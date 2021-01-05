Культурный фейерверк: на что стоит взглянуть в Новогоднем Интернете?

Вот и настал долгожданный Новый год, а вместе с ним пришли морозные праздники. Поделиться с вами теплом в это холодное время решился культурный Интернет, который подготовил яркие, познавательные и просто любопытные трансляции главных онлайн-событий начала 2021 года.

Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда»

Северная столица подготовила грандиозное пиротехническое шоу Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда», которое пройдёт на пяти площадках в самых знаковых местах Санкт-Петербурга.

Петербург продолжает традиции, заложенные в петровские времена: ещё три века назад самые масштабные огненные представления разворачивались в период Новогодних и Рождественских праздников – уже тогда город становился столицей фейерверков и огненных представлений. Пиротехнические спектакли и потехи, пальба из пушек – всё это было неотъемлемой частью зимних праздников и гуляний.

Сегодня Петербург приглашает всех принять онлайн участие в фестивале огня! В программу шоу входят красочные фейерверки, масштабные лазерные и световые шоу, а также оригинальные выступления театра огня.

В фестивале примут участие мастера света и лазера, художники, компьютерные дизайнеры 3D графики и анимации, охватив своими представлениями все имеющиеся пространства.

Во время праздника состоится состязание сильнейших пиротехников. Своё мастерство представят команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, Сыктывкара и Казахстана. Члены профессионального жюри – лучшие международные специалисты в области пиротехнического искусства из Андорры, Болгарии, Испании, Италии, Китая, Мальты, Португалии и США оценят их мастерство в режиме онлайн. Проголосовать за понравившееся выступление сможете и вы. Голосование пройдёт в официальной группе Фестиваля ВКонтакте и Facebook .

Как смотреть и слушать:

Присоединиться к взрывному фестивалю можно на официальном городском туристском портале или в специальном разделе культурного сайта. Трансляция начнётся 7 января в 20:00 по московскому времени.

Рождественские истории в Музее Фаберже

Музей Фаберже представляет онлайн-экскурсию «Рождественские истории в музее Фаберже».

В XIX веке Рождество было важнейшим зимним праздником Российской империи. В этот день Романовы обменивались подарками, многие из которых создавали в мастерских Фаберже. За Рождеством шли развлечения зимнего сезона: пышные балы и маскарады. Посещение таких светских мероприятий было немыслимо без аксессуаров и украшений от фирмы Карла Фаберже. Как зимняя тема отразилась в произведениях Фаберже? Что дарили на Рождество при дворе? И кто блистал на балах в Шуваловском дворце? На эти вопросы ответят на онлайн-экскурсии музея.

Беззаконные кометы оттепели

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет концерт «Беззаконные кометы оттепели», посвященный отечественной музыке второй волны авангарда. Он состоялся 7 ноября в Мемориальной квартире Святослава Рихтера. В исполнении Моны Хабы (фортепиано), Марины Рубинштейн (флейта) Ольги Гречко (сопрано) и струнного квартета A&C SQ прозвучали сочинения Андрея Волконского и композиторов «московской тройки» — Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной и Эдисона Денисова.

В первом отделении концерта прозвучали ранние произведения Андрея Волконского: Фортепианная фантазия Musica stricta, ор. 11 и Фортепианный квинтет d-moll, ор. 5, а во втором — сочинения композиторов «московской тройки».

Как смотреть и слушать:

Окунуться в музыку второй волны отечественного авангарда можно будет 6 января в 20:00 по московскому времени в специальном разделе культурного сайта.

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По инф. «Культура.РФ»

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