В 2021 году женщины будут управлять «Ласточкой» и «Сапсаном»

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С нового года россиянки смогут работать монтажниками-верхолазами, водителями большегрузов и машинистами высокоскоростных поездов.
Приказ Минтруда заменит утвержденный Правительством РФ более 20 лет назад перечень из 456 профессий, недоступных для женщин. Новый список уменьшит их на 100 позиций. Если работодатель создаст безопасные условия труда и подтвердит их результатами специальной оценки, то труд женщин можно будет применять без ограничений, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе Минтруда.
Физическая сила больше не нужна
Ещё не так давно профессия шкипера, тракториста и машиниста считались сугубо мужскими. Принятый в «нулевых» годах список опасных для дам специальностей почти полностью повторял перечень 1974 года.
Даже если нашим соотечественницам, как например, Светлане Медведевой, удавалось получить диплом второго помощника капитана, в трудоустройстве им, как правило, отказывали. Иначе работодателю пришлось бы объясняться с Трудовой инспекцией.
Морально устаревший перечень запрещённых для женщин профессий не раз подвергался критике со стороны законодателей. Ещё полтора года назад глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв предлагал разрешить женщинам работать машинистами поездов в метро. «В Советском Союзе женщинам запрещалось управлять поездами метро, так как у них было полуручное управление, и требовалась физическая сила. Сегодня поезда метро уже совершенно другие», — привёл аргументы парламентарий.
По мнению его коллеги из комитета по контролю и Регламенту Раисы Кармазиной, из списка вредных для репродуктивного здоровья также необходимо исключить профессию токаря, крановщика, сварщика и маркшейдера.
С 2017 года работу по актуализации перечня проводит Минтруд. Летом прошлого года был опубликован проект приказа, который снимает ограничения на ряд специальностей. Сначала в списке разрешённых для женщин профессий было более 90 наименований. В окончательной редакции — их уже 100.
«Перечень доступных для женщин профессий был пересмотрен в связи с тем, что на предприятиях тяжелой промышленности и сложных производствах за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд», — пояснили «Парламентской газете» в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.
Женщин ждут на транспорте и в судовых экипажах
В документе, который вступает в силу 1 января 2021 года, специальности в перечне разбиты по видам производств: химические, горные, металлообработка, радиотехническое и электронное производство и так далее. На некоторые профессии внутри группы ограничения снимаются, на другие — остаются.
Так, в сфере автотранспорта россиянки могут работать водителями большегрузных автомобилей, таких как фура, трактор, самосвал. Но к управлению бульдозером, экскаватором и автогрейдером дам, как и раньше, не допустят. Ограничения в сфере железнодорожного транспорта почти полностью снимаются. Женщины смогут быть машинистами электропоездов и высокоскоростных «Ласточки» и «Сапсана». Также представительницам прекрасного пола разрешат быть членом палубной команды судна — от матроса до боцмана и шкипера. При этом под запретом для них остаются работы в машинном отделении корабля.
Также перестанет считаться мужской профессия рыбака прибрежного лова, монтажника-верхолаза и многие другие. Как уточнили в Минтруде, в работе над проектом документа приняли участие Федерация независимых профсоюзов России, Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Российский союз промышленников и предпринимателей, представители объединений работодателей и профсоюзов работников в различных отраслях экономики.
Кого защищает список запрещённых профессий?
В будущем список разрешённых для женщин специальностей может быть расширен. «При создании безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки, работодатель вправе применять труд женщин без ограничений, то есть на любых рабочих местах», — подчеркнули в ведомстве.
Сенатор комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый поддерживает тенденцию на расширение разрешённых для женщин профессий. «С изменением условий труда приказы тоже должны обновляться и снимать избыточные ограничения», — сказал сенатор «Парламентской газете». При этом он считает, что при дальнейшем пересмотре списка во главу угла следует ставить именно здоровье женщины. Заслуженный врач РФ напоминает, что наиболее пагубными факторами является тяжёлый физический труд и неблагоприятные условия.
Зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина уверена, что любые ограничения трудоустройства женщин — это анахронизм, от которого необходимо избавляться. Согласно статье 19.3 Конституции РФ, мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации, подчеркнула она. По мнению парламентария, все остальные ограничения следует рассматривать как дискриминацию.
«Перечень запретов на профессию не несёт в себе ничего хорошего: список игнорирует научно-технический прогресс и защищает не «репродуктивную функцию» женщин, а хорошо оплачиваемые рабочие места для мужчин», — высказала своё мнение депутат «Парламентской газете».
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