Суеверия: в честь умершего родственника младенца назвать нельзя. А как еше?

Суеверные родители в поисках лучшего имени для новорожденного обращают внимание на всевозможные приметы, сулящие их чаду удачу и благополучие. Чтобы избежать неприятностей, при инициализации ребенка они соблюдают передающиеся из уст в уста правила.

В честь рано умершего

Мнительные люди убеждены, что нельзя называть ребенка в память о рано умершем родственнике. Согласно их теории, нерастраченная жизненная энергия внезапно почившего сородича через общее имя будет обязательно влиять на судьбу новорожденного. Каким будет это вмешательство – положительным или отрицательным – неизвестно, и чтобы не играть с огнем, сразу отметают этот вариант имени.

К этой же категории относятся имена скончавшихся в младенчестве братьев или сестер только что родившегося ребенка. Считается, что они несут на себе отпечаток их несчастной судьбы, а значит, болезни или несчастный случай, унесшие жизнь старшего дитя, могут повториться с новым членом семьи. Лучше всего не пытаться воскрешать образ потерянного малыша, а отпустить его с миром, чтобы не переносить личность предыдущего ребенка на новорожденного и не лишать его индивидуальности.

В честь только что умершего родственника

Желая обезопасить свое чадо, суеверные родители предпочитают не нарекать их именами только что умерших родственников из своего поколения. Они считают, что имя новопреставленных дяди или тети способно навлечь на малыша беду, в результате которой он не проживет долгой жизни.

Однако в этом предрассудке есть исключение, касающееся имени родственников, погибших на войне. Всегда бытовали поверья, что в таком случае недожитые годы убитого предка Бог прибавляет к земному сроку нареченного в его честь новорожденного. Кстати, именно по этой причине после Великой Отечественной войны наблюдался всплеск популярности на имена, имевшие распространение в 1920-х.

В честь бабушек и дедушек

Другой запрет связан с дублированием имен бабушек и дедушек, при котором необходимо следовать определенным житейским нормам. Исходя из них, первую девочку в семье не рекомендуется называть именем матери отца, а первого мальчика нарекать так же, как отца матери.

В других сочетаниях имена старшего поколения можно использовать без опаски, но только в том случае, если они не совпадают с именем святого, чей день ангела отмечается накануне дня рождения младенца. Это табу связано с суеверием, что «назад называть нельзя», поскольку ребенок будет плохо расти или вовсе не заговорит.

В честь родителей

Определенных правил нужно придерживаться при наречении детей именами родителей. Делать это не возбраняется, но только не первых мальчика и девочку, поскольку это якобы может стать причиной ранней смерти либо малыша, либо взрослого, в честь которого он назван.

Однако особо впечатлительные родители, чтобы ненароком не сломать судьбу отпрысков, совсем не хотят рисковать и не используют при имянаречении своих имен. Они придерживаются мнения, что одноименные папа с сыном будут всю жизнь соперниками, а дочь непременно повторит удел матери, которая всю жизнь будет мешать ей выйти из тени.

Несчастливые имена

Верящие в мистику родители стараются не давать детям имен родственников с несчастливой долей, чтобы не обрекать их на схожие неприятности: болезни, неудачи на личном фронте, материальную несостоятельность, карьерный крах. Более того, на интуитивном уровне они стараются обходить стороной имена, носителями которых были люди с отрицательными моральными качествами, запомнившиеся плохими делами, поступками и чертами характера.

И сейчас сохраняются с именами для новорожденных определенные фишки. Например, считается плохо, если одинаково названы отец и сын или мама и дочь. Отпрыски в таком случае могут быть несчастливыми, а между обладателями одних и тех же имен – происходить конфликты. Людям далеким от мистики все это, конечно, покажется ерундой. Но ведь иногда что-то такое срабатывает. Точно ли совпадение? Может наука нам объяснит?

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По инф. cyrillitsa.ru

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