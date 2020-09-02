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На Руси покойнику закрывали глаза и не целовали в губы
Ашхен Аванесова, cyrillitsa.ru   
02 Сентября 2020 г.
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На Руси существовали свои погребальные обряды, касавшиеся всех этапов похорон. Опасаясь, что умерший человек может нанести вред живым, в обществе сформировались определённые правила обращения с покойником, которых старались строго придерживаться.

На Руси покойнику закрывали глаза и не целовали в губы

Открытые глаза

Согласно церковным представлениям покинувший этот мир человек физически, то есть телом, засыпал, но душой оставался жив. Чтобы у присутствовавших на похоронах людей создалось впечатление, что покойник действительно умиротворённо спит, было принято закрывать усопшему глаза, если в момент смерти они были раскрыты.

Корни этого суеверия восходят к стародавним временам, когда существовало поверье, что открытые глаза мёртвого могут забрать с собой в потусторонний мир душу какого-нибудь родственника или близкого. На этот счёт даже существовала поговорка: «Смотрит – кого-нибудь насмотрит».

Чтобы предотвратить скорую смерть ещё оного члена семьи, и для большей уверенности, что глаза покойного не раскроются, на веки клали медные пятаки. Эта традиция известна ещё с античных времён и была характерна для древнегреческой культуры, в которой эти деньги расценивались как подношение паромщику Харону, доставлявшему души почивших людей через реку Стикс в Царство Мёртвых. Эллины полагали, что без этой «взятки» за транспортировку душа умершего не попадёт в пункт назначения, а застряв между мирами, будет бродить там в течение 100 лет и постоянно преследовать живых.

С точки зрения медицины, закрывать глаза покойнику следует, потому что не смачиваемая слезой роговица при открытых веках очень быстро мутнеет, и очи приобретают устрашающий вид.

Поцелуй в губы

На Руси из суеверных соображений запрещалось целовать покойника в губы. Прощаясь с родным человеком, близким следовало лишь прикоснуться своими устами к лежавшему на лбу мертвеца венчику. Считалось, что нарушивший это табу человек, мог впустить в своё тело душу покойника, из-за чего его могли мучить ночные кошмары и одолевать разного рода неприятности и болезни.

Запрет на целование покойника в губы аргументирован также гигиеническими соображениями: в теле усопшего могут находиться опасные бактерии, способные нанести вред здоровью живого человека.

Гроб не по размеру

Плохой приметой на Руси считалось, если гроб был велик покойному. По народному поверью домовина должна была быть в самую пору усопшему. Свободное место в гробу сулило семье ещё одну смерть, так как предполагалось, что мертвец обязательно заполнит кем-то из родных.

Облачение усопшего

После проведения традиционного обряда омовения, покойника на Руси облачали в чистую одежду, являвшуюся символом нетления. Чаще всего в последний путь человека провожали в новом облачении, но если родственники усопшего не располагали финансовыми возможностями, допускалось, чтобы вещи были ношеными, но обязательно незапятнанными и опрятными.

Порой старые люди, предчувствуя скорую смерть, заблаговременно шили себе похоронные одеяния. Обычно для этого бралась белая материя, из которой выкраивались необходимые предметы гардероба, кои сшивались без намётки и узелков.

Ни в коем случае нельзя было наряжать покойника в одежды красного цвета, так как он ассоциировался с кровью, а потому предвещал скорую смерть кровного родственника усопшего.

Что касается узелков, то их не делали не только при шитье, но и при подвязывании пояса и платков – концы этих аксессуаров просто перекрещивали между собой, так как по поверью любой узел мог доставить умершему на том свете мучения и неудобства.

Мёртвые путы

В давние времена дурным предзнаменованием считалось оставление на покойнике мёртвых пут, которыми были связаны его руки и ноги до погребения. В старину полагали, что эти верёвки удерживали в теле скончавшегося душу, чтобы она случайно не переселилась в другого человека и не осталась в мире живых. Таким образом предки пытались сдержать мертвеца, чтобы он случайно не поднялся из гроба и не навредил окружающим. Путы применялись и для того, чтобы дьявольские силы не скрючивали покойника. С практичной точки зрения веревки были необходимы для сохранения нужного положения окоченевших конечностей.

Перед преданием тела покойника земле мёртвые путы неукоснительно разрезались, чтобы душа могла беспрепятственно покинуть физическую оболочку, иначе мертвец начнет являться родственникам в кошмарах и, что ещё страшнее, заберет к себе кого-нибудь из них.

Если по какой-либо причине родные забывали перерезать путы, то при похоронах любого другого человека, в гроб клали ножницы и просили его передать их мучившемуся родному, чтобы он сам избавился от сковывающих верёвок.

Снятые с покойника мёртвые путы могли быть положены в гроб в ногах усопшего и захоронены, но нередко родственники забирали их и использовали в целебных и магических ритуалах, так как считалось, что в них сконцентрирована мощная разрушительная энергия. Однако хранить их в доме не рекомендовалось - идеальным местом был сарай или иное нежилое помещение.

Вынос вперёд головой

Чтобы покойник обрёл покой в загробном мире, его необходимо было выносить из дома ногами вперёд. По славянскому поверью это делалось из-за того, что дверь расценивалась ими как портал в потусторонний мир, и, вынося домовину подобным образом, живые указывали мёртвому направление в загробное царство.

В качестве ещё одного аргумента поступать так, а не иначе, предки приводили тот факт, что вынос тела вперёд ногами не давал возможности душе запомнить обратный путь домой, а значит, обеспечивал безопасность домочадцев. К слову в стародавние времена, чтобы ещё больше запутать душу покойника, гроб выносили не через дверь, а просовывали сквозь специально проделанное по случаю кончины отверстие в стене, которое после погребения замуровывалось.

После принятия православия данное явление приобрело иное толкование: считалось, что выносить покойника вперёд ногами нужно было для того, чтобы в храм он попадал лицом к алтарю, и он мог в последний раз символически воздать молитву Богу.

Многие явления, связанные с обращением с покойным на Руси, указывают на то, что оставшиеся на этом свете родные и близкие хотели всеми способами уберечься от смерти. Да и правильно. Кто же хочет туда?..

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