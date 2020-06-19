Путин назвал причины Второй мировой войны

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Президент России Владимир Путиннаписал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне. Глава государства в ней, в частности, рассуждает о причинах Второй мировой войны.
«Главными факторами, которые предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс», — считает Путин.
Он добавил, что ответственность за начало войны несут все ведущие мировые государства. Каждое из них, отмечается в статье, совершало «роковые ошибки», «высокомерно полагая, что может перехитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой катастрофы».
Таким образом, отмечает Путин, такая недальновидность, отказ от создания системы коллективной безопасности стоили миллионов жизней и огромных потерь.
Решение опубликовать материал Путин объяснил ответственностью перед прошлым и будущим и желанием, чтобы трагедия не повторилась.
Напомним, что о намерении написать статью о Второй мировой войне глава государства заявил на большой пресс-конференции в декабре, когда отвечал на вопрос о резолюции Европарламента по случаю годовщины начала этого события. В сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, в которой, среди прочего, осуждались усилия российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом».
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Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне. Глава государства в ней, в частности, рассуждает о причинах Второй мировой войны.
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