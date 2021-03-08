Обучение и обустройство жилья

Юрий Петрович Власов, самый титулованный тяжелоатлет всех времен, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике. Он покинул нас на 86-ом году жизни. На его счету 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Но и это не все достижения кумира миллионов. Он еще и военный инженер,...
Однажды странник подошёл к ветхой лачужке мастера с просьбой о возможности поучиться у него. Когда мастер сам вошёл внутрь, путник последовал было за ним, но тот остановил его тут же на пороге.
Он внимательно осмотрел путешественника, и сказал, что сейчас он занят, и что ничего не переменится, пока тот не принесёт ему ровно столько навоза, сколько он вообще сможет вынести на своих плечах, чтобы удобрить землю за хижиной. А пока ни о каком учении не может быть и речи. Путник пожал плечами, сходил на рынок, и, стараясь не обращать внимания на ужасный запах, принёс на себе целых три мешка навоза.
Мастер был очень рад и сразу взял путника в ученики. В тот же день они удобрили двор и посадили там дерево. Так началось его учение.
Теперь мастер каждый день усаживал ученика медитировать, а между медитациями просил помогать по хозяйству. Ученик починил крышу, так что она больше не текла, повесил на петли новую дверь и сделал новые прекрасные ставни для окон. И вот в один прекрасный день на молодом дереве зацвели цветы. Они были такой удивительной красоты, что ученик не мог оторвать от них глаз. Но учитель строго-настрого приказал ему продолжать медитировать и работать в саду и в доме, не думая о цветах.
Ученик, продолжал работать, но все мысли его теперь были целиком заняты удивительным растением. Он мечтал о спелых и сочных фруктах, которые вот-вот появятся на ветвях дерева. Днём и ночью он пытался представить вкус волшебных плодов. Но фрукты всё не созревали.
А дом мастера, стараниями ученика, превратился из ветхой лачужки в крепкое и надёжное жилище. И вот, к тому времени, когда на дереве, наконец, появились фрукты, мастер и ученик уже не знали никакой нужды.
Через некоторое время учитель объявил, что пора собирать урожай. Ученик бросился к дереву, но мастер остановил его и сказал, что он должен начать сам, чтобы убедиться, что плоды не червивые. Больших усилий стоило ученику смотреть на то, как мастер блаженно поедает плод за плодом, наслаждаясь их свежим вкусом. Когда ученик, наконец, вежливо попросил разрешения самому попробовать фрукты, учитель, как бы опомнившись от своего блаженства, сказал, что давно пора было начать, и что ему самому, вообще пора уходить к себе домой. Ученик удивлённо посмотрел на него и спросил, не ослышался ли он. Но учитель рассмеялся и сказал:
— Неужели ты действительно думаешь, что я тут живу? Я просто проходил мимо этой бесхозной лачуги, когда ты попросил меня о помощи. А теперь мне пора, здесь мне больше делать нечего. Он протянул ученику спелый фрукт с дерева, и, взяв свой посох, вышел за дверь.
На положение дел в российских школах давно пора обратить пристальное внимание. Здесь, к сожалению, процветают агрессия, неуважение к учителям и друг к другу и поведенческая распущенность школяров (также иногда и самих педагогов), а борьба с гаджетами на уроках напоминает в ряде случаев театр военных действий. В общем, проблем хватает. И как с ними справляться? Может одним из решений накопившихся вопросов станет появление в школах десяти регионов РФ советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями?
Ряд социальных ученых в России вновь подняли вопрос о реституции — возвращении отнятой большевиками в 1917 году собственности потомкам ее владельцев. Круглый стол на эту тему проходил в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке).
Удивительное дерево - осина, окутано многочисленными легендами и преданиями. Они настолько различны по своей сути и значению, что сложно понять, как дохристианские языческие традиции смогли ужиться в восприятии осины с более поздними православными. Но факт остается фактом. Считая осину деревом проклятым, тем не менее, русичи спешили использовать ее магическую силу для того, чтобы исцелиться от различных недугов, изгнать нечисть и поставить болезням и другим бедствиям надежную осиновую преграду.
Историческая философская кинодрама Андрея Тарковского «Андрей Рублев» была снята в 1966 году на киностудии «Мосфильм». Замысел постановки фильма о великом русском иконописце принадлежал Василию Ливанову. Актер и режиссер изначально сам мечтал сыграть Рублева и рассказал о своем замысле Андрею Михалкову-Кончаловскому. Однако затем Ливанов уехал на съемки другой ленты, а Кончаловский и Тарковский поехали на юг и начали работать над проектом.
Когда я читала сборник рассказов Татьяны Ясниковой «Девочки играли в Апокалипсис» и её роман «Когда течёт крем» (Литрес, 2020), в сознании постоянно всплывало: «Но живёт без всякой славы, средь зелёныя дубравы...»
Мы уже привыкли, что сапоги тачает пирожник, а пироги печёт сапожник. За промышленность отвечает социолог, авиастроение возглавляет музыкальный продюсер, космические программы двигает журналист-международник, Национальным исследовательским центром «Институт им. Н.Е. Жуковского» рулит банкир. Это самые яркие примеры. А у нас есть возможность понять, как работала система отбора руководящих кадров военно-промышленного комплекса в недалёком прошлом. Николай Александрович Шахов – один из столпов советского ВПК – на основе своего колоссального опыта имеет право ставить диагноз любой системе управления. Но сегодня интересно узнать, откуда появлялись люди, которые (или под руководством которых) создали чудо-ракеты, военные самолёты, оставив потомкам задел, которым мы пользуемся в XXI веке.
Запоминать цифры из ежедневных казенных рапортов об уменьшении у нас числа заражений — значит зря напрягать мозг. Роспотребнадзоровская статистика никогда не была достоверной даже приблизительно. Однако число госпитализаций, региональные сведения о которых хоть и неполны, но довольно правдивы, за последние два месяца сильно упало. То есть напор эпидемии действительно ослабел. Причем не только у нас, но и во всем мире.
19 февраля (3 марта по новому стилю) 1861 года в России был опубликован Манифест императора Александра Второго об отмене крепостного права. Таким образом была формально упразднена система взаимоотношений между помещиками и крестьянами, закрепленная в Московском государстве еще положениями 1592 года (отмена «Юрьева дня» — времени, когда крестьяне имели право перейти от одного помещика к другому) и Соборным уложением 1649 года, имевшая в Российской империи XVIII — первой половины XIX веков все признаки самого отвратительного рабства.
Группа выпускников престижного вуза, успешных, сделавших замечательную карьеру, пришли в гости к своему старому профессору. Во время визита разговор зашёл о работе: выпускники жаловались на многочисленные трудности и жизненные проблемы.
Изучением чукотского быта несколько веков занимались исключительно мужчины. Но история отечественной науки знает исключительный случай, когда в Амгуэмской тундре Чукотки в семье чукчи Тымнэнэнтына три года прожила советский этнограф-северовед Варвара Григорьевна Кузнецова. Эта отважная женщина оказалась полностью включена в чукотский быт и на собственном опыте познала нелегкую долю женщины в тундре.
В структуре смертности болезни системы кровообращения занимают лидирующую позицию. Провоцирующих факторов достаточно. Среди них физические перегрузки, лишний вес, сильная усталость, постоянные стрессы, которым коронавирус, кстати, весьма поспособствовал. Ведь многие переживали и переживают за себя и своих близких, опасаются идти к врачам со своими болезнями, потому что боятся заразиться COVID–19.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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