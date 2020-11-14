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Политолог: Путин не хочет быть Королем Лиром

По инф. sobesednik.ru   
14 Ноября 2020 г.
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Транзит власти в России – процесс, который, как считают отдельные политологи, не просто возможен в будущем, а уже запущен или, как минимум, стартует в ближайшие месяцы.

Политолог: Путин не хочет быть Королем Лиром

  • Владимир Путин со своими дочерьми

Свою позицию эксперты аргументируют самыми разными наблюдениями, начиная от ускоренного темпа внесения ряда законодательных инициатив, направленных на создание Госсовета и предоставления бывшим президентам России дополнительных гарантий неприкосновенности, заканчивая инсайдами о том, что глава российского государства Владимир Путин, дескать, сам собрался покинуть свой пост.

Как бы там ни было, но именно транзит многие из экспертов считают вопросом решенным и не требующим длительных разбирательств. На этом фоне вектор их интересов сместился к обсуждению персон, которые могут в ближайшем будущем выступить в роли преемника действующего президента Путина. И здесь, надо сказать, список вариантов с прогнозами оказался еще более широким.

В разное время основными кандидатами на роль преемника в экспертной среде называли мэра Москвы Собянина, премьера Мишустина, а прежде еще и экс-премьера Медведева, теперь к списку добавились глава СП Кудрин, глава СВР Нарышкин и другие.

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Среди прочих в свое время прозвучала даже идея о том, что Владимир Владимирович мог бы опробовать в роли преемницы свою дочь Екатерину Тихонову. Отмечалось, к примеру, что ее кандидатуру полностью одобряют представители ближайшего окружения Владимира Путина и даже многие члены его семьи. В последние недели именно вокруг персоны Тихоновой начали выстраиваться новые теории транзита власти.

Дочь намекнула Путину, что пора уходить? Караулов рассказал о разговоре дочери с президентом

Между тем, как утверждает известный российский блогер, журналист и телеведущий Андрей Караулов, на самом деле Владимир Владимирович против подобного развития событий и не желает уподобляться Королю Лиру, решившему на склоне лет разделить государство между своими дочерьми. Более того, эксперт отмечает, что не хотят этого и дочери президента.

«Плавный переход власти в надежные и честные руки в России на сегодняшний день стал практически невозможным, потому рядом с президентом нет людей, у которых диктатура совести была бы на первом месте. Когда мы последний раз слышали от кого-нибудь фразу "я не согласен, я ухожу в отставку"?

  • Без этого власть невозможна – у Путина катастрофа. Он только сейчас начинает скорее чувствовать, чем понимать это. Ему на дне рождения дочь сказала следующее: "Папа, ты у нас как Король Лир". Это его пробило, поверьте – знаю, что говорю. Он не хочет быть Королем Лиром. Он не хочет видеть дочерей в виде олигархов.

Многие олигархи каждый день живут, как последний. Его предупреждали, что олигархи думают только о себе», – рассказал Андрей Караулов в интервью Youtube-каналу «Главтема».

По инф. sobesednik.ru

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