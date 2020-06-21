Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В 2019 году президент РФ Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа» призвал вводить в научный оборот архивные документы по Великой Отечественной войне.
По его словам, необходимо уделять особое внимание сохранению памяти о войне и ее героях. В том числе речь идет об обновлении музейных экспозиций, проведении специальных выставок и акций, а также научно-практических конференций. Не менее важно, указал Путин, заниматься «системным введением» архивных документов о войне в научный оборот. Такие документы должны быть доступны для граждан с помощью современных цифровых технологий, отметил Путин. Он напомнил, что попытки искажения истории Второй Мировой войны продолжаются. Причем занимаются этим не только пособники нацистов, но и «респектабельные международные институты».
Выбирая заведение для игры в казино или ставок на спорт, следует обратить внимание на наличие у них лицензий. Это же касается и онлайн-платформ, которые гарантируют пользователям безопасность и готовы решить любые спорные вопросы. Служба поддержки БК Париматч работает круглосуточно, что говорит о серьёзном отношении компании к своим клиентам. Легальные сайты и наземные пункты приёма ставок, в отличие от теневого сегмента, соблюдают правила безопасности. Примером стало недавнее закрытие компьютерного клуба в Казахстане.
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Популярный российский музыкант и продюсер Виктор Дробыш стал гостем программы «Шоу Елены Степаненко» на канале «Россия-1». Виктор рассказал о своей работе и о том, как познакомился с фольклорной группой «Бурановские бабушки».
Петербургу нужно готовиться ко второй волне заражений новой коронавирусной инфекцией. Такое заявление губернатор Петербурга Александр Беглов сделал на заседании Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.
10 июня ушел из жизни заведующий кафедрой геодезии и маркшейдерского дела ИРНИТУ Анатолий Охотин. Коллектив Иркутского технического университета соболезнует его семье и глубоко скорбит вместе с близкими.
К концу года онкологическая ситуация в России ухудшится, рассказали врачи-окнологи. Медики связали это с тем, что из-за пандемии не работают учреждения первичного звена здравоохранения, а значит, выявляемость пациентов с раком снизилась.
Легендарного прапорщика Шматко воплотил на экране актёр Алексей Маклаков. Ему удалось создать крайне убедительный и юморной образ, даже несмотря на то, что в действительности артист посвятил армии всего шесть дней своей жизни.
Нецензурная брань помогает выразить крайнюю степень неприязни. Обычно эти слова у разных народов резко отличаются. Но при этом встречаются и такие выражения, которые у одного народа звучат совершенно безобидно, а у другого могут быть восприняты как оскорбление.
Российский певец Леонид Агутин поделился совместными снимками со своими музыкальными коллегами, среди которых был и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Однако поклонников сильно обеспокоил внешний вид исполнителя.
Уже в 2040 году любой из жителей Земли сможет почувствовать вкус еды, которую ест другой человек. Такой прогноз содержится в «белой книге» (White paper) японского министерства науки и техники, которое с 1970 годов регулярно выпускает сценарии того, куда людей «заведет» прогресс.
Звезда российского кино и телевидения Юлия Высоцкая в интервью рассказала, чем занималась на самоизоляции. По её признанию, длительный простой выработал у неё плохую привычку, которая занимает много времени.
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