных конфликтах на территории Афганистана и Чечни. Среди служивших в 963-м учебном авиаполку есть генералы, занимавшие высокие посты в ВВС страны, заслуженные летчики-испытатели, летчики-космонавты. 29 выпускников полка в мирное время стали Героями Советского Союза и России.

Гордость полка – дважды Герой Советского Союза генерал-майор Владимир Александрович Джанибеков, самый опытный космонавт СССР. Его рекорд – пять полетов в космос в качестве командира корабля, продолжительность двух выходов в открытый космос 8 часов 34 минуты.

− Можно сказать, в космонавты Володя попал из-за меня, –рассказывает ветеран полка Ким Владимирович Никитенко. – После окончания училища лучших выпускников всегда оставляли летчиками-инструкторами. Дело это почетное и предполагает скрупулезную работу с каждым курсантом. Но мы сами рвались в дальние полеты, хотели осваивать новые типы самолетов. В 1969 году я узнал о наборе в отряд космонавтов и решил написать письмо космонавту №2 Герману Титову. Он тогда занимался пилотируемой космонавтикой. Взял листок бумаги, от руки написал: «Уважаемый Герман Степанович! У нас славный Краснознаменный полк, все парни бравые, отважные, спортивные, учим курсантов летать на Су-7Б, мечтаем о полетах в космос, скажите, как можно попасть в ваш отряд».

Письмо ушло в Москву, а черед месяц комполка Николай Федорович Авачев собирает нас и спрашивает, кто автор послания. Я доложил по форме. Командир меня не отчитал, сообщил, что со дня на день ожидается приезд Германа Степановича. Капитанам Малютину, Джанибекову, Головатому, Кравченко и Михайлову предстоял профотбор. Мне, как обратившемуся к Герману Титову, довелось с ним переговорить, он поблагодарил за обращение, по-отечески обнял, сказав, «будь ты пониже ростом, взял бы и тебя в команду». Из пятерых комиссия выбрала Михайлова и Джанибекова, второй этап испытаний они проходили в Москве. Видно, уже тогда Володе Михайлову судьба уготовила другой карьерный рост. А вот Володя Джанибеков стал космонавтом. Мы дружны до сих пор. Кстати, в полку он оформлял стенгазеты и боевые листки. Сейчас – член Союза художников России, пишет потрясающие картины.

Кроме Джанибекова еще два выпускника полка осваивали космос. Космонавт-испытатель полковник Юрий Иванович Онуфриенко офицерскую службу начинал в авиационных частях Дальневосточного военного округа, в 1989 году зачислен в отряд космонавтов. Дважды летал командиром экипажа, в 1996 году совершил продолжительные космические полеты на космической станции «Мир» и в 2001–2002 годах на борту Международной космической станции. За мужество и героизм, проявленные во время космического полета, Юрию Онуфриенко присвоено звание Героя России. За освоение космоса звание Героя России присвоено также полковнику ВВС Геннадию Ивановичу Падалке. Он был принят в отряд космонавтов в тот же год, что и Онуфриенко. Геннадий Падалка занимает первое место в мире по суммарной продолжительности нахождения в космосе – 878 дней.

Легендарная личность – уже упоминавшийся Владимир Михайлов. Этот человек за время службы в Вооружённых силах достиг всех высот, каких может достичь лётчик. Он прошел путь от курсанта 963-го полка до Главнокомандующего Военно-воздушными силами России. В.С. Михайлов – Герой России, генерал армии, Заслуженный военный летчик СССР.

Как и многие, он начинал с инструкторской должности. В возрасте 31 года стал самым молодым командиром полка. При нем полк достиг расцвета своего методического и боевого мастерства. Ежегодно 963-й УАП завершал подготовку и отправлял в ВВС до 200 молодых летчиков. Михайлов выстроил схему полетов, когда курсанты стали летать по шесть дней в неделю, полеты на двух аэродромах проводились в три смены. За год налет составил 16800 часов. Подобное в стране происходило впервые, эта практика была распространена на другие училища.

В.С. Михайлов командовал полком три года, оставил яркий след и добрую память. Те, кто служил с ним в Таганроге, отмечают решительный, твёрдый характер командира, умение беречь людей, его удивительную способность изъясняться простым языком с людьми самого высокого ранга, с рядовыми лётчиками и авиатехниками.

Генерал-майор Владимир Павлович Лесняк вспоминает:

− Я был заместителем командира автотехнической роты батальона аэродромно-технического обеспечения ЕВВАУЛ и каждодневно наблюдал, как по-доброму и уважительно относился Михайлов к тем, кто обслуживал полёты. Поражала его высокая работоспособность, а принцип «Делай как я» помогал ему успешно готовить курсантов к самостоятельным полётам. Я видел, как Владимир Сергеевич управлял Су-7Б, какие виражи делал. Высший пилотаж!

Михайлов не терпел халатности, расслабленности, неопрятности. Сослуживцы вспоминают такой случай. На аэродроме близ станицы Кущевская Владимир Михайлов встретил летчиков из Алжира. Приметил капитана, у которого головной убор был слегка мятый. Подошел и сказал: «Спорим, что левым колесом самолета сяду на твою фуражку. Если промахнусь, куплю новую». Тот согласился. Фуражку прибили гвоздем к бетонной полосе аэродрома, чтоб ее ветром не унесло. Все с любопытством наблюдали за происходящим. Михайлов взлетел, сделал круг и точно левым колесом приземлился на фуражку! Алжирцы были в восторге.

По мнению людей, хорошо знающих Владимира Сергеевича, несмотря на высокие должности, он сохранил в себе озорство и удаль сельского мальчишки. В.С. Михайлов освоил более 40 типов самолётов, имеет более 7000 часов налёта, ни один главнокомандующий ВВС не налетал столько часов, сколько он.

Вспоминания о службе в полку у Владимира Сергеевича самые светлые:

− Считаю, что нам, выпускавшимся из училища в 1966 году, очень повезло. Наставником был гвардии полковник ВВС Игорь Иванович Шавша. героическая личность, ветеран двух войн – Великой Отечественной и Корейской, почётный лётчик полка «Нормандия-Неман». На реактивных истребителях летал с 1946 года. Человек с огромным летным и житейским опытом, юморист. Меня он звал Вовчиком и первым из курса выпустил в самостоятельный полет. Такое не забыть никогда. Повезло, что командиром полка в то время был Николай Федорович Авачев, толковый командир, великолепный психолог, воспитатель. Он живет в Таганроге, ему 95 лет. На посту командира полка я сменил Николая Дмитриевича Куцова, когда тот ушел на повышение заместителем начальника летного училища. Он обладал богатым методическим опытом, я у него многому научился.

О самом Михайлове как наставнике вспоминает его курсант, ныне генерал-майор С.К. Борисюк:

− Преподаватели, инструкторы значат порой столько же, сколько мать и отец. Они дают родиться существу по имени «Летчик». В.С. Михайлов уже тогда заявил о себе своими поступками, жизнью: «Я – лидер». И подтвердил это своей целеустремленностью, трудолюбием, летным талантом.

Еще одна легенда полка – уроженец Таганрога Виктор Георгиевич Пугачев – Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Советского Союза. После окончания Ейского ВВАУЛ его оставили в полку летчиком-инструктором. За годы службы здесь Пугачев «дал крылья» 23-м летчикам.

В 1976 году он успешно проходит отбор и зачисляется в школу летчиков-испытателей Министерства авиационной промышленности СССР. В итоге Виктор Пугачев стал ведущим летчиком по испытаниям Су-27, установил на этом самолете ОКБ им. П.Сухого 13 мировых рекордов скороподъемности и грузоподъемности. С именем Виктора Пугачева и его Су-27 связаны два события в истории отечественной авиации и Военно-морского флота. В 1989 году Пугачев первым в мире выполнил на малой высоте маневр, получивший название «кобра Пугачева». Произошло это на международном авиасалоне в Ле-Бурже (Франция), после которого ошеломленный американский ас заявил, что при встрече в небе с такой «птичкой» и таким пилотом предпочел бы катапультироваться, не вступая в бой. В том же году Виктор Пугачев совершил первую в нашей стране невертикальную посадку самолета на палубу авианесущего крейсера. Восторг тех, кто находился в момент установления рекорда, был такой, что Пугачева начали подбрасывать в воздух.

Надо ли говорить, насколько опасна профессия летчика-испытателя. Вместе с Виктором Пугачевым на том же международном салоне в тот же год свое мастерство показывал его сокурсник полковник Анатолий Квочур. При выполнении показательного полета с элементами высшего пилотажа на новейшем истребителе МиГ-29 произошел помпаж двигателя. Анатолий Квочур успел катапультироваться с предельно малой высоты, получил травму позвоночника, но смог восстановить здоровье и продолжил осваивать новую авиатехнику. На его счету сверхдальний перелет в одноместном истребителе Су-27 в Австралию. Он Герой России, заслуженный летчик-испытатель СССР.

Заслуженно известными летчиками-испытателями стали выходцы полка С.Т. Близнюк, Н.Ф. Садовников, В.Ю. Аверьянов, Л.Д. Лобас, С.Н. Мельников, М.О. Толбоев. За мужество и героизм, проявленные при испытании, доводке и освоении новых образцов авиационной техники им также присвоено звание Героя Российской Федерации.

Трагической страницей в истории 963-го полка стала судьба Героя Российской Федерации, летчика-снайпера, генерал-майора Тимура Автандиловича Апакидзе, погибшего в 2001 году во время показательных выступлений на празднике в честь 85-летия военно-морской авиации.

Его военная карьера была незаурядной. В 1971 году Тимур Апакидзе закончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, но послал телеграмму Главкому ВМФ СССР с просьбой в порядке исключения направить его в Ейское ВВАУЛ, дал обязательство вернуться на флот. Получив согласие, Тимур закончил училище, освоил Су-17М, стал летчиком, а позднее заместителем командира отдельного гвардейского морского штурмового авиационного полка. Т. Апакидзе выполнил более 300 посадок на авианосец и считался палубным летчиком России №1. После окончания Военной академии Генерального штаба был назначен заместителем командующего авиации ВМФ РФ. Его жизнь оборвалась на 48-году. Выполнив фигуры высшего пилотажа, он заметил неладное в поведении самолета, получил команду катапультироваться. Попытался спасти машину, но при посадке произошел взрыв...

Но такие потери еще больше сплачивали полк.

На традиционных встречах отставники всегда поднимают третий тост за однополчан, не вернувшихся из полетов. И, конечно, вспоминают последние годы существования полка и черное время для всех Вооруженных сил страны.

В 1988 году 963-й УАП на боевых самолетах Су-17 был передан 1070 Центру боевой подготовки и переучивания летного состава ВВС, который возглавил полковник К.В. Никитенко. Вся его служба, начиная от курсанта, проходила в этом полку, при нем 963-й четыре раза удерживал переходящее Красное знамя военного совета СКВО. Как рассказал Ким Владимирович, задачей Центра являлась подготовка летчиков для строевых частей, недавних выпускников Ейского и других училищ. Их обучали вести боевые действия в различных метеоусловиях днем и ночью. 963-й остался на своем месте базирования, но был переименован в 963-й инструкторский учебный Краснознаменный авиационный полк истребителей-бомбардировщиков. Никитенко после путча и событий в Азербайджане, принял транспортный полк из Гянджи, который под предлогом учений высадился в Таганроге. В самолетах были семьи летчиков и технических специалистов. Никитенко об этой секретной операции знал, знал и то, что через полгода Центр будет расформирован. После расформирования части он был направлен старшим летчиком-инспектором в 16-ю воздушную армию в Германию, позже вернулся в Таганрог и работал заместителем генерального директора-начальником летно-испытательного комплекса ОАО «ТАНТК им. Бериева».

С 1989 по 1994 год полком командовал полковник Виктор Владимирович Благинин. Он вспоминает:

− Я прибыл в Таганрог из Ейска. К.В. Никитенко я знал еще старшим лейтенантом в эскадрилье подполковника В.П. Куксы. Мы вечерами засиживались на работе, и Ким Владимирович рассказывал об особенностях таганрогского полка. Перед переводом сюда В.Н. Горбась рассказал о своем опыте службы в полку. Самое главное, говорил он, не надо ничего менять и перестраивать. Необходимо полностью положиться на своих замов. С ними мне повезло: подполковники Лавриненко, Надтока, Рыбалко, Сечкарь, Комаров, Виненко, Письменный, Калякин. Правой рукой был Олег Николаевич Лавриненко. Трагическое событие произошло на первом году моей службы в Таганроге. В июне погибает мой зам. по летной работе Иван Надтока. На взлете на Су-17М3 попадает птица в двигатель с последующим помпажом и пожаром двигателя. Иван Письменный из задней кабины успел катапультироваться, а Ивану Надтоке не хватило долей секунды...

В сформированном учебном центре полк уже состоял из трех эскадрилий. Для переучивания поступили из Ейска 100 выпускников. Основную массу мы подготовили до уровня 3-го класса и отправили по строевым частям. Потом полк вошел во вновь образованную 4-ю воздушную армию в качестве отдельного полка истребителей-бомбардировщиков и в 1994 году был расформирован. Самолеты мы перегнали на базу хранения, где впоследствии их порезали на металлолом. Считаю, что это была большая ошибка нашего политического руководства, как и многое другое в то лихолетье...

Самолеты прекрасные, с отличными тактико-техническими характеристиками и с большим остаточным ресурсом. Они еще долго могли служить в наших ВВС. Но, увы, тогда пришедшая новая команда главкома ВВС посчитала, что самолеты с одним двигателем ненадежны. Это было политическим просчетом.

Увольнялись первоклассные летчики в возрасте 30–35 лет. До сих пор встречаю отдельных летчиков, торгующих на рынке. Поломана была не одна судьба людей, в которых государство вложило большие средства.

Мне была предложена должность командира полка в Забайкалье. Но я принял решение уволиться по сокращению штатов и начать новую жизнь в экспериментальной авиации. Сейчас я преподаю в Краснодарском ВВАУЛ. Вся информация об истории полка собрана и сохраняется нашим однополчанином хранителем Таганрогского авиационного музея Владимиром Ильичем Стояновым.

Как уточнил В.И. Стоянов, легендарный учебный 963-й полк расформирован в 1994 году, на его базе сформирован 16-й штурмовой авиационный полк с включением трех расформированных боевых авиаполков. В 1995 году 16-й ШАП командирован в Моздок, через год полк задействован в военном конфликте в республике Таджикистан. В 1997 году полк вернулся в Таганрог, а через год был ликвидирован. Боевое знамя, награды и исторический формуляр переданы в Приморско-Ахтарск.

Из-за пандемии ветераны полка решили собраться на юбилейную встречу в мае. Пройдет она, как и прежде, в музее авиационной техники, куда будут приглашены руководители Таганрога, и все, кому дорога память и слава таганрогского учебного полка.

Stoletie.ru

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