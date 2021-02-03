Прогуляемся по ночному зоопарку вместе с культурным Интернетом?

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Культурный Интернет продолжает зазывать нас интересными онлайн-трансляциями. Сегодня к музыкальному концерту и сказочной истории присоединится кое-что необычное – ночной зоопарк, наполненный животными, предпочитающими густую тьму яркому свету дня.
Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой
Дарья Змеева — ведущий зоотехник новой экспозиции Тульского областного экзотариума. Каждую пятницу она становится проводником в ночной мир зоопарка, показывает животных, которых практически невозможно увидеть при свете дня. В режиме онлайн-трансляции Дарья ответила на все вопросы, возникающие у любителей живой природы, рассказала об образе жизни, особенностях питания и поведенческих особенностей питомцев, предпочитающих темноту солнечному свету.
Бетховен 250. Произведения для скрипки с оркестром.
Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера сыграл первый из серии онлайн-концертов в Мальтийской капелле.
Программа концерта посвящена прошедшему в 2020 году 250-летнему юбилею Людвига ван Бетховена. В нее вошли камерные ансамбли композитора, которые прозвучат в обработке Сергея Стадлера для камерного состава, а также произведения для скрипки с оркестром.
Снежная королева
«Снежная королева» – одна из самых зимних сказок на свете, ведь ее автор – датский писатель Ганс Христиан Андерсен, знавший в своей стране и снежные бури, и трескучие морозы. Властной и суровой Снежной королеве в сказке противостоит маленькая девочка Герда, горячее и доброе сердце которой сумеет растопить ледяные горы. Путь, который прошла Герда ради спасения Кая, был трудным и долгим, но, несмотря на препятствия, она не сдалась. Сюжет этой удивительной сказки подобен лабиринту, выбраться из которого помогает сила духа отважной Герды и, конечно, музыка, которая всегда будет на стороне любви и добра.
Как смотреть и слушать:
Узнать все секреты культурного Интернета вам поможет «живой» раздел сайта «Культура.РФ».
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Культурный Интернет продолжает зазывать нас интересными онлайн-трансляциями. Сегодня к музыкальному концерту и сказочной истории присоединится кое-что необычное – ночной зоопарк, наполненный животными, предпочитающими густую тьму яркому свету дня.
Россия уже близка к рубежу, когда в регионах начнётся снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией; сейчас страна находится на плато и число инфицирований снижается, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Международная группа ученых обнаружила миниатюрный вид хамелеонов рода Brookesia, обитающий в горных тропических лесах на севере Мадагаскара. По словам исследователей, он оказался не только самым маленьким хамелеоном, но и самым мелким из всех известных высших позвоночных.
Когда тебе 50 плюс, это не повод не выглядеть модно и стильно. Всеми своими снимками в приложении Instagram такой посыл подтверждает прекрасная дама по имени Ирис. В своей визитке она отметила Кельн, и поэтому вероятно, что проживает Ирис в Германии. Тем более и посты свои пишет женщина на немецком языке. Так что нет повода думать иначе.
В Хабаровском крае, где с середины января наблюдаются перебои с топливом, бензин начнут продавать по карточкам. Об этом сообщил журналистам во вторник зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Экологические активисты рассказали, что в Челябинске воздух за последние годы стал чище, и произошло это из-за рекультивации городской свалки. И пусть изменения минимальные – дело сдвинулось с мертвой точки.
Работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист с 1 по 14 февраля и с 15 по 28 февраля. Гражданам не надо обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Все сведения предоставляет в ФСС работодатель.
Бывшему исполняющему обязанности министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву предъявили обвинения в распространении порнографии. Он переписывался с 12,- 14-летними школьницами на интимные темы.
В Великобритании от коронавируса умер 100-летний ветеран капитан Томас Мур. В период пандемии смог собрать более 32 млн фунтов для борьбы с коронавирусом. А еще он прославился тем, что стал рыцарем в сто лет! (Поистине удивительный пример показал всем нам англичанин: даже в таком преклонном возрасте можно прославиться на весь мир добрыми делами - прим. МГ.)
История с оппозиционером Алексеем Навальным, его предполагаемым отравлением и расследованием о дворце в Геленджике разделила российское общество. 2 февраля раскол стал еще глубже — после решения о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Политика отправили в колонию общего режима. Эксперты сходятся во мнении, что дело полностью носит политическую окраску. И тут же возникает вопрос: что будет делать без своего лидера оппозиция дальше?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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