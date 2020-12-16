Депутат Оксана Пушкина назвала катастрофой ограничение прав россиянок на аборты

Депутат Госдумы, замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала проект приказа Минздрава о медицинских показаниях для прерывания беременности.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Пушкина отметила, что Минздрав планирует сократить медицинских показаний для проведения аборта и тем самым ограничить права женщин на прерывание беременности. По ее словам, принятие этого проекта может привести к катастрофе.

Депутат заявила, что после опубликования проекта приказа ей пришла «масса обращений от женский организаций и сообществ, личных писем от россиянок, которые просят не допустить ограничения их прав».

«Это биополитика. Таким термином в конце 70-х годов Мишель Фуко назвал вмешательство государства в биологическую жизнь граждан», — заявила Пушкина.

Сейчас в России женщина может по желанию сделать аборт на сроке беременности до 12 недель, а по показаниям — на любом сроке. Минздрав хочет сократить список этих показаний.

Согласно документу, показаниями для прерывания беременности могут быть онкозаболевания, активная фаза туберкулеза, краснуха до 20-й недели беременности, терминальная стадия ВИЧ, почечная недостаточность, психические расстройства, воспалительные болезни центральной нервной системы.

Решение о проведении аборта будет решать консилиум врачей.

***

Между тем в Минздраве заявили, что новый перечень медицинских показаний к аборту не отменяет право женщины на прерывание беременности по желанию.

В Минздраве заверили: документ не отменяет прерывание беременности по желанию женщины, а содержит медицинские показания, при которых прервать беременность можно независимо от ее срока.

Согласно законодательству, женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Аборт по желанию женщины возможен на сроке до 12 недель. Позднее прервать беременность можно либо при наличии социальных показаний (если беременность наступила в случае изнасилования), либо по медицинским показаниям, перечень которых и устанавливается Минздравом.

В министерстве напомнили, что в последний раз перечень пересматривался в 2007 году. Учитывая развитие медицины за прошедшие с тех пор годы и был подготовлен новый перечень, заключили в Минздраве.

И еще важное по теме:

Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в интервью «Говорит Москва» предложил запретить проводить аборты в больницах и создать «абортарии» в системе ФСИН. Минздрав отказался поддержать эту идею.

В ноябре 2019 года минздрав Самарской области рекомендовал частным клиникам отказывать пациенткам в абортах. Министр Михаил Ратманов уверен, что женщины должны прерывать беременность только в государственных медучреждениях. При этом врачи обязаны их отговаривать.

В 2015 году депутат Госдумы Сергей Попов и член Совета Федерации Елена Мизулина внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Также они предлагали запретить оплачивать процедуру с помощью средств из фондов обязательного медицинского страхования. Нарушителей предлагали штрафовать от 200 до 800 тыс. рублей. Законопроект отклонили в первом чтении.

Народный комиссариат здравоохранения и Народный комиссариат юстиции 16 ноября 1920 года разрешил в Советском Союзе проводить аборты. Страна первой в мире легализовала аборты. В современной России аборт входит в виды медпомощи, которые оказывают бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...