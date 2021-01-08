Последние дни новогодних праздников: на что взглянуть в культурном Интернете?

Новогодняя культурная феерия подходит к концу, а праздники скоро перейдут в разряд привычных будней. Но в Интернете всё ещё остаётся немало разнообразных трансляций, которые точно сумеют скрасить ваш досуг.

Снежная феерия

Российский национальный музей музыки приглашает услышать прекрасные ноты самых разных эпох: яркие переложения известных композиций и, конечно же, праздничные новогодние мелодии. В программе концерта «Снежная феерия»: музыка Джакомо Мейербера, Петра Чайковского, Жана-Ксавье Лефебра, Генри Манчини, Артура Уоррелла, Александра Аверкина, Михаила Штейнберга, Константина Шиловского.

Как смотреть и слушать:

Погрузиться в мир музыки можно будет 10 января в 18:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

Кино, музыка, слово

В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится литературно-музыкальная композиция «Кино, музыка, слово», посвященная Дню кино.

Прозвучат стихи в исполнении Ольги Косовой, Маргариты Шуваловой, Юрия Кудрицкого, Михаила Хлюпина. Самые юные участники концерта Анна Хлюпина и Артем Колесов разыграют сценку на стихи Агнии Барто «Сильное кино». Музыкальные произведения из любимых кинофильмов в исполнении Ольги Максимовой, Михаила Хлюпина, Татьяны Васильевой, Мунира Ильясова.

Вторая часть концерта пройдет в декорациях недавно созданной и функционирующей на базе Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина музейной экспозиции «Волжское кино», составленной по следам фильмов снятых в Нижегородской области.

Как смотреть и слушать:

Услышать стихи можно будет 11 января в 17:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

Синяя-синяя речка

Спектакль «Синяя-синяя речка» посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Но зритель не увидит на сцене театра сражений, не испытает высокое чувство пафоса, да и сама война здесь проходит фоном, где-то далеко. На первый план в новом спектакле Молодежного театра выступают темы любви и непобедимости жизни. Спектакль, поставленный художественным руководителем театра Мусалимом Кульбаевым по мотивам повести Бориса Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня», повествует о молодой женщине, ставшей вдовой в самом начале войны. Солдат возносится на небо и оттуда ведет мистический диалог со своей женой.

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на спектакль можно будет 13 января в 17:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

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По инф. «Культура.РФ»

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