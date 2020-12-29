Ни дня без музыки: встретим Новый год вместе с любимыми песнями!

Нам выдался последний шанс в этом году взглянуть на интересные трансляции культурного Интернета. Провожать уходящий год, как нам кажется, лучше с любимой, такой близкой и бесконечно дорогой музыкой. Так что давайте навострим уши, чтобы услышать самые новогодние и самые родные сердцу музыкальные произведения.

Праздничный новогодний концерт

Самарская филармония представляет праздничный новогодний концерт. Чудесное ожидание Нового Года вместе со слушателями разделят Академический симфонический оркестр филармонии под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова и солиста Сергея Дудинского.

Сергей Дудинский — выпускник Московской Государственной Консерватории им. Чайковского по классу сольное пение народного артиста СССР Зураба Соткилавы. Певец выступает на лучших концертных площадках России, Европы и Азии.

Концерт провела лектор-музыковед Ирина Цыганова.

В программе — песни из репертуара Мадонны, Уитни Хьюстон, Марка Энтони, Стинга, Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Тамары Гвердцители, Филиппа Киркорова.

Christmas Night

Приглашаем вас провести необыкновенный предновогодний джазовый вечер ярких и завораживающих эмоций. В программе прозвучит рождественская музыка в авторских джазовых аранжировках на темы популярных американских вокальных и инструментальных композиций. Самые сокровенные, вдохновляющие, запоминающиеся мелодии создадут неповторимое ощущение праздника.

Новогодний калейдоскоп

Праздничная концертная программа с участием лауреатов международных конкурсов — солистки Тувинской государственной филармонии Дамырак Монгуш (сопрано) и Белека Бавуу (бас). Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов, концертмейстер Культурного центра Елены Образцовой Мария Чернова. В концерте принимает участие Анастасия Захарченко, меццо-сопрано.

В программе — арии и дуэты из популярных опер и оперетт Вольфганга Амадея Моцарта, Антонина Дворжака, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Петра Чайковского, Франца Легара, Карла Целлера и других, старинные романсы, народные песни.

Как смотреть и слушать:

Полюбоваться на другие новогодние трансляции можно в «живом» разделе сайта «Культура.РФ».

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