ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Прогуляемся по ночному зоопарку вместе с культурным Интернетом?
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
03 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Культурный Интернет продолжает зазывать нас интересными онлайн-трансляциями. Сегодня к музыкальному концерту и сказочной истории присоединится кое-что необычное – ночной зоопарк, наполненный животными, предпочитающими густую тьму яркому свету дня.

Прогуляемся по ночному зоопарку вместе с культурным Интернетом?

Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой

Дарья Змеева — ведущий зоотехник новой экспозиции Тульского областного экзотариума. Каждую пятницу она становится проводником в ночной мир зоопарка, показывает животных, которых практически невозможно увидеть при свете дня. В режиме онлайн-трансляции Дарья ответила на все вопросы, возникающие у любителей живой природы, рассказала об образе жизни, особенностях питания и поведенческих особенностей питомцев, предпочитающих темноту солнечному свету.

Бетховен 250. Произведения для скрипки с оркестром.

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера сыграл первый из серии онлайн-концертов в Мальтийской капелле.

Программа концерта посвящена прошедшему в 2020 году 250-летнему юбилею Людвига ван Бетховена. В нее вошли камерные ансамбли композитора, которые прозвучат в обработке Сергея Стадлера для камерного состава, а также произведения для скрипки с оркестром.

Снежная королева

«Снежная королева» – одна из самых зимних сказок на свете, ведь ее автор – датский писатель Ганс Христиан Андерсен, знавший в своей стране и снежные бури, и трескучие морозы. Властной и суровой Снежной королеве в сказке противостоит маленькая девочка Герда, горячее и доброе сердце которой сумеет растопить ледяные горы. Путь, который прошла Герда ради спасения Кая, был трудным и долгим, но, несмотря на препятствия, она не сдалась. Сюжет этой удивительной сказки подобен лабиринту, выбраться из которого помогает сила духа отважной Герды и, конечно, музыка, которая всегда будет на стороне любви и добра.

Как смотреть и слушать:

Узнать все секреты культурного Интернета вам поможет «живой» раздел сайта «Культура.РФ».

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 