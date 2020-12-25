Готовимся к Новому году вместе с культурным Интернетом!

Новый год уже топчется на пороге, так что весь культурный Интернет проникся атмосферой праздника и подготовил для нас немало рождественских трансляций. Сегодня вы узнаете о традициях и мифах всемирного праздника, а также получите порцию зимнего настроения от новогодней симфонической музыки.

Месяц Рождества. Традиции праздника

К Рождеству готовятся заблаговременно. За месяц до праздника улицы городов, витрины магазинов, интерьеры домов облекаются в рождественские украшения. Эта традиция имеет свои глубокие духовные корни.

В западной христианской культуре это особое предрождественское время называется адвент (от латинского adventus — приход, пришествие) — четырехнедельный период подготовки и время ожидания, предшествующее празднику Рождества Христова. Поэтому весь декабрь — это месяц Рождества, дословно julmånad по-шведски, joulukuu по-фински. Традиция особой подготовки и ожидания празднования Рождества у христиан берет начало еще в древности. Это время затаенного ожидания чуда, поворота от темноты к свету, обращения к лучшему. О символах Рождества и традициях рождественского месяца в Выборге вы услышите во время очередной онлайн-лекции в рамках проекта «Краеведческая среда на Пионерской, 4».

Санта Клаус и Дед Мороз. Или как советский фейк изменил нашу реальность

Библиотека иностранной литературы провела встречу с писателем Константином Ковалевым-Случевским. Зрителей ждет рассказ и виртуальное путешествие в сказочные миры, которые откроют неожиданные стороны зимних праздников и помогут разобраться в сути одного из самых стойких мифов постсоветского культурного пространства.

Что мы празднуем зимой всей семьей и что для нас главное? Рождество Христово или Новый год? Пожертвования или подарки? Елка или Звезда на ней? «Старый Новый год» или «внучка Снегурочка» с оленями в упряжке? Историческая правда или вымысел? Святитель Николай Чудотворец, Санта Клаус или Дед Мороз?

Константин Ковалев-Случевский — писатель, историк, культуролог, преподаватель Института журналистики литературного творчества, лауреат Патриаршей литературной премии.

Новогодний вечер с симфоническим оркестром

К марафону поздравлений присоединяется симфонический оркестр Белгородской филармонии. Праздничная программа подарит слушателям новогоднее настроение. Прозвучат любимые песни «Пять минут», «Хорошее настроение», музыка Петра Чайковского, Джоаккино Россини, Иоганна Штрауса и другие.

Дирижер Симфонического оркестра — лауреат международного конкурса Дмитрий Филатов.

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на другие новогодние трансляции можно в «живом» разделе портала «Культура.РФ»

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...