Дилемма Путина: покинуть пост хочется, но на кого государство оставить?

В российской политике сложилась неоднозначная ситуация, которая в большей мере напоминает парадокс. Путин, вполне вероятно, хотел бы покинуть президентский пост, однако сделать этого не сможет. С таким заявлением выступил известный российский политик Леонид Гозман.

Еще летом пресса и эксперты вовсю обсуждали «неожиданно» вынесенное на голосование по поправкам в Конституцию предложение прописать в Основном законе страны положение об «обнулении» президентских сроков, которое дает действующему президенту России Владимиру Путину право еще как минимум дважды избираться на пост номер один.

Однако на фоне многочисленных разговоров о том, что «Путин остается до 2036» года, появился еще один не менее резонансный законопроект, согласно которому бывшим президентам России предлагается существенно расширить гарантии безопасности и оградить от любых попыток привлечения их к ответственности за те или иные деяния. Этот документ довольно быстро назвали «путем отхода» и принялись обсуждать едва ли не подготовку российского президента к отставке и транзиту власти.

Именно в таком противоречии последние недели существует отечественная экспертная среда. Между тем известный российский политик, глава ООД «Союз правых сил» Леонид Гозман сумел удачно соединить два этих противоречащих друг другу шага Кремля, отметив, что Путин, вполне вероятно, хотел бы покинуть президентский пост, однако сделать этого не сможет. С таким заявлением Гозман выступил, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время интервью телеканалу «Дождь».

«Многие российские политологи видят в поправках в Конституцию желание Владимира Путина продолжить свое нахождение на президентском посту. С другой стороны, гарантии для бывших президентов дают основания полагать, что вариант ухода также рассматривается. Вы с такой точкой зрения не согласны, и говорите и том, что Путин не покинет свой пост», — поинтересовался собеседник у эксперта.

В ответ на это Леонид Яковлевич в очередной раз подчеркнул, что желание уйти и реальный уход из политики являются двумя совершенно разными вещами, и даже объяснил свою позицию по этому поводу.

«Я не совсем согласен с тем, что Путин не хочет уйти. Я всегда говорил, что он не уйдет, но это не означает того, что он этого не хочет. Я не исключаю того, что он очень устал, и не верю в то, что он одержим идеей держать власть, потому что это власть.

Владимир Путин — гораздо более сложный человек, чем Александр Лукашенко. Я просто думаю, что ему некуда уходить: он выстроил такую систему, при его правлении уже столько случилось, что у него нет безопасного и достойного выхода — он сам себя загнал в такой угол, и это достаточно печально.

Я не думаю, что он не хочет уйти, я думаю, что он не уйдет — это разные вещи», — отметил Леонид Гозман.

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По инф. sobesednik.ru

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