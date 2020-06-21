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Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной

По инф. rosbalt.ru   
21 Июня 2020 г.
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Опубликованы ранее неизвестные документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ, посвященные первым дням Великой Отечественной войны.

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Их можно увидеть в новом мультимедийном разделе «В первые дни Великой Войны» на сайте ведомства.

На сайте можно ознакомиться со сводками Генерального штаба Красной армии, сводками с фронтов, шифрограммами, воспоминаниями участников первых боев и дневниковыми записями.

Уточняется, что публикация документов — это продолжение деятельности ведомства, «направленной на <…> противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны».

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В 2019 году президент РФ Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа» призвал вводить в научный оборот архивные документы по Великой Отечественной войне.

По его словам, необходимо уделять особое внимание сохранению памяти о войне и ее героях. В том числе речь идет об обновлении музейных экспозиций, проведении специальных выставок и акций, а также научно-практических конференций. Не менее важно, указал Путин, заниматься «системным введением» архивных документов о войне в научный оборот. Такие документы должны быть доступны для граждан с помощью современных цифровых технологий, отметил Путин. Он напомнил, что попытки искажения истории Второй Мировой войны продолжаются. Причем занимаются этим не только пособники нацистов, но и «респектабельные международные институты».

По инф. rosbalt.ru

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