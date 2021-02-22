Страшные цифры: две трети убитых женщин в России — жертвы домашнего насилия

Две трети (61%) женщин, по делам об убийстве которых российские суды в 2018 году вынесли решения, стали жертвами домашнего насилия.

Об этом заявили участники проекта Консорциума женских неправительственных объединений, проанализировав несколько тысяч судебных приговоров.

Команда проекта использовала приговоры за 2018 год из открытой системы ГАС РФ Правосудие. Они обратили внимание на дела, расследуемые по ч. 1 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Результаты исследования показали, что 61% от общего числа погибших женщин в 2018 году убили их партнеры или родственники. По данных Росстата, за 2018 год всего убито 8,3 тыс. женщин. Минимум 5 тыс. из них — стали жертвами домашнего насилия.

Представители консорциума привели и статистику МВД. Ведомство сообщало, что в 2018 году было 253 случая гибели женщин от домашнего насилия.

Авторы проекта добавили, что полученный результат в 61% жертв совпадает со средним мировым уровнем, приведенным ООН. Например, в государствах Европы он составляет 38%, а в странах Африки 69%. Россия никогда не участвовала в подобных международных исследованиях, добавили представители проекта. В консорциуме отметили, что продолжат исследования дальше.

«Новая газета» проанализировала 4 тыс. приговоров российских судов в отношении женщин, осужденных за убийство. Издание пришло к выводу, что большинство из них защищались от домашнего насилия.

По данным ВЦИОМ, закон о домашнем насилии поддерживают 70% жителей России. Всего 90% опрошенных считают, что в семье недопустимо любое насилие, 8% заявили, что при определенных обстоятельствах ударить мужа или жену можно.

16 апреля 2020 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что работу над законопроектом по борьбе с бытовым насилием продолжат после победы над COVID-19. «Не думаю, что будет какой-то всплеск насилия домашнего, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период», — говорила Матвиенко. Законопроект о профилактике домашнего насилия описывает все его виды (помимо физического — сексуальное, психологическое и экономическое) и вводит ответственность за него.

заявила, что работу над продолжат после победы над COVID-19. «Не думаю, что будет какой-то всплеск насилия домашнего, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период», — говорила Матвиенко. Законопроект о профилактике домашнего насилия описывает все его виды (помимо физического — сексуальное, психологическое и экономическое) и вводит ответственность за него. Сенаторы предложили несколько видов профилактики — просвещение, информирование, беседа, предписание, учет, контроль и помощь в социальной адаптации. Профилактикой будут заниматься сотрудники МВД, прокуратуры, исполнительной власти, уполномоченный по правам человека, органы соцзащиты и специализированные организации, например, центры психологической помощи.

Жертве будут выдавать «защитное предписание», которое ограничивает контакты с абьюзером. Суд может предписать семейному тирану покинуть общий с жертвой дом и прекратить с ней общение. Виновникам домашнего насилия будут выдавать предписания не приближаться к пострадавшему на срок до года.

Закон о домашнем насилии поддерживают 70% жителей России.

Polit.ru

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