Чудодейственная сила «непочатой воды»

В сознании русских людей, как язычников, так и христиан, вода всегда наделялась магическими свойствами и использовалась в самых разных обрядовых действиях. В традиционной культуре особую ценность представляла так называемая «непочатая вода», набираемая в определённое время в строго установленном порядке. Именно она обладала самым мощным целебным действием и сакральной силой, поскольку наполнять ею сосуды необходимо было до появления первых солнечных лучей, когда ещё ни один смертный не черпал воды из данного источника. «Непочатую воду» иначе можно именовать нетронутой или непитой водой, в которой за ночь аккумулировались и преумножались чудодейственные чары.

Время водосбора

Фольклорист Людмила Виноградова в одной из своих работ отмечала, что в народном мировоззрении, наибольшую ценность представляла «непочатая вода» набранная ранним утром, предварявшим начало Рождества, Нового года, Сретения, Великого Четверга, Великой Пятницы и дня Ивана Купалы. В зависимости от того в какую дату набиралась вода, она нарекалась рождественской или новогодней, сретенской или купальской, четверговой или пятничной.

В случае крайней необходимости, ходить за магической водой можно было в любой день календаря, хотя считалось, что самыми сильными свойствами она заряжалась в ночь со среды на четверг.

Место водосбора

Набирать «непочатую воду» можно было из родников, ручьёв, колодцев, рек. Для усиления магического эффекта люди, по мере возможностей, приносили и смешивали нетронутую воду из трёх, семи, а ещё лучше из девяти разных источников.

Зачерпнув живительную влагу, люди в качестве дара водоёму привязывали на ветви прибрежных деревьев и кустов лоскуты, отрезы полотна, небольшие предметы одежды или нити.

Метод водосбора

Чтобы «непочатая вода» не утратила своей чудодейственной силы, тот, кто отправлялся за ней до рассвета, должен был соблюсти несколько непререкаемых правил.

Отправляться в путь необходимо было натощак и, главным образом, молча: человеку запрещено было здороваться с кем-либо и откликаться на чей-то голос.

По данным Л. Виноградовой зачерпывать «непитую» воду можно было только новым сосудом, будь то кувшин или ведро, который не должен был быть изготовлен из чугуна. Наполнять емкость полагалось только с первого раза, ни в коем случае не доливая повторно и не отливая из него воду. Если живительная проточная влага бралась из колодца, то черпать нужно было против движения солнца, то есть с запада на восток, а если из реки – то против течения.

Возвращаться домой также полагалось в безмолвии, при этом строго-настрого воспрещалось оглядываться назад. В горнице никто из домочадцев не имел права дотрагиваться до принесённой воды или пить её без надобности.

Лечение

В книге Елены Левкиевской «Мифы и легенды восточных славян» значиться, что одной из областей применения «непочатой воды» была профилактика и лечение детских болезней. Приболевшего малыша поили этой целебной влагой, потом смачивали ею его лицо, ручки и ножки, а оставшуюся воду сливали под любое дерево. По суеверному обычаю, считалось, для полного выздоровления ребёнка, взрослый должен был в течение 40 дней повторять эту церемонию, иногда бросая в принесённую воду угли из печи, зёрна или серебряные монеты, придававшие ей дополнительную силу.

В старину полагали, что «непочатую воду» для купания малышей нельзя было приносить в чёрной ёмкости, её разрешалось смешивать с освящённой крещенской водой и подогревать: для девочек в кувшинчике, чтобы была стройной барышней, а для мальчиков в горшочке, чтобы стал сильным парнем.

Целебные свойства «непочатой воды» распространялись и на хворавших взрослых, которых умывали и поили ею.

Подходила она и для рожениц, которые испив водицы и искупавшись в ней, сохраняли способность долгое время кормить малыша грудным молоком, количество коего не уменьшалось.

Но прежде чем использовать «непочатую воду» для исцеления её после занесения в дом заговаривали. Для этого применялись такие слова-шептания, как: «Великая Праматерь вода. Омой тело мое, душу мою, смой с меня тоску-печаль, боли и болезни, думы мои тяжкие. Раствори, Великая Праматерь, беды мои и сотвори меня заново...» или «Первый день понедельник, второй день вторник, третий середа, тебе на помощь вода. Ты, земля Тытяно, и ты, вода Ульяно, очищала коренья и кременья, очищай его сердце и от крови, от костей, от нутра – живота».

Обрядовая выпечка

Иногда на Руси «непочатую воду» использовали для замеса обрядовой выпечки. Возможно, эта традиция была перенята русскими у болгар, которые в Юрьев день обязательно заготавливали хлебную закваску на «цветната вода» — воде, принесённой на рассвете из трёх разных источников в сосуде с растительными узорами. Об этом народном обычае писал известный болгарский этнограф Димитр Маринов, добавлявший, что за магической влагой для обрядовой выпечки имели право отправляться только девушки и парни, чьи оба родителя были живы и пребывали в добром здравии. Испечённый на «цветната вода» хлеб раздавался родным и близким для благополучия и крепкого здоровья.

Защитные функции

Славяновед Вероника Усачёва отмечала, что русские люди верили в то, что «непочатая вода» часто использовалась для окропления ульев и домашнего скота, хозяйственных построек и огорода.

Для защиты дома от дурных сил русские при строительстве изб закладывали в один их углов фундамента сосуд с «непочатой водой», а, чтобы обеспечить себе материальное благополучие, в основе которого лежал хороший урожай, зарывали емкость с живительной влагой на поле или в саду.

Эта же вода помогала снять порчу и сглаз, для чего проводился специальный ритуал. В принесённую до восхода солнца воду помешались угольки, оставшиеся после сжигания колючих растений – шиповника, крапивы, боярышника. Этот раствор опрокидывали на дно установленного в дверном проёме перевёрнутого ведра, и приглашали гипотетическую жертву сглаза всмотреться в воду, чтобы увидеть причину ворожбы и человека наславшего её.

По окончании защитной церемонии воду сливали в миску, а затем наливали её за пазуху человека, над которым проводились ритуальные действия, предварительно дав ему сделать глоток магической жидкости.

Раньше люди лечились «непочатой водой», потому что, наверное, еще не было бурного развития медицины. А сейчас современное здравоохранение не вывозит COVID–19, практически махнув рукой на другие болезни, словно их и нет. И как тут остаться здоровым? Хоть снова о «непочатой воде» вспоминай!

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По инф. cyrillitsa.ru

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