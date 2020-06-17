Вспомним, как создавалась «Ока»

Официальный вазовский канал «На заводе» опубликовал короткометражный фильм времён СССР, посвященный созданию ВАЗ-1111 «Ока».

Советское историческое десятиминутное видео было создано конструкторско-экспериментальным комплексом Научно-технического центра ВАЗа.

Фильм называется «Ока с берегов Волги» и в нём повествование идёт от лица водителя-испытателя завода, которому новая модель в числе первых досталась в личную эксплуатацию.

Среди преимуществ автомобиля особо малого класса рассказчик отмечает компактные размеры, малый вес, низкий расход топлива, снижение уровня загрязнения воздуха и бесшумность.

Подчёркиваются и такие важные вещи для советских граждан второй половины 1980-х годов как надежность, экономичность.

Забавно, но водителю особенно приятно, что время разгона «Оки» от нуля до «сотни» составляет всего 36 секунд, максимальная скорость ограничивается 120 км/ч.

Испытатель резюмировал, что трёхдверная машина подойдёт как молодой, так и взрослой аудитории: «Автомобиль малогабаритный, но в салоне свободно и уютно чувствуют себя четыре взрослых человека».

В описании под видео говорится следующее: «Кажется, с нынешним состоянием парковок многим „Ока“ пришлась бы ко двору. Во всех смыслах».

Напомним, переднеприводные ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113 «Ока» выпускались в период с 1987 по 2008 годы заводами ВАЗ, КамАЗ и СеАЗ. За 21 год со всех предприятий вышло 700 тысяч автомобилей.

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