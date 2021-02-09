От Пушкина до Левши: послушаем народные концерты культурного Интернета!

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Нынешний вечер культурного Интернета мы проведём в атмосфере народного творчества. От близких каждому из нас образов Пушкина мы пронесёмся мимо музыкального «Сердца Севера», а напоследок заглянем в Тулу к знаменитому народному умельцу Левше.
Наш Пушкин
Творчество Александра Пушкина необъятно. Все служило источником вдохновения великому поэту – былины и небылицы, лирические, свадебные, военные, исторические, тюремные, плясовые и хороводные песни, сказки и гадания. Многие его стихи, образы и темы, попав в традиционную среду, стали по праву считаться народными. От прямых цитат, сюжетных и жанровых параллелей, впечатлений от увиденных обрядов и услышанных песен и сказок до стилизации фольклорных текстов — вот палитра связей Пушкина с народным искусством.
Не затихает интерес к его поэзии и в наши дни. Сочинения Александра Пушкина современны всегда. И каждое новое поколение композиторов открывает Пушкина для себя и для зрителей по-новому.
Сердце Севера
Динамика сюжетной линии концерта «Сердце Севера» будет удерживать зрителей в состоянии приятной эмоционального напряжении от начала и до самого финала.
Каждая хореографическая композиция, каждая песня – специально написанное и поставленное произведение, являющееся, по сути, целым театрализованным действием. И каждое из них – объединение творческих усилий лучших исполнителей, коллективов народного творчества и деятелей культуры Ямало-Ненецкого автономного округа и России.
Еще раз про тульский секрет
Таких легендарных персонажей, как Король Артур, Тиль Уленшпигель, Тарас Бульба знает весь мир. И в этой веренице имен есть одно тульское имя – это умелец Левша, тот самый, что «аглицкую стальную блоху подковал». Сказ о нём повсеместно прославил и град Тулу, и тульских чудо-мастеров.
Музыкальное представление «Еще раз про тульский секрет», в основе которого лежит сказ о Левше, выдержано в традициях народных гуляний XIX века. В этом скоморошьем действе переплетены народный юмор и суровая правда жизни мастеровой слободки, все это сочетается с остротой интриги и ясностью формы изложения. Спектакль пронизан афористическими репликами персонажей, главная мысль которых – благородство служения своему делу, своей Родине, гордость каждого «маленького человека» за свой народ, за Россию. Музыкальный материал спектакля представлен традиционными песнями тульского края и старинными казачьими песнями.
Как смотреть и слушать:
Погрузиться в мир актуальных онлайн-трансляций можно в «живом» разделе сайта «Культура.РФ».
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Нынешний вечер культурного Интернета мы проведём в атмосфере народного творчества. От близких каждому из нас образов Пушкина мы пронесёмся мимо музыкального «Сердца Севера», а напоследок заглянем в Тулу к знаменитому народному умельцу Левше.
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