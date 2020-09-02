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В Хабаровске день окончания Второй Мировой войны отметят парадом и салютом
По инф. Российской газеты   
02 Сентября 2020 г.
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Парад авиации, в котором будут задействованы истребители Су-35С, вертолеты Ми-26, Ми-8-АМТШ, Ка-52 и самолеты транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134, пройдет в Хабаровске в день окончания Второй мировой войны. Они пролетят над центральной частью города.

В Хабаровске день окончания Второй мировой войны отметят авиапарадом

Это не все образцы вооружения, которые смогут увидеть хабаровчане 3 сентября. На стадионе имени Ленина будет подготовлена выставка современной военной техники. А желающие заглянуть в прошлое смогут отправиться в 1945 год и увидеть сцену освобождения советскими солдатами китайского города Хэйхэ. Историческая реконструкция боевых действий тоже состоится на стадионе.

«По городским улицам в первой половине дня торжественным маршем пройдут военнослужащие в составе исторических парадных коробок, а также юнармейцы и кадеты. После чего, в центре военно-патриотической работы региона состоится тематический митинг», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Восточного военного округа.

По традиции будут возложены цветы к Вечному огню на площади Славы и к памятникам маршалам Советского Союза Василевскому и Малиновскому.

Кроме того, в этот день будет открыт бюст маршала Жукова в сквере у штаба ВВО.

Завершением программы станут концерт творческих коллективов края и праздничный салют.

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