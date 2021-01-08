ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Последние дни новогодних праздников: на что взглянуть в культурном Интернете?
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
08 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Новогодняя культурная феерия подходит к концу, а праздники скоро перейдут в разряд привычных будней. Но в Интернете всё ещё остаётся немало разнообразных трансляций, которые точно сумеют скрасить ваш досуг.

Последние дни новогодних праздников: на что взглянуть в культурном Интернете?

Снежная феерия

Российский национальный музей музыки приглашает услышать прекрасные ноты самых разных эпох: яркие переложения известных композиций и, конечно же, праздничные новогодние мелодии. В программе концерта «Снежная феерия»: музыка Джакомо Мейербера, Петра Чайковского, Жана-Ксавье Лефебра, Генри Манчини, Артура Уоррелла, Александра Аверкина, Михаила Штейнберга, Константина Шиловского.

Как смотреть и слушать:

Погрузиться в мир музыки можно будет 10 января в 18:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

Кино, музыка, слово

В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится литературно-музыкальная композиция «Кино, музыка, слово», посвященная Дню кино.

Прозвучат стихи в исполнении Ольги Косовой, Маргариты Шуваловой, Юрия Кудрицкого, Михаила Хлюпина. Самые юные участники концерта Анна Хлюпина и Артем Колесов разыграют сценку на стихи Агнии Барто «Сильное кино». Музыкальные произведения из любимых кинофильмов в исполнении Ольги Максимовой, Михаила Хлюпина, Татьяны Васильевой, Мунира Ильясова.

Вторая часть концерта пройдет в декорациях недавно созданной и функционирующей на базе Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина музейной экспозиции «Волжское кино», составленной по следам фильмов снятых в Нижегородской области.

Как смотреть и слушать:

Услышать стихи можно будет 11 января в 17:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

Синяя-синяя речка

Спектакль «Синяя-синяя речка» посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Но зритель не увидит на сцене театра сражений, не испытает высокое чувство пафоса, да и сама война здесь проходит фоном, где-то далеко. На первый план в новом спектакле Молодежного театра выступают темы любви и непобедимости жизни. Спектакль, поставленный художественным руководителем театра Мусалимом Кульбаевым по мотивам повести Бориса Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня», повествует о молодой женщине, ставшей вдовой в самом начале войны. Солдат возносится на небо и оттуда ведет мистический диалог со своей женой.

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на спектакль можно будет 13 января в 17:00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 