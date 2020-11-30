Владимир Путин: с желанием уйти – с готовностью остаться?

Наверное, очень многим людям интересно, как долго будет оставаться у власти российский президент Владимир Путин. Ведь что-то, безусловно, происходит в верхах. Но что? Стартует или уже стартовал транзит передачи высоких полномочий или идет планомерное укрепление позиций и покинуть должность руководителя государства никто и не помышляет?

Президентом хотели стать все: политолог рассказал, почему Ельцин передал власть именно Путину

В последнее время в экспертной среде все чаще обсуждается вопрос о возможном уходе российского президента Владимира Путина со своего поста. Причем одни эксперты прочат главе государства уход в рамках давно спрогнозированного транзита власти аккурат в год завершения его текущих президентских полномочий, другие убеждают общественность в том, что в силу ряда объективных причин глава государства будет вынужден покинуть свой пост уже в 2021 году. Третьи, напротив, уверены в том, что недавно запущенный самим президентом механизм реструктуризации системы власти в стране станет для него инструментом, позволяющим сохранять власть еще очень много лет. Не забывают они и о пресловутом «обнулении президентских» сроков, позволяющих Владимиру Владимировичу еще как минимум дважды избираться на пост номер один в стране.

Разумеется, на фоне всех этих разговоров многие задались вопросом о том, а как сам Путин воспринимает свое длительное нахождение у власти и не желает ли он покинуть пост, получив возможность встретить старость в куда более спокойной обстановке, чем кремлевский кабинет, нахождение в котором требует едва ли не ежеминутного напряжения и регулярного принятия крайне ответственных, а порой и откровенно рискованных решений.

И в этом смысле мнения политологов и журналистов также расходятся. Некоторые видят во Владимире Владимировиче человека, озабоченного исключительно абсолютной властью, другие подчеркивают, что президент совсем не против выйти из большой политической игры, однако пока не может позволить себе это в связи с рядом очевидных и скрытых обстоятельств.

Довольно интересное мнение на этот счет не так давно высказал известный российский политолог Станислав Белковский, отметивший, что в действительности глава государства в этот период вынужден справляться с двумя противоположными мыслями: желанием уйти и готовностью остаться навсегда. В связи с этим эксперт даже вспомнил о том, как Владимир Путин пришел к власти в стране, отдельно подчеркнув, что в годы, когда президентом России был еще Борис Николаевич Ельцин, именно Путин оказался одним из немногих претендентов на роль преемника, кто не хотел занимать президентский пост, поскольку сомневался, что сможет справиться с возложенной на него ответственностью. Об этом Белковский рассказал в эфире Youtube-канала «И Грянул Грэм».

«Мечты о спокойной старости у Владимира Путина сочетаются с обреченностью. Да, эти мечты у него есть – они дают надежду на то, что он уйдет. Но уйдет он только тогда, когда в его системе восприятия мира появится уверенность, что государство после этого не рухнет. Все можно сформулировать так: сейчас Путин допускает мысль о том, что он не уйдет никогда. У него нет желания оставаться, но у него есть готовность остаться навсегда.

К слову, к власти он пришел вопреки собственному желанию: президентом тогда хотели быть все – Евгений Примаков, Виктор Черномырдин, Юрий Лужков, Борис Немцов, Сергей Степашин и другие. Все хотели быть президентом, и все считали, что у них получится. Владимир Путин сомневался, что у него получится, и не сильно хотел быть президентом. Путин хотел возглавить какую-нибудь госкорпорацию и считал, что именно это ему по плечу.

В итоге Борис Николаевич Ельцин выбрал того единственного человека, который не хотел быть у власти. Ельцин поступил как советовали античные философы: выбирай того, кто меньше всего рвется к власти. Это свидетельские показания нескольких людей, близких к ситуации. В совокупности этой информации я доверяю», – рассказал Станислав Белковский.

Михаил Савельев

Леонид Гозман: "Они поняли, что народ за Путина голосовать не хочет"

На минувшей неделе Госдума приняла в третьем и окончательном чтении нашумевший законопроект о Госсовете РФ. В глаза бросается его откровенная рамочность, если не сказать – резиновость: исходя из его формулировок документа, председатель Госсовета, он же президент РФ, в дальнейшем сможет делать с данной структурой все, что ему вздумается. Документ ожидаемо был принят практически в том же виде, в котором его внес Путин 14 октября. То есть менее, чем за полтора месяца до принятия.

На мой взгляд, это продолжение того процесса, который был начат с принятия поправок в Конституцию. И это процесс разрушения структуры власти в России. Потому что все эти разговоры о публичной и не публичной власти, а также вносимые инновации нужны, как мне кажется, только для того, чтобы, если существующие структуры власти вдруг в какой-то ситуации вспомнят, что они на самом деле власть и начнут сопротивляться, их можно было бы задавить апелляциями к каким-то другим, конституционным или псевдоконституционным нормам. Другого смысла в этих действиях я не вижу. Вообще никакого. Я вижу в этом недоверие к демократическим институтам – нормальным, принятым, устоявшимся. А еще – выражение тревоги.

Многим наблюдателям, мне например, кажется, что у них все схвачено. Они там делают, что хотят. Однако совершение подобных шагов, таких как принятие этого закона, дают основание предположить, что не так уж там у них все схвачено. И не все так здорово, и не все они там так хорошо контролируют. По крайней мере, такое впечатление возникает. Потому что если бы у них все было под контролем, нафига, простите, все эти непонятные игры? Возможно, они сомневаются. Потому что они очень многое делают так, что говорит об их реальных сомнениях и беспокойствах. Например, когда принималась та же Конституция. Помните, как вначале менялась пропаганда этого безобразия? Сначала они апеллировали к Путину: поправка Терешковой, вот это вот все, беспредельная радость. Потом они про Путина как бы забыли и началось про домашних животных, медицину и еще какую-то ерунду. То есть они поняли, что народ-то за Путина голосовать не хочет. То есть они понимают, что к ним относятся, как относятся. Вот этот закон, возможно, тоже проявление такого беспокойства и неуверенности: а вдруг в парламенте взбунтуются? Кто его знает, все непредсказуемо. Кто бы мог подумать, что Сергей Фургал, член ЛДПР, вдруг захочет стать настоящим губернатором, будет что-то делать для людей и набирать популярность? Вот они, видимо, по этому поводу постоянно беспокоятся. И громоздят все эти законы, которым мы изумляемся в последние месяцы.

Что до спешки, в которой все это принимается: законы пишутся для холопов, а президенту даже маску надеть западло. На днях, например, он прилетел в Саров и там он и люди, которые его встречали, все были без масок. На что Песков сказал, чтобы мы не волновались, что эпидемологическая безопасность президента обеспечена. Остается только предполагать, что всех, кто присутствовал при этом, выдержали две недели в карантине – другого объяснения быть не может. Притом маска – она для того, чтобы защитить не тех, кто ее носит, а других людей. Но на других людей ему наплевать.

Леонид Гозман

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