Дату начала Второй мировой войны точно скажете? А вот многие — нет

Несмотря на бесконечные часы истории в школе, которых у нас больше, чем во многих других странах, и широко освещаемое СМИ 75-летие окончания Второй мировой войны, россияне путаются в датах этого трагического события 20 века.

Опрос ВЦИОМ показал, что исторически грамотными оказалась только треть (33 процента) респондентов: они указали в ответе первое сентября 1939 года. Еще 48 процентов опрошенных заявили, что эта война началась в 1941 году, шесть процентов назвали другую неправильную цифру.

Интересны ответы на вопрос об основных причинах Второй мировой. 18 процентов потомков победителей считают, что это стремление Германии завоевать весь мир, расширить территорию и достичь мирового господства. 8 процентов убеждены, что война началась из-за борьбы за ресурсы, землю и сферу влияния. Столько же уверены, что виновато состояние глобальной политики. Семь процентов вспомнили о планах Гитлера поработить Советский Союз. И только три процента сограждан пока не решили, кто виноват.

Кстати, по теме:

В середине июня увидела свет статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» на русском языке. В ней глава государства назвал причины Второй мировой войны. Она до сих пор активнейшим образом обсуждается и анализируется и в России, и во многих странах мира. В частности, власти Латвии и Эстонии раскритиковали российского президента за его слова о том, что прибалтийские республики вошли в состав СССР в соответствии с международным правом того времени.

С кем в союзе мы воевали? Большинство отвечает верно: 58 процентов назвали Соединенные штаты Америки. Чуть меньше (52 процента) вспомнили Великобританию, 26 — Францию. А 5 процентов так хорошо знают историю, что не забыли Польшу и Китай.

И наконец, кто был противником СССР? Назвали практически всех: 77 процентов россиян указали на Германию, 36 — на Японию, 33 — на Италию. В перечне также Румыния, Венгрия и Финляндия. Вопрос к учителям истории — 11 процентов наших сограждан, которые к этому списку причислили и Польшу!

СССР, по мнению 86 процентов опрошенных, внес основной вклад в победу во Второй мировой войне. Далее по значимости идут США (32 процента) и Великобритания (29 процента).

...Следы былой жестокой войны - люди продолжают находить и поныне везде, где когда-то кипели бои:

- и это лишний повод и побеспокоиться о безопасности, и вспомнить страницы истории. А помнить даты должен каждый образованный человек, ведь это - наша история, и забывать не нельзя.

Читайте также:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...