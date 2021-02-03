Прогуляемся по ночному зоопарку вместе с культурным Интернетом?

Культурный Интернет продолжает зазывать нас интересными онлайн-трансляциями. Сегодня к музыкальному концерту и сказочной истории присоединится кое-что необычное – ночной зоопарк, наполненный животными, предпочитающими густую тьму яркому свету дня.

Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой

Дарья Змеева — ведущий зоотехник новой экспозиции Тульского областного экзотариума. Каждую пятницу она становится проводником в ночной мир зоопарка, показывает животных, которых практически невозможно увидеть при свете дня. В режиме онлайн-трансляции Дарья ответила на все вопросы, возникающие у любителей живой природы, рассказала об образе жизни, особенностях питания и поведенческих особенностей питомцев, предпочитающих темноту солнечному свету.

Бетховен 250. Произведения для скрипки с оркестром.

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера сыграл первый из серии онлайн-концертов в Мальтийской капелле.

Программа концерта посвящена прошедшему в 2020 году 250-летнему юбилею Людвига ван Бетховена. В нее вошли камерные ансамбли композитора, которые прозвучат в обработке Сергея Стадлера для камерного состава, а также произведения для скрипки с оркестром.

Снежная королева

«Снежная королева» – одна из самых зимних сказок на свете, ведь ее автор – датский писатель Ганс Христиан Андерсен, знавший в своей стране и снежные бури, и трескучие морозы. Властной и суровой Снежной королеве в сказке противостоит маленькая девочка Герда, горячее и доброе сердце которой сумеет растопить ледяные горы. Путь, который прошла Герда ради спасения Кая, был трудным и долгим, но, несмотря на препятствия, она не сдалась. Сюжет этой удивительной сказки подобен лабиринту, выбраться из которого помогает сила духа отважной Герды и, конечно, музыка, которая всегда будет на стороне любви и добра.

Как смотреть и слушать:

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