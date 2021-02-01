«На салазки»: судьбы глубоких стариков в былые времена

В наше время людей преклонного возраста принято отдавать в дома престарелых. Но в древние времена не существовало ни таких заведений, ни пенсии для содержания стариков. Они становились настоящей обузой для своих родственников, поэтому многие народы имели традиции оставлять стариков и даже умерщвлять.
Во времена Древней Греции людей преклонного возраста было принято сбрасывать со скалы. В Исландии до наступления Средневековья стариков морили голодом до смерти. Неподобающее отношение к престарелым родителям практиковалось в Японии вплоть до XIX века. Бедняки не имели средств прокормить всю семью и избавлялись от самых старых ее членов, уводя их в горы, где их ожидала голодная смерть.
В дохристианское время на Руси было принято избавляться от людей, которые в силу своего возраста уже не могли позаботиться о себе. По данным, полученным из древних рукописей, стариков заводили в глухой лес и оставляли на съедение диким животным или на голодную смерть.
В некоторых случаях, чтобы избавить старика от предсмертных мучений, его убивали ударом по голове. Зачастую эту задачу выполняли кузнецы, которые выковывали тяжелый молот для этой цели.
В русском языке существуют такие выражения, как «пора на лубок» или «сажать на салазки». Они имеют непосредственное отношению к умерщвлению стариков, которых вывозили в лес в зимнюю пору. По словам этнографа Литвиновой, пожилых людей опускали в овраг, сажая при этом на луб. Спустя некоторое время на смену этой традиции пришла не менее негуманная — держать старика взаперти в пустой холодной хате до наступления смертного часа.
Необычайно жестокий обычай существовал у скифов, которые не только убивали пожилых людей, а и употребляли их мясо в пищу. Они рубили тела на куски и укладывали их в котел вместе с мясом животных, а затем отваривали. Исследователи полагают, что такая традиция существовала не только в связи с недостатком пищи, а и различными религиозными культами. В таких действиях усматривают элементы жертвоприношения.
Согласно иной теории, скифы могли перенять обряд людоедства у другого народа — андрофагов, который заселял Восточную Европу. Согласно записям Геродота, андрофаги были людоедами. Им приписывались крайняя отсталость в развитии и кочевнический образ жизни. Несмотря на это, скифам часто приходилось обращаться к ним за помощью в противостояниях с персами.
В наше время людей преклонного возраста принято отдавать в дома престарелых. Но в древние времена не существовало ни таких заведений, ни пенсии для содержания стариков. Они становились настоящей обузой для своих родственников, поэтому многие народы имели традиции оставлять стариков и даже умерщвлять.
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