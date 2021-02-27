Дочь эмира Дубая умоляет мир спасти ее от отца

Во многих ведущих мировых СМИ появилась серия видеороликов, в которых дочь эмира Дубая, принцесса Латифа, обвиняет отца в том, что он удерживает ее в заточении. Эта история грозит обернуться серьезным международным скандалом на уровне Организации Объединенных Наций и первых лиц нескольких государств. Рассказываем, чем знаменита эта принцесса, почему ее история похожа на шпионский боевик и кто заставляет ООН заниматься судьбой дочери одного из богатейших людей мира.

Принцесса Латифа

Кто такая принцесса Латифа

Принцесса Латифа бинт Мохаммед Аль Мактум — одна из 23 наследников эмира Дубая и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда аль-Мактума. В декабре 2020 года ей исполнилось 35 лет.

Ее мать — одна из шести жен эмира, уроженка Алжира Хурия Ламара. Кроме Латифы, она родила еще двоих дочерей и сына. Все они считаются членами королевской семьи и пользуются соответствующими привилегиями.

Шейха Латифа училась в Дубайской школе разговорного английского, а затем — в Международной школе Choueifat в Ливане, а также в Оксфорде. Также известно, что она занималась парашютным спортом и достигла в нем определенного мастерства. Ее знакомые утверждают, что принцесса — убежденный веган и защитница животных. О личной жизни шейхи Латифы ничего не известно.

Заложница в домашней тюрьме

17 февраля Sky News и BBC показали несколько коротких видео, на которых принцесса Латифа бинт Мохаммед Аль Мактум сообщает, что находится в заключении. По словам принцессы, ее держат взаперти на вилле, переоборудованной в тюрьму. Снаружи здание с зарешеченными окнами охраняют вооруженные люди. А внутри за ней неотступно следуют две сотрудницы полиции. Единственное помещение, в котором Латифа может запереть дверь и остаться в одиночестве, — это ванная, где она и записывает свои видеообращения.

«Итак, я заложница», — сообщает на хорошем английском дочь эмира Дубая. «Я не знаю, когда меня освободят и на каких условиях. Каждый день я боюсь за свою безопасность и жизнь. Я не знаю, смогу ли я всё это пережить. Полицейские угрожают, что я проведу остаток жизни в тюрьме и никогда не увижу солнца. Я дошла до критического состояния и очень устала от всего этого. Это какой-то цирк. Я не знаю, что они собираются со мной сделать».

Когда именно сделаны записи, попавшие в СМИ, не уточняется. Как поясняет Sky News, весной и летом 2019 года друзьям принцессы удалось связаться с ней и даже передать телефон, на который, вероятно, она и записала свои обращения. Летом прошлого года связь прервалась. Где Латифа сейчас и что с ней происходит, неизвестно.

Друзья дочери эмира решили опубликовать записи именно сейчас и параллельно передали их в ООН, так как серьезно опасаются за жизнь Латифы. Кроме того, они создали сайт и запустили целую кампанию в поддержку похищенной принцессы, о которой мир ничего не слышал последние три года.

Чем провинилась принцесса

28 февраля 2018 года Латифа пришла в кафе в центре Дубая на встречу со своей подругой и тренером — гражданкой Финляндии Тииной Йаухиайнен. В туалете заведения принцесса переоделась, после чего две женщины сели в машину и доехали на ней до Омана. Там их ждала яхта Nostromo под американским флагом. Спустя полторы недели у берегов Гоа судно окружили катера береговой охраны Индии, фрегат ВМС ОАЭ, а на яхту высадился элитный отряд коммандос. Спецназовцы скрутили Латифу, накачали транквилизаторами и увезли в неизвестном направлении. Ее спутников задержали, доставили в Дубай и освободили лишь под давлением министерства иностранных дел Финляндии.

К этому побегу Латифа готовилась семь лет. Она подошла к вопросу с максимальным уровнем конспирации, после того как сорвалась ее первая попытка. В 16 лет принцесса уже пыталась покинуть ОАЭ, но ее поймали, и следующие три года она провела в тюрьме, где, по словам Латифы, ее унижали и даже били. Дочь эмира поняла, что ей поможет только хитрость. Она написала отцу «покаянное письмо», после чего получила относительную свободу и даже значительную сумму на личный счет. Латифа сразу же принялась копить на новый побег — при содействии помощницы она покупала вещи в дорогих бутиках, а затем сдавала их назад, возвращая деньги наличными.

Ей требовался помощник, и не просто помощник, а человек с опытом. Из СМИ она узнала об истории бывшего разведчика и офицера ВМС Франции Эрве Жобера, которому в Дубае грозил срок по обвинению в растрате, но ему удалось сбежать из страны. Принцесса предложила французу повторить этот «квест». После неудавшегося побега в прессе появилось заявление жены Жобера, что ее муж собирался требовать выкуп у эмира за дочь. Этой же версии придерживались и представители Дубая. Они утверждали, что принцесса вернулась домой и у нее всё хорошо, однако любые попытки прессы пообщаться с дочерью шейха отвергали.

Единственный раз принцесса предстала на публике в 2018 году во время встречи с комиссаром ООН по правам человека Мэри Робинсон. Спустя несколько лет последняя заявила, что ее жестоко обманула семья эмира.

Эмир Дубая: реформатор или домашний тиран

Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум на своем сайте называет себя «лидером, отцом, поэтом и рыцарем». Он принадлежит к старинной династии аль-Мактум, которая управляла Дубаем с XIX века. Он был третьим из четырех сыновей первого эмира Дубая — Рашида бен Саида аль-Мактума, который стоял у истоков основания Объединенных Арабских Эмиратов, провозгласивших в 1971 году независимость от протектората Великобритании.

Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум

В юности нынешний правитель Дубая получил хорошее образование, в частности, английский он изучал в языковой школе в Кембридже, а позже учился в офицерской кадетской школе британской армии.

В 2006 году шейх Мохаммед возглавил эмират после смерти старшего брата. К тому моменту он и так фактически возглавлял администрацию Дубая, а также был министром обороны ОАЭ. Сейчас 72-летний правитель старается поддерживать репутацию реформатора и эффективного руководителя. Он провозгласил политику нулевой терпимости к коррупции и основал школу государственного управления. Не чужды шейху и гуманитарные ценности: в арабском мире хорошо известны его стихи и поэмы. Он тратит много средств на покровительство искусству и социальные проекты. Каждый год в рамках собственной «Премии знаний» он выплачивает по $1 млн Первыми обладателями наград в 2014 года стали основатель Интернета Тим Бернерс Ли и создатель «Википедии» Джимми Уэйлс.

Принято считать, что эмир лично курировал строительство самых знаменитых зданий Дубая, включая легендарный небоскреб «Бурдж Халифа». В 2016 году он учредил посты министров счастья и толерантности. Личные, почти дружеские, отношения с шейхом поддерживает королева Великобритании Елизавета.

Тем не менее в начале марта 2020 года Высокий суд Британии признал, что шейх похитил двух своих дочерей (Латифу и ее старшую сестру Шамсу) и угрожал одной из жен — принцессе Хайе бинт аль-Хусейн. Последняя приходится сестрой королю Иордании Абдалле II, она была «младшей» женой эмира и тоже сбежала из ОАЭ. До конфликта с мужем Хайя тоже поддерживала официальную позицию по поводу положения Латифы, именно она организовывала встречу принцессы и Мэри Робинсон. Однако на фоне бракоразводного процесса, который затеяла после побега, она обвинила мужа в домашнем насилии и заявила, что боится оставлять с ним детей.

Кто борется за свободу принцессы

За активной кампанией по освобождению принцессы стоит всё та же финка Тийна Джаухиайнен, а также двоюродный брат Латифы по материнской линии Маркус Эссабри и адвокат Дэвид Хей. Несмотря на пандемию COVID-19, они продолжают общаться с журналистами, устраивают пресс-конференции, добиваются содействия правозащитных организаций Human Rights Watch, Amnesty International и Detained International. Нанятая ими группа адвокатов представила материалы о похищении Латифы в сентябре на 122-м заседании Рабочей группы по насильственным и недобровольным исчезновениям при Совете ООН по правам человека. Участники группы готовят судебные иски в различных юрисдикциях, опираясь на решение Верховного суда Великобритании, который признал, что принцессу похитили. Они призывают власти ОАЭ надавить на эмира Дубая, чтобы тот освободил дочь. В противном случае они намерены объявить бойкот определенных брендов Дубая, таких как Emirates и Jumeirah Hotels. Друзья принцессы уверены, что информация о ее заключении может нанести сокрушительный удар по репутации Эмиратов как места, подходящего для ведения бизнеса.

«Люди во всем мире не должны поддерживать бренды, принадлежащие правителю, который действует безнаказанно, игнорируя законы по всему миру, и люди которого по своему желанию злоупотребляют, пытают и похищают», — говорится в их заявлении на сайте FreeLatifa.

После публикации видеозаписей беспокойство судьбой принцессы выразил министр иностранных дел Великобритании. Он добавил, что правительство страны будет «очень внимательно следить» за развитием событий и расследованием ООН. Аналогичное заявление сделал и премьер-министр Британии Борис Джонсон. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заверило, что направит в ОАЭ запрос о принцессе Латифе.

Напомним, что от эмира Дубая сбегали не только его дочки, но и одна из жен – Хайя бинт аль-Хусейн. А казалось бы, принадлежишь к монаршей семье и что еще нужно?! Но, видимо, только для сторонних лиц здесь все чинно, благородно и хорошо. А женщины на самом деле несчастливы и предпринимают отчаянные попытки исчезнуть. Так что же творится в королевской семье, и почему имея практически все, дамы не могут жить в такой благодати? Вспоминается фильм и ставшее популярной фразой его название – «Богатые тоже плачут». И где же все-таки принцесса Латифа?

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Polit.ru

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