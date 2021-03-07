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Кто проклял осину?
По инф. cyrillitsa.ru   
07 Марта 2021 г.
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Удивительное дерево - осина, окутано многочисленными легендами и преданиями. Они настолько различны по своей сути и значению, что сложно понять, как дохристианские языческие традиции смогли ужиться в восприятии осины с более поздними православными. Но факт остается фактом. Считая осину деревом проклятым, тем не менее, русичи спешили использовать ее магическую силу для того, чтобы исцелиться от различных недугов, изгнать нечисть и поставить болезням и другим бедствиям надежную осиновую преграду.

Кто проклял осину?

Согласно Новому Завету, описывающему самоубийство предавшего Христа Иуды Искариота, именно осина пожалела предателя, позволив ему повеситься на его ветвях. Тогда как другие деревья отказали ему в этой милости. Согласно другому христианскому преданию, проклял осину не Бог, а Богоматерь, когда во время бегства в Египет осина шелестела своими ветвями, указывая преследователям, где укрывается Богородица с Предвечным Младенцем (Евангелие от Матфея, Протоевангелие Иакова (прим. 150 г. н. э.).

Однако у славян можно найти более благосклонное отношение к этому дереву. Подробно особенности примет и ритуальных действий можно найти в трудах российских историков и исследователей. Например, в книге А. С. Ермолова "Народная мудрость в пословицах, поговорках, приметах", 1905 год. В мифологии славян-язычников осина - олицетворение спутницы богини судьбы Макоши - Недолю. По своему характеру и предназначению она ответственна за приход смерти. Но смерть у язычников сообразна очищению от всего старого, дающее старт новой жизни. То есть, это власть над всеми богами, кроме самой Макоши. Недоля ассоциируется с мертвой водой. Если обратиться к русским былинам, можно увидеть, что мертвая вода - первый этап воскрешения мертвых. Именно с ее помощью с тела стирался недуг, сращивались изрубленные кости и мышцы, чтобы потом с помощью живой воды вдохнуть жизнь в человека. И только нечистая сила не сможет возродиться, приложившись к осине.

В былине про Добрыню Никитича убивший змея богатырь повесил его на осине со словами: "Сушися ты, Змей Горынчище, на той-то осине на кляпыя" (Вс. Миллер, "Материалы для истории былинных сюжетов"). По этой же причине - для окончательной победы над нечистью, в спину или грудь "ходячего мертвеца", упыря, ведьмы вбивали осиновый кол.

Для добрых дел и людей осина была не страшна, скорее - она была целительницей, изгонявшей все злое, потустороннее и вредное. Приложившись к осине, изгоняли многочисленные болезни. Известно о чтении заговоров от укусов змей над корой осины, известны заговоры от больных зубов на осине: "На море, на окияне, на острове на Буяне, стоят высокие три дерева, под теми деревьями лежит заяц; переселись ты, зубная боль к тому зайцу!" После этого сучок нужно было приложить к больным зубам. Заболевших младенцев качали в осиновой колыбели с целью прогнать хворь. Вся негативная энергия, мощь недугов, уходила в осину, и люди выздоравливали телесно и душевно. По этой же причине осину использовали и при строительстве домов. Несмотря на то, что целиком из осины дома не строили, но, во избежание разрушений и злых сил в каждый угол будущей постройки вбивали осиновые клинья.(Белякова Г. С. "Славянская мифология").

Таким образом, осина - противоречивое воплощение традиций христианства и язычества, сумела объединить в себе проклятие и избавление от него, став одним из самых ярких свидетельств причудливого переплетения верований древних славян и православия.

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По инф. cyrillitsa.ru

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  • Кто проклял осину?
    Удивительное дерево - осина, окутано многочисленными легендами и преданиями. Они настолько различны по своей сути и значению, что сложно понять, как дохристианские языческие традиции смогли ужиться в восприятии осины с более поздними православными. Но факт остается фактом. Считая осину деревом проклятым, тем не менее, русичи спешили использовать ее магическую силу для того, чтобы исцелиться от различных недугов, изгнать нечисть и поставить болезням и другим бедствиям надежную осиновую преграду.
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