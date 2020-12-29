Ни дня без музыки: встретим Новый год вместе с любимыми песнями!

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Нам выдался последний шанс в этом году взглянуть на интересные трансляции культурного Интернета. Провожать уходящий год, как нам кажется, лучше с любимой, такой близкой и бесконечно дорогой музыкой. Так что давайте навострим уши, чтобы услышать самые новогодние и самые родные сердцу музыкальные произведения.
Праздничный новогодний концерт
Самарская филармония представляет праздничный новогодний концерт. Чудесное ожидание Нового Года вместе со слушателями разделят Академический симфонический оркестр филармонии под управлением народного артиста РФ Михаила Щербакова и солиста Сергея Дудинского.
Сергей Дудинский — выпускник Московской Государственной Консерватории им. Чайковского по классу сольное пение народного артиста СССР Зураба Соткилавы. Певец выступает на лучших концертных площадках России, Европы и Азии.
Концерт провела лектор-музыковед Ирина Цыганова.
В программе — песни из репертуара Мадонны, Уитни Хьюстон, Марка Энтони, Стинга, Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Тамары Гвердцители, Филиппа Киркорова.
Christmas Night
Приглашаем вас провести необыкновенный предновогодний джазовый вечер ярких и завораживающих эмоций. В программе прозвучит рождественская музыка в авторских джазовых аранжировках на темы популярных американских вокальных и инструментальных композиций. Самые сокровенные, вдохновляющие, запоминающиеся мелодии создадут неповторимое ощущение праздника.
Новогодний калейдоскоп
Праздничная концертная программа с участием лауреатов международных конкурсов — солистки Тувинской государственной филармонии Дамырак Монгуш (сопрано) и Белека Бавуу (бас). Партия фортепиано — лауреат международных конкурсов, концертмейстер Культурного центра Елены Образцовой Мария Чернова. В концерте принимает участие Анастасия Захарченко, меццо-сопрано.
В программе — арии и дуэты из популярных опер и оперетт Вольфганга Амадея Моцарта, Антонина Дворжака, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Петра Чайковского, Франца Легара, Карла Целлера и других, старинные романсы, народные песни.
Как смотреть и слушать:
Полюбоваться на другие новогодние трансляции можно в «живом» разделе сайта «Культура.РФ».
Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:
Нам выдался последний шанс в этом году взглянуть на интересные трансляции культурного Интернета. Провожать уходящий год, как нам кажется, лучше с любимой, такой близкой и бесконечно дорогой музыкой. Так что давайте навострим уши, чтобы услышать самые новогодние и самые родные сердцу музыкальные произведения.
Миллиардер Игорь Рыбаков, который по итогам уходящего года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, считает ипотеку «видом современного рабовладения». Об этом он заявил в обращении на своем YouTube-канале.
Солист легендарного советского вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня», оригинальный исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет 28 декабря. Сообщение об этом появилось на странице ВИА в Instagram.
Актриса Дженнифер Энистон столкнулась с негативно реакцией поклонников после того, как опубликовала в соцсетях фото елочной игрушки, посвященной пандемии 2020 года. Многие из них сочли игрушку оскорбительной, пишет New York Post.
Более половины россиян (52%) не желают делать прививку от коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные очередного опроса ВЦИОМ. Больше всего противников вакцинации оказалось среди молодых людей, в возрастной категории от 25 до 34 лет их насчитали 70%.
Существует множество видов коллекционирования. Среди них есть очень старые и серьезные (классические) отрасли – такие, например, как филателия (коллекционирование марок) и нумизматика (коллекционирование монет). Кстати если вас интересуют монеты или боны, то можете заказать в онлайн магазине http://www.port-monet.ru, там есть даже редкие экземпляры для самых искушенных по недорогим ценам. В этих видах коллекционирования имеют дело с вещами, изначально имеющими вполне практическое значение. Есть впрочем, и довольно простые (несерьезные) из них, заключающиеся в собирании конъюнктурных вещей (вкладышей от жвачки, игрушек из киндер – сюрпризов), изначально выпущенных для облегчения кармана собирателей (вернее их родителей) детского и подросткового возраста.
Зима в российских климатических условиях не относится к периодам активности в строительной сфере. Но каждый строитель знает, что время бежит быстро, и лучше заранее позаботиться о необходимом техническом оснащении. Особенно это относится к мелким, но очень важным деталям. Их приобретение часто откладывается на потом, а ведь без них невозможен рабочий процесс.
Как живется на пенсии, если ты находишься в другой стране? Об этом не понаслышке знает блогер Ольга, молодая пенсионерка, которая переехала в Болгарию и интересно рассказывает своей аудитории, что же на ее глазах происходит в этом государстве.
Красная рыба и красная икра — любимые лакомства россиян, которые стремятся поставить на новогодний стол. Если в советские времена все это было дефицитом, то сегодня эти деликатесы можно купить практически в любом рыбном киоске, правда, зачастую без гарантии.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не оставляет надежду когда-нибудь попутешествовать по России, прокатиться по Транссибирской магистрали. Об этом глава правительства Германии заявила в интервью журналу DB Mobi.
Каждого из нас огорчает, когда заболевает любимый питомец. В такие моменты владельцы собак готовы сделать всё, чтобы помочь своему любимцу. Частым заболеванием у собак в последнее время становится сердечная недостаточность.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.