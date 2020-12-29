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Ни дня без музыки: встретим Новый год вместе с любимыми песнями!
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
29 Декабря 2020 г.
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Нам выдался последний шанс в этом году взглянуть на интересные трансляции культурного Интернета. Провожать уходящий год, как нам кажется, лучше с любимой, такой близкой и бесконечно дорогой музыкой. Так что давайте навострим уши, чтобы услышать самые новогодние и самые родные сердцу музыкальные произведения.

Ни дня без музыки: встретим Новый год вместе с любимыми песнями!

Праздничный новогодний концерт

Самарская филармония представляет праздничный новогодний концерт. Чудесное ожидание Нового Года вместе со слушателями разделят Академический симфонический оркестр филармонии под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова и солиста Сергея Дудинского.

Сергей Дудинский — выпускник Московской Государственной Консерватории им. Чайковского по классу сольное пение народного артиста СССР Зураба Соткилавы. Певец выступает на лучших концертных площадках России, Европы и Азии.

Концерт провела лектор-музыковед Ирина Цыганова.

В программе — песни из репертуара Мадонны, Уитни Хьюстон, Марка Энтони, Стинга, Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Тамары Гвердцители, Филиппа Киркорова.

Christmas Night

Приглашаем вас провести необыкновенный предновогодний джазовый вечер ярких и завораживающих эмоций. В программе прозвучит рождественская музыка в авторских джазовых аранжировках на темы популярных американских вокальных и инструментальных композиций. Самые сокровенные, вдохновляющие, запоминающиеся мелодии создадут неповторимое ощущение праздника.

Новогодний калейдоскоп

Праздничная концертная программа с участием лауреатов международных конкурсов — солистки Тувинской государственной филармонии Дамырак Монгуш (сопрано) и Белека Бавуу (бас). Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов, концертмейстер Культурного центра Елены Образцовой Мария Чернова. В концерте принимает участие Анастасия Захарченко, меццо-сопрано.

В программе — арии и дуэты из популярных опер и оперетт Вольфганга Амадея Моцарта, Антонина Дворжака, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Петра Чайковского, Франца Легара, Карла Целлера и других, старинные романсы, народные песни.

Как смотреть и слушать:

Полюбоваться на другие новогодние трансляции можно в «живом» разделе сайта «Культура.РФ».

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

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