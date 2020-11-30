Синя, Невсея, Акиледь – что это, думаете? Названия лихорадок

На Руси считалось, что злые духи вызывают различные беды. Иногда болезни отождествлялись в народном сознании с нечистой силой. Например, различные виды лихорадок, которыми часто страдали обитатели северных и заболоченных местностей, назывались двенадцатью дочерями царя Ирода.
Первоначальное значение слова «лихорадка» – радеющая за зло («лихо» – устаревшая лексика), уже свидетельствует о том, что речь идет о некой особе женского пола с недобрыми намерениями. В народном воображении это демонические сущности с крыльями, как у летучих мышей. Они якобы ходят голыми и с распущенными волосами. Вселяются в тела людей и причиняют им вред, поскольку ненавидят весь человеческий род.
После принятия христианства, сюжеты из Ветхого и Нового Завета быстро обрели популярность на Руси. И языческие верования о злых женских духах, вызывающих лихорадку, тесно переплелись в народном сознании с притчей о Саломее. Воображение наших предков сработало весьма самобытным образом, и люди стали олицетворять различные виды распространенной болезни с мифическими дочерьми царя Ирода.
Как известно, Саломея – действительно существовавшая в истории падчерица иудейского царя Ирода Антипы. Согласно Евангелию, в юном возрасте она сумела поразить своим танцем всех присутствовавших на празднике в честь дня рождения Ирода. На радостях царь пообещал выполнить любое желание Саломеи, и подговоренная матерью, девушка потребовала обезглавить Иоанна Крестителя, а затем принести его голову к ней на блюде.
Согласно поверьям, голову Иоанна Крестителя лично отсекла от тела старшая из сестер, она же принесла ее на пир. А лежащая на блюде голова неожиданно открыла глаза и прокляла всех дочерей царя, пожелав им трястись вечно, не имея ни жизни, ни смерти, ни покоя, ни дома, ни гроба.
По другой версии, когда Саломее принесли голову Иоанна Крестителя на блюде, девушка испугалась и затряслась от ужаса, словно была в лихорадке. За ней такая же участь постигла и других дочерей Ирода.
И вот 12 сестер мучаются сами и терзают людей. И разновидность лихорадки, возникающей в результате простуды, зависит от того, какая именно из дочерей Ирода вселилась в тело несчастного человека.
Гораздо реже лихорадок считали дочерьми Каина, царя Соломона или даже самого Сатаны.
Известный этнограф Михаил Забылин в своей книге «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» пишет, что наиболее действенным методом борьбы с лихорадкой в народе считались заговоры. В них обычно упоминаются имена дочерей Ирода.
В разных регионах нашей страны исследователи записали немало таких заговоров. Правда, имена злых женских духов, вызывающих болезнь, в этих источниках часто разнятся. Их называют и лихорадками, и лихоманками, и трясавицами. Одни народные целители утверждают, что у Ирода было 7 дочерей, другие – 12. А согласно отдельным источникам, этих злых сестер насчитывается аж 77.
Например, Михаил Забылин упоминает 12 лихорадок: Синя, Невсея, Легкая, Желтуница, Трясуница, Мученица, Акиледь, Огненная, Временная, Осенняя, Безымянная, Листопадная. Согласно другому заговору, имена 7 дочерей Ирода: Херхурия, Лилия, Загрея, Тухия, Невсея, Нешия и Злыднея.
По преданию, существует и так называемая старшая трясавица, которую иногда называют Жупела. Она якобы прикована 12-ю железными цепями, и если порвет их, то больной человек сразу же умрет.
Большинство источников называют следующие имена лихоманок: Трясея, Огнея, Знобея, Гнетея, Грудея, Глухея, Ломея, Пухнея, Желтея, Корчея, Дряхлея, Чернетея.
Нетрудно догадаться, что здесь перечислены основные виды болезни, которая может вызвать озноб или жар, а также ломоту по всему телу. К тому же, лихорадка способна привести к образованию отеков, заставить человека трястись и корчиться от боли.
Основным средством изгнания лихорадки из тела человека были заговоры. Помимо упоминания имен дочерей Ирода в них также использовались и религиозные мотивы. Так, на одной из новгородских берестяных грамот, датируемой началом XIII века, содержится просьба к архангелу Михаилу защитить от трясовицы раба Божия Михея.
Наши предки считали, что за исцелением от лихорадки стоит обращаться к святому Сисинию, которому поклонялись на Ближнем Востоке как воину, победившему демоницу. На Руси его видели в образе мудрого старца. На некоторых иконах XVII-XVIII веков изображен святой Сисиний, возносящий молитву к Иисусу Христу, а с другой стороны нарисован архангел Михаил, поражающий лихорадок копьем или избивающий их розгами. Сами дочери Ирода показаны в виде 12 или 7 обнаженных женщин с кожистыми крыльями. Интересно, что фигуры этих демониц разноцветные: одна красная, другая синяя, третья желтая, четвертая зеленая и т.д. Видимо, так иконописцы отображали разные типы болезни.
На Руси считали, что дочери Ирода брезгливы, поскольку являются принцессами по рождению. Они якобы избегают собак, свиней и блох, не выносят колокольного перезвона и петушиного крика. Для защиты от них некоторые люди клали под подушку дохлых куриц (!) или даже пили разведенный водой помет домашних животных, хотя в это и трудно поверить современному человеку. А иногда нужно было просто проглотить бумажку с написанной на ней молитвой или именами дочерей Ирода.
С лихорадочными состояниями современная медицина, к чести ей, хорошо справляется. Чего не скажешь о такой напасти, как коронавирус. Казалось бы, огромные силы системы здравоохранения брошены на борьбу с грозной болячкой, а COVID-19 не унимается. Может быть тоже, как и в прошлые времена, заговоры почитать на него и усмирить тогда получится нам лихой вирус?
На Руси считалось, что злые духи вызывают различные беды. Иногда болезни отождествлялись в народном сознании с нечистой силой. Например, различные виды лихорадок, которыми часто страдали обитатели северных и заболоченных местностей, назывались двенадцатью дочерями царя Ирода.
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