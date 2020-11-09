Гарри Селфридж: человек, который изобрел… торговые центры

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Как люди увидели первый в мире торговый центр
Несмотря на то, что на улице было очень рано, в один ясный день 1864 года, на Оксфорд-стрит уже шло оживленное движение. С каждой минутой становилось все больше народа. Постепенно толпа собралась вокруг большого здания на 9 этажей. Большинство были вовсе шокированы видом здания, ведь годом ранее на месте гиганта красовался огромный котлован.
Ровно в 9:00 занавес опустился. Открылись огромные витрины, которые были, как отдельные небольшие сцены. В одной из них стоял манекен, в другой кукольная девушка с покупками в руках. Началась давка – рассмотрев одну витрину, люди шли к другой. В первый же день в Selfridges побывало около 90 тыс. человек. Это был день, который навеки изменил мир торговли.
Кто такой Гарри Селфридж
Гарри рано остался без отца. В скором времени умерли и два старших брата. Миссис Селфридж сосредоточила все свое внимание на Гарри. До войны она была уважаемой дамой, чей супруг владел магазинов недалеко от Чикаго. Оставшись с сыном, она не могла даже получить пенсию, так, как гибель ее супруга на войне не смогли подтвердить.
Она была характерной женщиной, требовала от сына дисциплины и внешнего лоска. Одежда мальчика была всегда чистой, а манеры изысканы. Он годами наблюдал, как трудно зарабатывать деньги и мечтал помочь матери.
На работу Гарри решил отправиться к Маршаллу Филду, который владел универмагом в Чикаго. Сначала работал на складе, но постоянно приставал к начальству с предложениями улучшения чего-то в работе. Гарри начал заниматься продажами, которые мгновенно выросли
В торговом зале были уменьшены прилавки, чтобы люди невысокого роста удобно себя чувствовали, а сам товар выкладывался под стекло. Он строго следил за персоналом, чтобы все улыбались и учтиво обращались с гостями.
Идея создания торгового центра
После увольнения Гарри начал выращивать цветы на даче. Он не хотел в политику, стал замкнутым. Но спустя некоторое время открыл огромный магазин, которого в то время еще никто не видел.
Первый этаж был полностью открытым – помещение в 20 тыс. квадратных метров, залитое светом и музыкой. На верхние этажи ездили лифты – в каждом из них была красивая вахтерша в коротких брюках и красных сапогах.
В Selfridges шли все, оставаясь тут надолго. В здании была парикмахерская, ресторан, курительная зона, библиотека, комната для детей и торговые залы. В первую неделю в универмаге побывало больше миллиона гостей. Успех увеличивался.
Любая идиллия заканчивается. Во время Великой депрессии в бизнесе Гарри нашли большие бреши. Под конец жизни у него также появилась пагубная страсть – близняшки Долли. К началу Второй мировой войны Селфридж стал банкротом и был отстранен от дел. Однако дело его даже после смерти не только осталось жить, но и продолжает процветать.
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