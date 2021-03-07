Кто проклял осину?

Удивительное дерево - осина, окутано многочисленными легендами и преданиями. Они настолько различны по своей сути и значению, что сложно понять, как дохристианские языческие традиции смогли ужиться в восприятии осины с более поздними православными. Но факт остается фактом. Считая осину деревом проклятым, тем не менее, русичи спешили использовать ее магическую силу для того, чтобы исцелиться от различных недугов, изгнать нечисть и поставить болезням и другим бедствиям надежную осиновую преграду.

Согласно Новому Завету, описывающему самоубийство предавшего Христа Иуды Искариота, именно осина пожалела предателя, позволив ему повеситься на его ветвях. Тогда как другие деревья отказали ему в этой милости. Согласно другому христианскому преданию, проклял осину не Бог, а Богоматерь, когда во время бегства в Египет осина шелестела своими ветвями, указывая преследователям, где укрывается Богородица с Предвечным Младенцем (Евангелие от Матфея, Протоевангелие Иакова (прим. 150 г. н. э.).

Однако у славян можно найти более благосклонное отношение к этому дереву. Подробно особенности примет и ритуальных действий можно найти в трудах российских историков и исследователей. Например, в книге А. С. Ермолова "Народная мудрость в пословицах, поговорках, приметах", 1905 год. В мифологии славян-язычников осина - олицетворение спутницы богини судьбы Макоши - Недолю. По своему характеру и предназначению она ответственна за приход смерти. Но смерть у язычников сообразна очищению от всего старого, дающее старт новой жизни. То есть, это власть над всеми богами, кроме самой Макоши. Недоля ассоциируется с мертвой водой. Если обратиться к русским былинам, можно увидеть, что мертвая вода - первый этап воскрешения мертвых. Именно с ее помощью с тела стирался недуг, сращивались изрубленные кости и мышцы, чтобы потом с помощью живой воды вдохнуть жизнь в человека. И только нечистая сила не сможет возродиться, приложившись к осине.

В былине про Добрыню Никитича убивший змея богатырь повесил его на осине со словами: "Сушися ты, Змей Горынчище, на той-то осине на кляпыя" (Вс. Миллер, "Материалы для истории былинных сюжетов"). По этой же причине - для окончательной победы над нечистью, в спину или грудь "ходячего мертвеца", упыря, ведьмы вбивали осиновый кол.

Для добрых дел и людей осина была не страшна, скорее - она была целительницей, изгонявшей все злое, потустороннее и вредное. Приложившись к осине, изгоняли многочисленные болезни. Известно о чтении заговоров от укусов змей над корой осины, известны заговоры от больных зубов на осине: "На море, на окияне, на острове на Буяне, стоят высокие три дерева, под теми деревьями лежит заяц; переселись ты, зубная боль к тому зайцу!" После этого сучок нужно было приложить к больным зубам. Заболевших младенцев качали в осиновой колыбели с целью прогнать хворь. Вся негативная энергия, мощь недугов, уходила в осину, и люди выздоравливали телесно и душевно. По этой же причине осину использовали и при строительстве домов. Несмотря на то, что целиком из осины дома не строили, но, во избежание разрушений и злых сил в каждый угол будущей постройки вбивали осиновые клинья.(Белякова Г. С. "Славянская мифология").

Таким образом, осина - противоречивое воплощение традиций христианства и язычества, сумела объединить в себе проклятие и избавление от него, став одним из самых ярких свидетельств причудливого переплетения верований древних славян и православия.

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