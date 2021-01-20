На Руси ребенок иногда получал второе имя, чтобы его... болезнь не нашла

В старину люди не видели особой разницы между медициной и магией. Наука, которая только начала оформляться в странах запада, не спешила прийти на помощь к простым крестьянам. Поэтому большая часть населения Европы пользовалась неким суррогатом медицины, состоящим из причудливого сочетания травничества, откровенного суеверия и мистических практик. Славяне, по сути, мало выделялись из общей канвы, у них тоже временами практиковались странные и непонятные ритуалы, нацеленные на поддержание здоровья.

Магия в контексте этнографической науки

Исчерпывающее исследование на тему магических практик в миропонимании традиционного общества было написано в далеком 1890 году английским ученым по имени Джеймс Фрейзер. Из-под его пера вышел фундаментальный труд «Золотая ветвь», состоящий из 12 увесистых томов. В колоссальном по размерам исследовании Фрейзер анализирует магические практики самых причудливых и далеких народов и затерянных племен джунглей, систематически обобщает накопленный ими опыт.

По сути – он приходит к выводу о том, что вся магия четко разделяется на два вида: подобия и контакта. Разумеется, пересказать все 12 томов «Золотой ветви» видится невыполнимой задачей, но можно кратко сформулировать суть этих двух основных направлении в магии, основываясь на которых и формировалось представление древних о знахарстве.

Первая – магия подобия – зародилась во времена несомненной древности. Ее суть заключается в том, что две в чем-то схожие вещи могут оказывать чудодейственный эффект во время ритуального взаимодействия. Так, например, над головой человека, больного желтухой, разбивали куриное яйцо и давали содержимому попасть на лицо. Предполагалось, что куриный желток как бы «впитает» в себя всю желтизну больного, и, таким образом, человек излечится от болезни. Лучшим олицетворением такой магии служат гаитянские куклы вуду.

Магия контакта в чем-то схожа с магией подобия, так как выстроена на похожих логических основаниях. Суть ее сам автор кратко оформил во фразе «однажды в контакте – всегда в контакте». Так, например, если человека ранили стрелой, то между раной и оружием возникнет нерушимая связь. Известны случаи, когда американские индейцы, осознавая что раненый ими человек сумел спастись с поля боя и сейчас находится на лечении, намеренно кидали свои луки в костер, чтобы нанесенные ими раны не смогли затянуться.

Традиционная врачебная магия славян тоже, фактически, служит подтверждением истинности гипотезы английского исследователя.

Медицина славян

Если говорить о славянской языческой древности, то сложно сказать наверняка, как и кто именно выполнял тогда знахарские функции. Скорее всего, этим занимались представители жречества – волхвы. Так, во всяком случае, практикуется во всех архаичных культурах, которые были зафиксированы в письменных источниках.

В христианскую же эру эту функцию взяли на себя деревенские знахари. Методы, исповедуемые ими, были далеки от достижений современной доказательной медицины. Так, например, ещё Михаил Булгаков в начале ХХ века стал свидетелем кошмарного случая: во время родов ребенок запутался в пуповине, а деревенские знахари зачем-то старались выманить его из утробы матери на сахар. Впрочем, накопленный веками опыт травничества давал о себе знать, и у деревенских эскулапов было неплохое представление о лекарственных свойствах растений. Всякая лечебная магия в те времена существовала в неразрывной связи с народным христианством. Люди читали заговоры, заклинания, молитвы.

Вопреки тому, что научная медицина еще не пришла в крестьянские избы, у славян уже существовали представления о необходимости профилактики заболеваний. И, пожалуй, именно в этих мерах сосредоточено наибольшее количество странностей.

Порой славяне, узнав о том, что в соседние деревни пришел мор, отправлялись встречать болезнь с приветственными дарами. Заразе подносили лучшую еду и питьё, приносили ей в жертву животных (особенно часто домашнюю птицу). Либо же напротив – ругали болезнь, проклинали, стараясь ее запугать. Известны случаи, когда русские в преддверии эпидемий вымазывали свои пороги дегтем, дабы болезнь, побоявшись замараться, обошла такую дверь стороной.

И это хорошо иллюстрирует магию подобия. Ведь к недугу обращались как к гостю, стараясь его умилостивить, либо запугать.

Верным способом на долгие годы сохранить крепкие ноги считалось закапывание под порогом кусочка железа, либо же утром в день большого церковного праздника надлежало постоять на каком-либо твердом металлическом предмете. А отправляясь на пахоту женщины перебирались через забор, намеренно старясь коснуться верхней перекладины, это считалось хорошей профилактикой болей в спине. Как видим, в описанных случаях соблюдается один принцип: люди верили, что сумеют каким-то образом передать свойства материала своему телу, что служит ярким примером магии контакта.

Профилактика детских болезней

Отдельно стоят ритуалы, нацеленные на укрепление детского здоровья. В старину младенческая смертность была особо велика, а потому такая «народная педиатрия» была особо востребованной.

Во время грома русские прикладывали к голове ребенка камень или железные предметы, чтобы твердость предмета передалась младенцу. Болезнь отпугивали резко пахнущими растениями (например, чесноком), размещая их над младенческой люлькой. В некоторых случаях ребенок получал второе, так называемое «мирское» имя, чтобы болезнь не сумела его найти. Так, например, ребенка могли назвать Камнем, к слову, по такому принципу иногда формировались фамилии. Из того же имени Камень возникает распространенная русская фамилия Каменев.

Для того, чтобы победить бессонницу, славяне подкладывали своим детям в люльку ножи в черных ножнах. Хоть это и не так очевидно, но это тоже пример магии контакта, ведь нож, будучи убранным в ножны, находится в состоянии покоя и он тверд, его не так просто сломить или как-то уничтожить, что должно придавать ребенку спокойствие и стойкость.

Конечно, раньше знания о лечении болезней были не такие обширные и глубокие, как сейчас. Но жить-то хотелось, и разные, порой с мистическими оттенками, способы защиты от недугов существовали. Сейчас медицина имеет много возможностей, чтобы помочь человеку обрести здоровье или вовсе спасти его от гибели. Но некоторые люди все равно бегут к бабушкам и знахаркам, в большинстве случаев нарываясь на циничных мошенников, и теряют драгоценное время. Бывает, что сделать потом что-либо медики уже и не в силах.

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