Красоты Венской оперы: взглянем за кулисы легендарного театра Австрии?

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Ещё один день с культурным Интернетом пройдёт в прекрасных залах Венской оперы. Разгадать тайны одного из важнейших оперных центров мира нам поможет австрийский фотограф Лоис Ламмерхубер.
«Мир Венской оперы»
Торжественное открытие выставки австрийского фотографа Лоиса Ламмерхубера «Мир Венской оперы» об одном из самых известных оперных театров мира – Венской государственной опере. Проект повествует об истории, которая разворачивается за пределами зрительного зала, и показывает внутреннюю жизнь театра, скрытую от посторонних глаз. За каждой постановкой стоит множество мастеров, их труд и вдохновение.
Представит фотовыставку генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Брызгалов. Также приглашены фотограф Лоис Ламмерхубер, генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский и представители Посольства Австрии в Москве.
Каргопольская глиняная игрушка
Каргополье – понятие не только географическое, но и культурное, историческое. Старинный город Каргополь и бывший Каргопольский уезд Олонецкой губернии (сейчас – несколько районов Архангельской области) – своего рода заповедник народной культуры. На протяжении веков там складывались традиции иконописи, различных видов народного искусства и художественных ремесел – вышивки, ткачества и набойки, глиняной игрушки, резьбы и росписи на деревянных бытовых предметах. Многие из этих шедевров народного искусства были собраны научными экспедициями Русского музея в 1960-е годы.
Ирина Колобкова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела народного искусства Русского музея расскажет вам о каргопольской глиняной игрушке в собрании Русского музея. Речь пойдет о работах таких известных мастеров глиняной игрушки ХХ века, как Иван Дружинин, Ульяна Бабкина, мастера из семьи Шевелевых.
«Фауст»
Опера «Фауст» – смелый, провокационный спектакль в режиссёрской версии Георгия Исаакяна, не раз покоривший не только уфимскую, но и московскую публику своим неожиданным режиссёрским подходом и эффектным художественным оформлением.
Шарль Гуно развивает в опере не только проблемы противоречий, раздвоенности души главного героя и его вневременное стремление к познанию мира. В центре внимания композитора, прежде всего, лирическая линия трагедии Гёте – любовь Фауста и Маргариты, трагедия загубленной девушки.
Герои представлены в музыке как реальные люди. В образе Фауста много общего от страстного и пылкого влюблённого-романтика, который глубоко переживает свою отверженность. Фауст в опере Ш. Гуно – это не сверхчеловек, а мятущаяся, склонная к сомнениям личность, в которой живет и зло, разрушение, и способность исповедоваться, переживать глубокие внутренние потрясения.
Как смотреть и слушать:
Взглянуть на интерпретацию легендарного произведения Гёте можно будет в воскресенье, 7 февраля, в 16.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.
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