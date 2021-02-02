Культура онлайн: вспомним советскую моду середины прошлого века?

Сегодняшняя прогулка по культурному Интернету вновь вернёт нас в 50-е годы прошлого века. Готовы окунуться в давно ушедшую моду советской эпохи?

«Нейлон, перлон и буги-вуги»

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина приглашает на экскурсию по выставке «Нейлон, перлон и буги-вуги». Модные аксессуары 1950—1960-х годов» Во время экскурсии у зрителей будет возможность увидеть безусловные хиты советской моды: сумки, платки, шарфы, шляпки, очки, зонтики, перчатки, парфюмерия, бижутерия, журналы и книги для рукоделия, фотографии, художественные иллюстрации и многое другое, хранящееся в фондах музея.

Экскурсия по выставке придется по душе тем, кто интересуется повседневным бытом, выраженных в мелочах, передающих дух советской эпохи. Благодаря экскурсии молодежь узнает больше об особенностях моды указанного периода, а старшее поколение проникнется чувством ностальгии.

Душа с душою говорит

В универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки состоялся вечер романса «Душа с душою говорит». На протяжении многих лет Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина сотрудничает с прославленным ансамблем «Славица». Его концерты привлекают зрителей жанровым разнообразием своего репертуара, уровнем исполнительского мастерства хореографической труппы, оркестровой группы и солистов-вокалистов.

Созданный в 1992 году, ансамбль является одним из самых популярных творческих коллективов региона. Ансамбль гастролирует по городам Орловской области, страны, участвует в благотворительных акциях.

Программа ансамбля «Душа с душой говорит» представит русский романс. Романс созвучен духовному складу русской души. Артисты бережно хранят вокальные традиции исполнения романса, чтобы еще многие века он жил и согревал душу.

Джузеппе Верди – «Фальстаф»

«Фальстаф» – это опера в трех действиях Джузеппе Верди на либретто Арриго Бойто, основанное на комедии Уильяма Шекспира «Виндзорские проказницы» и на сценах из его же исторической хроники «Генрих IV». Зрителей приглашают посмотреть на приключения старого повесы в интерпретации Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского.

Как смотреть и слушать:

Найти актуальные онлайн-трансляции можно в специальном разделе сайта «Культура.РФ».

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