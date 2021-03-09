Неравенство между женщинами и мужчинами: интересные закономерности

Равенство мужчин и женщин существует в России «на бумажках» – в законах, планах и международных отчетах. На самом деле, государство не очень заинтересовано в защите прав женщин. Почему и как это устроено – объясняет юрист Лола Кирилова.

Россия еще в 1917 году стала одной из первых стран в мире, где женщины и мужчины были уравнены в политических и экономических правах. С тех пор наша страна от принципа равенства не отходила: СССР и Российская Федерация – участница всех международных соглашений о недопущении дискриминации по полу. Законодательство нашей страны в этой части безупречно. В большом количестве нормативных актов установлен запрет ущемления, умаления прав женщин.

Однако, не стоит успокаиваться. Так, в недавно рассмотренном деле о насилии «Володина против России» суд указал, что «В свете приведенных жестоких и бесчеловечных обстоятельств этого дела, по-видимому, существует несоответствие между отчетами о гендерном насилии в России и тем фактом, что Суд РФ не желает занимать твердую позицию в определении соответствующего названия для того, что потерпевшая испытала».

Что же случилось с Володиной? Она – жертва домашнего насилия: ушла от человека, который ее унижал и бил, но тот ее преследовал. Угрожал расправой, приводил в негодность тормоза ее автомобиля. Ее многочисленные обращения в правоохранительные органы заканчивались отказами в возбуждении уголовного дела: ей отвечали, что обстоятельства не доказаны или на то, что причинитель вреда и жертва были в близких отношениях.

Если Россия отчитывается только формально о гендерном насилии, логично предположить, что права женщин в других сферах также существуют номинально.

Чаще всего женщин поражают в трудовых правах из-за «настоящего предназначения» – возможности родить ребенка: этим оправдывают выбор не только при повышении не в пользу женщин, разницу зарплат, но и «срочные» контракты – так работодателю не придется платить «декретные».

Чтобы понять, почему неравенство до сих пор существует, почему оно остается незамеченным посмотрим в прошлое – в предпосылки того, как мы думаем об этой проблеме. И попробуем разобраться с тем, действительно ли сейчас защита прав женщин – формальная бюрократическая отписка, или есть реальные меры борьбы с дискриминацией.

СССР и противоречивые права женщин

После революции женщины получили права – распоряжаться собственностью, работать, учиться. Они смогли делать то, чего добивались женщины во всем мире – и не у всех получалось. Но вскоре идея равенства исказилась: советская женщина должна была быть не только комсомолкой и ударницей, но и распределителем труда в семье. Именно она, декларировалось в советских книгах для женщин, должна заботиться о пожилых родственниках, детях и домашнем уюте. Для мужчин таких установок не существовало.

То же самое касалось репродуктивной «идеологии». В середине 1930-х годов стало ясно, что дело идет к войне. А для войны нужны люди. Может, нужно не количество, а качество людей? Один обученный заменит пяток невежественных. Советская власть решила идти по обоим фронтам. Право на аборт широко использовалось советскими женщинами, его решили изъять.

27 июня 1936 года было принято постановление ЦИК и СНК СССР, поставившее аборт не по медицинским показаниям (угроза жизни матери) под запрет. За нарушение запрета полагалось уголовное преследование как самих женщин, так и лиц, которые оказывали помощь в этой процедуре.

Идеологическая платформа была такой: «Необходимое материальное обеспечение женщин и их детей, государственная помощь многосемейным, развитие сети родильных домов, детских яслей, детских садов, законодательное установление минимума сумм, подлежащих уплате отцом ребенка на его содержание при раздельном жительстве супругов, с одной стороны, и запрещение абортов – с другой, вместе с усилением наказания за злостный неплатеж присужденных судом средств на содержание детей и внесением некоторых изменений в законодательство о разводах, в целях борьбы с легкомысленным отношением к семье и семейным обязанностям – таковы пути, на которые нужно встать для разрешения этого большого, затрагивающего все население вопроса. В этом отношении Советское правительство идет навстречу многочисленным заявлениям трудящихся женщин»

Сложно представить, что трудящимися женщинами слались заявления с требованием запретить аборты. Но были письма с просьбой обеспечить детсадами и увеличить пособия матерям. Они и в самом деле были увеличены. Причем, матерям шести и более детей при рождении каждого следующего ребенка было положено пособие в 2 тысячи рублей ежегодно – колоссальная сумма на тот момент. Для сравнения – размер пособия, выдаваемого матери на кормление ребенка этим же актом был определен в 10 рублей.

Задолго до того, как это было сделано на международном уровне, Постановлением 1936 года было установлено также уголовное наказание за отказ в приеме на работу женщин по мотивам беременности, снижение им заработной платы по тем же мотивам.

Всплеска рождаемости это не вызвало. Причины: подпольные аборты, помощь от врачей в оформлении аборта как необходимого по медицинским показаниям, детоубийства и просто нежелание людей размножаться в желаемом властями количестве.

Не смотря на этот достаточно недавний опыт, и сейчас у некоторых людей возникают похожие идеи: раздать денег многодетным матерям, а аборты изъять из ОМС. Они, владеющие словесной эквилибристикой и понимающие, как корабль назовешь, так он и поплывет, предлагают: «перестать называть прерывание беременности медпомощью, а специалистов, которые их проводят, врачами».

Последствия очевидны: ОМС – это страхование при медицинской помощи. Аборт, соответственно, не будет застрахован. Можно ли здесь проводить параллель с запретом аборта? Нет. Но эти так называемые «духовные скрепы» – ничто иное, как повторение советской логики. Только один нюанс: мы уже не в СССР, у нас совершенно иные экономические условия. Подобная шизофрения будет только поражать женщин в правах, неэффективно и бесцельно.

Борьба с дискриминацией сейчас

Устранение фактического неравенства между женщинами и мужчинами в мире, и в частности, в Российской Федерации, дело не одного поколения.

Устранение неравенства предполагает как изменение законодательства (в целом эту задачу можно считать достигнутой в РФ, за исключением норм о домашнем насилии), так и правоприменение. Какова позиция судебных органов в России по делам о дискриминации в сфере труда?

Выдержка из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2012 года: «Реализация принципа равенства не может осуществляться без учета роли женщины в продолжении рода, что обязывает государство устанавливать дополнительные гарантии для женщин, в том числе в сфере трудовых отношений, направленные на охрану материнства». Работодатель не может уволить беременную по своей инициативе.

Даже в случае расторжения трудового договора по ее желанию при наличии доказательств того, что работодатель вынудил работника подать заявление об увольнении по собственному желанию именно в связи с беременностью женщины или наличием у женщины детей в возрасте до трех лет, такие действия также образуют состав преступления, предусмотренного статьей 144.1 или 145 УК РФ соответственно (выдержка Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018). Но много ли женщин знают об этих нормах?

За необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение беременной или имеющей детей в возрасте до трех лет, по данным судебной статистики за 2017 и 2018 годы, осуждалось ежегодно по два человека, в 2019 и 2020 – ни одного. Значит ли это, что за четыре года только четыре женщины были уволены при названных обстоятельствах? Конечно, не значит.

Есть ли ответственность за установление зарплаты женщин ниже, чем у мужчин на одинаковых позициях? Есть, но существующие системы оплаты труда уже давно сделали заработную плату лишь малой частью того вознаграждения, которое человек получает за свой труд.

Системы бонусов, премий, поощрительных выплат, KPI и прочего, якобы призванные мотивировать человека к более высокой производительности труда, создают барьер для упорствующих – ту дымовую завесу, которую не пробить ни одним судебным запросом.

Чем круче степень организации производства, тем меньше шансов на прояснение ситуации с различием уровня вознаграждения работников. Во-первых, потому что величина вознаграждения ваших коллег – информация, которую вы получите, только если сами коллеги согласятся поделиться ею с вами. Во-вторых, на стороне компаний работают профессионалы. Их цель – обезопасить работодателя от рисков подобного рода. Они сформируют безупречный документ для суда, в котором будет указано, что зарплата работников, выполняющих одну и ту же рабочую функцию одинакова для всех. А сутяжница, которая вздумала доказать дискриминацию по полу, просто не дотянула до тех показателей, которые есть у других сотрудников, и, соответственно, не получила аналогичный размер бонуса.

В настоящее время человек, столкнувшийся с дискриминацией по полу, возрасту или иным признакам, не обращается в суд Российской Федерации. А те, кто обращаются, не могут представить доказательства наличия оной. По России было всего несколько дел, и во всех – отказ в удовлетворении иска по данному требованию. Работодатели в самом деле устанавливают равную зарплату для лиц, выполняющих ту же работу, ну а поощрения – дело хозяйское!

На сегодняшний день суд – единственный орган, который разрешит спор о дискриминации в сфере труда. Другие институты не наделены правом вынесения решений. Да и те из них, которые могли бы привлечь внимание общественности к данным проблемам, их даже не видят.

Уполномоченный по правам человека мог бы привлекать внимание к неравенству. Но из доклада УПЧ за 2019 год ясно, что вопрос дискриминации в сфере труда данный орган считает разрешенным: «С 1 января 2021 года вступит в силу новый Перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается применение труда женщин. Согласно нему, количество профессий, по которым запрещено использование женского труда, сократилось с 456 до 100».

В параграфе данного доклада, посвященного трудовым правам граждан, иной информации об имеющейся дискриминации по признаку пола не содержится.

Распоряжением Правительства РФ утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. В ней, среди прочих, указаны задачи: «создание условий для получения женщинами профессионального образования в наиболее передовых областях экономики, сокращение разницы в оплате труда мужчин и женщин».

Как же правительство планирует воплотить эти задачи в жизнь? Во-первых, «организовать профессиональное обучение женщин и формировать у них новые компетенции и квалификации, в том числе в области предпринимательской деятельности», сказано в документе. Разрабатывать и проводить мероприятия, которые должны сократить разницу в оплате труда мужчин и женщин. Какие это мероприятия, стратегия умалчивает.

Можно ли корить чиновников, что они не в состоянии сформулировать конкретные действия по конкретной задаче? Думаю, нет. Потому что изменения имеют место не по волшебству волшебной палочки в руках у стратегов. Они имеют место, если на разных уровнях подчеркивается неприемлемость несправедливости. Например, если коллега-мужчина узнает, что женщина, которая работала также как он, но получает меньше, он не будет соглашаться на такое положение дел. А для того, чтобы мужчина обладал такими качествами, его надо воспитывать с детства. Тут образуется замкнутый круг, потому что воспитание детей в целом отдано в руки женщинам. Женщины также зачастую носители идеологии «муж должен зарабатывать больше». Многие пережитки, утратив свою экономическую основу, живут в нашем обществе в силу терпимого к ним отношения, нередко под видом национальных традиций.

Что же делать? А просто продолжать начатое. Освещать проблему, учить детей. Закон, особенно, если он справедлив, имеет своим следствием изменение поведения людей и их установок. Такие глобальные перемены требуют определенного времени, продолжительность которого сложно указать.

Декларативно женщины у нас равны с мужчинами в правах, но на деле, конечно, нет. Больше всего это проявляется в трудовых отношениях (особенно если дама молодая, со светящим в будущем декретным отпуском), прослеживается в политике и превалирует в семьях. Устаревший подход, что главой здесь может быть только мужчина, поддерживается и сейчас. И это несмотря на то, что в современных реалиях работают оба, и муж, и жена. Но женщина плюсом взваливает на себя еще львиную долю домашних дел. Но не всегда дамы, стоит заметить, соглашаются находиться на второстепенных ролях. Женщины-космонавты, женщины-летчики, женщины – руководители больших предприятий – раньше это было исключением из правил, а в наши дни такому уже и не удивишься. Есть и государственные, судебные преференции. Так, например, женщины вперед мужчин выходят на заслуженный отдых, чаще суды именно с мамами оставляют детей, а не с отцами. Так что где-то возможностей у дам меньше, но где-то и в противовес больше, чем у мужчин. А вообще мир, развиваясь, не забывает работать над проблемой гендерного неравенства, и особенно это видно на примере европейских стран, где мужчины и женщины практически уравнены в правах. Но не все можно предусмотреть в рамках деклараций и документов, изначально природа, не надо забывать, создавала нас все-таки разными.

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