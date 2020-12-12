Годы лагерей и мечты о театре: тяжёлая история Марии Капнист

В кино Мария Капнист нередко исполняла роли жутких злодеек: то ведьмой становилась, то ворчливой графиней. Воплощать столь колоритных персонажей ей помогало не только дворянское происхождение, но и долгие годы лишений за стенами исправительно-трудовых лагерей.

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Семья Капнисси родом из Греции, где она и удостоилась графского титула ещё в начале 18 века. С переездом в Россию они начали служить уже Петру Алексеевичу, который отдал в распоряжение семьи немало украинских земель.

А вот Мариэтта, как поначалу звали Марию Ростиславовну, появилась на свет в Петербурге. Но время было далеко не самое удачное: 1914 год, начало Первой Мировой войны. Однако принадлежность к высшему слою общества всё же одарила девочку роскошным особняком и интересными знакомыми, среди которых был сам Фёдор Шаляпин. Ходили слухи, что именно он начал учить молодую графиню актёрскому мастерству.

Впрочем, на деле девочка покинула Петербург уже в 1917 году. Её отец поначалу искренне верил в идеалы большевиков и активно им помогал, а те, в свою очередь, надеялись «переделать» аристократа на свой социалистический лад. Но революции в итоге так разочаровали мужчину, что он решил вместе с семьёй вернуться в Крым.

Однако и там укрыться от нового мира не получилось. В 21-м году Крым окончательно стал советским, и новая власть начала активно истреблять неугодных режиму людей. Ростислава Капниста расстреляли, его старшая дочь не выдержала ужасной новости – у неё остановилось сердце. Спастись удалось лишь матери и младшей Мариэтте, но жестокость советской власти породила в девочке сильную ненависть.

Наша героиня попала в обычную школу, где помогала оформлять стенгазеты с пропагандой против себя самой. Конечно, она скрывала свою историю, но сдержать злость всё же не смогла. Однажды, когда учительница попросила ребят найти рифму к слову «коммунист», Мариэтта произнесла: «Никогда коммунистом не будет Капнист!»

Сразу после этих неаккуратных слов Капнистов собрались арестовать, но друзья-татары помогли семье убежать в Ленинград. Уже там девочка окончила школу, отучилась три года в театральном вузе и вновь встретилась с зачистками «нежелательных элементов». Капнистам запретили жить в Ленинграде.

Мариэтта с матерью отправилась на Украину, где ей пришлось «залечь на дно», так что девушка отучилась на самую обычную профессию – бухгалтера. Но и здесь её ждала неудача. С началом новой войны по всей стране прокатилась антишпионская истерия. Дворянское происхождение и иностранная фамилия выдавали в Мариэтте «врага народа». В августе 41-го её арестовали, а спустя год отправили в исправительно-трудовой лагерь.

Сначала девушка попала в Карлаг, потом её переправили в Степлаг. В лагерных бараках она нашла себе подруг: поэтессу Анну Тимиреву и актрису Татьяну Окуневскую. Там же Мариэтта встретила польского инженера Яна Волконского, в которого по-настоящему влюбилась. К несчастью, жизнь мужчины закончилась у расстрельной стены. Но он успел подарить своей избранницей дочку Радиславу. Ещё во время беременности сотрудники лагеря издевались над нашей героиней – пытались вызвать у неё выкидыш. Девушку обливали ледяной водой, запугивали, но добиться своего не удалось. Радислава всё же появилась на свет.

Казалось бы, к 1950 году все ужасы закончились, Мариэтту наконец-то освободили, она могла начать новую жизнь! Но всего спустя год её ждал ещё один арест. Дочь отправили в детдом, а нашей героине дали целых 10 лет лагерей за «антисоветскую агитацию». На деле будущая актриса попалась из-за обиды одной воспитательницы, которая налетела с кулаками на дочку Мариэтты прямо в яслях. «Выбить» из девочки «врага народа» не дала мать, которая бросилась защищать малышку. В результате оказалось, что воспитательница была женой сотрудника НКВД – тут уже от нового срока никак не спасёшься.

К слову, на суде по этому делу Мариэтта получила новое имя – Мария. Судья просто не захотел записывать её под настоящим именем.

Жизнь в лагере была непростой, но о своей дочке Мария никогда не забывала. Что же она могла сделать, ведь её девочка была так далеко, буквально недосягаема?

Спасти Капнист из беды решилась украинка Валентина Базавлук. Женщина должна была вскоре выйти на свободу, так что Мария попросила её позаботиться о маленькой Радиславе. Эту просьбу Базавлук даже перевыполнила: после освобождения она удочерила девочку, чтобы забрать её из детдома.

А потом она взялась за спасение Марии. Валентина добилась пересмотра дела своей подруги, из-за чего ту выпустили раньше срока, да ещё и реабилитировали, поскольку не нашли в её действиях ничего преступного.

Долгие годы в лагерях отразились не только на внутреннем мире Марии, но и на её внешности. Даже родная дочь поначалу не признавала свою мать, а её старый друг, некогда возлюбленный, испугался при первой встрече с давней знакомой. Мария продолжала мечтать об актёрской карьере, но теперь, после всех пережитых трудностей, разве у неё есть хоть шанс?

Так или иначе, она решила попробовать. Поначалу «некиношная» внешность дарила актрисе лишь небольшие эпизоды в фильмах. Но со временем киноделы осознали, что для таких внешних данных есть и подходящий репертуар. Случилось это после роли злой волшебницы Наины в картине «Руслан и Людмила». Под впечатлением от великолепной игры Марии остались все, её даже стали узнавать на улицах! Потом она появилась в роли старухи Изергиль в экранизации Горького, цыганки из саги о Будулае, сеньоры Солано из фильма «Сердца трёх»... Карьера пошла в гору, у Марии появились первые гонорары, которые та стала тратить на необычные украшения: пёстрые шарфы, разноцветные бусы и необычные для советской женщины тюрбаны.

После ГУЛАГа Мария стала бесстрашной, уверенной в себе женщиной, которая боялась лишь одного – оказаться под землёй. Видимо, страх смерти у неё принял такую причудливую форму. Жуткие воспоминания из прошлого заставили её бояться даже подземных переходов, так что актриса нередко переходила улицы в неположенных местах. Это и стало причиной её смерти: в 93-м году Марию Ростиславовну сбила машина. Она покинула этот мир в больничной койке на 81-м году жизни.

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