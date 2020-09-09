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Знаменитой «копейке» – 50 лет!
По инф. Парламентской газеты   
09 Сентября 2020 г.
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Ровно 50 лет назад, 9 сентября 1970 года, в СССР начали серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101 — «Жигули». Первая легендарная «копейка» сошла с конвейера Волжского автомобильного завода, построенного незадолго до этого, 19 апреля 1970 года.

ВАЗ-2101 «Жигули» — легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Эта модель оказалась маленьким шедевром: ни до, ни после «копейки» таких долговечных автомобилей советский автопром создать не смог. Будучи изначально лицензионной копией иностранной модели «Fiat-124», прототип доработался и адаптировался так, что обрел статус народного автомобиля.

«Копейка» быстро стала одним из наиболее распространённых легковых автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома, сыграв важную роль в автомобилизации Советского Союза. Неслучайно заводская статистика знает за «копейкой» достижения, достойные книги рекордов. Так, капитальный ремонт, согласно испытаниям, требовался лишь после того, как автомобиль проходил расстояние, равное 10 путешествиям из Москвы до Владивостока.

Известны случаи, когда автомобили ВАЗ-2101 обходились без капремонта более 20 лет при постоянной эксплуатации. На одометрах таких машин стояли показатели от 300 тысяч километров и больше. Они не раз «обогнули земной шар».

За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автомобильному заводу была вручена Международная премия «Золотой Меркурий» — своеобразный «Оскар» европейской торговли. За все время производства — с 1970 по 1983 годы — Волжский автомобильный завод выпустил 2 702 657 автомобилей ВАЗ-2101.

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По инф. Парламентской газеты

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