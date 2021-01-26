Старинные приметы: кого ждем? Мальчика или девочку?

Среди примет, связанных с беременностью и родами, есть та, которая говорит, что если рождается девочка, то её мать теряет внешнюю привлекательность.

Как в старину узнавали пол

Наши предки пытались заранее узнать пол будущего ребёнка. Многие из народных примет «дожили» и до наших дней. Так, считается, что если на всем протяжении беременности будущую мать преследует токсикоз, то родится девочка.

Если беременную тянет на мясо и солёные продукты, родится мальчик, а если - на фрукты и сладкое, то девочка. Но самая верная примета: если живот «острый», огурцом, то будет мальчик, если живот «тупой», круглый, расплывчатый, напоминающий по форме дыню – то девочка.

Есть и такая странная примета: если должна родиться девочка, будущую роженицу тянет влево: она всегда ступает с левой ноги, старается брать предметы левой рукой и т.п. Кроме того, ее левая грудь больше правой. Если предстоит рождение мальчика, все наоборот.

Эффект дурнушки

Но наиболее интересное суеверие гласит, что рождение девочек забирает красоту у их матерей. В старину верили, что это даёт красоту самим дочерям, иначе никак. И что женщине, которая родила дочерей, уже не вернуть былую привлекательность.

На деле же негативные изменения во внешности женщин, беременных девочками, действительно наблюдаются. Но только в течение двух первых месяцев беременности. Нередко будущие мамы девочек жалуются на то, что их лицо отекло, стало опухшим и одутловатым, кожа начала шелушиться, на ней появились тёмные пигментные пятна, прыщи и сыпь.

У многих женщин при беременности девочкой к концу первого триместра активнее, чем при беременности мальчиком, выпадают волосы, брови, ресницы, слоятся ногти. Отсюда поверье о том, что женщина, носящая мальчика, хорошеет, а носящая девочку дурнеет.

Во всем виноваты гормоны

Того, что в большинстве случаев внешний вид женщин, которые ждут дочерей, ухудшается, сегодня не отрицают даже специалисты. Но ничего магического или мистического тут нет. Просто во время беременности девочкой в организме снижается количество женских гормонов, которые как раз и отвечают за состояние кожи, волос, ногтей и дарят нам привлекательную внешность.

Эти гормоны «забирает» себе будущая малышка. Эффект был подмечен ещё в далеком прошлом, хотя точной причины, почему именно так происходит, люди тогда не знали, поэтому знание закрепилось на уровне примет.

Разумеется, некоторое ухудшение женской внешности при беременности девочкой – не навсегда. Данный этап очень быстро пройдет, а после родов женщина постепенно придет в норму.

Девочка у будущей мамы забирает красоту. Что поделаешь, это дано природой – не отменишь. И ради будущей малышки, наверное, стоит такие временные неудобства перетерпеть. А вообще, конечно, не важно, какого пола будет ребенок. Ведь он приносит своим появлением большое счастье, которое ничем не заменишь и не всем его в жизни дано испытать.

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По инф. cyrillitsa.ru

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