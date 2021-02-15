Из новых слухов о российской политической повестке: страну могут «закрыть»?

Возвращение, задержание и арест оппозиционера Навального, нашумевшая история с «дворцом» Путина, массовые уличные акции протеста, ответ Кремля, непростая повестка на международной арене, в частности с Евросоюзом – клубок ярких политических событий, которые произошли с начала года в России или как-то с ней связанные, кто только не берется распутать. И вот новая подборка слухов, суждений и заявлений. С ними можно соглашаться и не соглашаться. Но, наверное, пропускать мимо не стоит. Во-первых, ниже озвучено много любопытного. А во-вторых, ну как-то ведь нужно пытаться понять.

Михаил Делягин: в России есть огромные силы, которые считают Навального своим партнером

Споров вокруг событий, развернувшихся после возвращения оппозиционера Алексея Навального в Россию, было и будет немало. Громкая история с отравлением, широкая дискуссия вокруг реальных причин госпитализации оппозиционера, публикация расследования Bellingcat и уголовное преследование, возникшее практически сразу после того, как сам Навальный объявил о желании вернуться домой – это лишь часть факторов, предшествовавших череде событий, имевших место уже после прилета популярного блогера в Москву.

А далее последовала странная история со сменой аэропорта прибытия, задержание у трапа, не менее странный арест решением «выездного суда». Оказавшись в СИЗО, Навальный все равно сумел в очередной раз взбудоражить общественность, опубликовав фильм-расследование о «дворце», а в начале февраля состоялось то самое заседание Мосгорсуда, по итогам которого Алексей Анатольевич отправился за решетку на срок 2 года и 8 месяцев. Разумеется, все это спровоцировало, не без помощи сторонников самого Навального, массовые акции в его поддержку, которые власть встретила довольно жестко. Причем, если две недели соратники оппозиционера координировали выход людей на улицы, то позднее глава региональных штабов Леонид Волков объявил о приостановке уличных акций, что привело к новым спорам.

Позднее тот же Волков предложил устроить флешмоб с фонариками, попутно став фигурантом уголовного дела о «вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции» и даже был объявлен в межгосударственный розыск. Иными словами, калейдоскоп событий здесь настолько широк, что у экспертов есть «непаханое» поле для рассуждений и прогнозов.

Некоторые из них, к примеру, видят в происходящем очевидные признаки того, что у Алексея Навального есть влиятельные покровители в высших эшелонах российской власти. К примеру, как заявил известный российский экономист и публицист Михаил Делягин на своем авторском Youtube-канале, в стране есть огромные силы, считающие оппозиционера своим партнером. Именно этим эксперт объяснил тот факт, что выходы его сторонников на уличные акции пресекаются не сразу же, а лишь после того, как будет сформирована соответствующая картинка. Правда, как эту позицию увязать к реальному сроку, который получил Навальный и масштабным прессингом координаторов его штабов по всей стране, экономист не уточнил.

«В России есть огромные силы, которые считают Навального своим партнером. Именно поэтому выходы сторонников Навального не пресекаются на уровне начала процесса. Им дают побегать, им дают сделать картинку. Поверьте, у власти есть возможности сделать так, чтобы создать картинку было нельзя. Причем сделать это не очень сложно – для этого есть специально обученные люди, которые знают, как это делать. Они ждут соответствующей команды во время уличных акций. Все это делается не просто так», – отметил Михаил Делягин.

"Элемент магического мышления": почему Путин никогда не называет фамилию Навальный

«Тот, чье имя нельзя называть», – в российской действительности эта фраза не имеет никакого отношения к персонажу знаменитой серии романов британской писательницы Джоан Роулинг. Она стала шуточным и ироничным отображением уникального в своем роде отношения властей к оппозиционеру и блогеру Алексею Навальному. В свое время даже ходили слухи о том, что из Кремля федеральным телеканалам спустили едва ли не прямое распоряжение не упоминать имени Навального в эфирах.

«Берлинский пациент», «агент немецких спецслужб», «блогер» – примерно так журналисты крупнейших телеканалов страны называли Алексея Навального в течение последних месяцев, пока продолжалась странная эпопея с его задержанием, арестом и осуждением. В прежние годы телевизионщикам приходилось выкручиваться по-другому.

Но самым главным автором синонимов в данном случае стал лично президент России Владимир Путин, который ни разу не произносил имя и фамилию Алексея Навального на публике. «Тот персонаж», «господин», «один гражданин», «Саакашвили российского формата», – чего только не выдумывал Владимир Владимирович и его спичрайтеры, лишь бы только избежать словосочетания, которое, казалось бы, давно у всех на устах. Причем, во многом известности оппозиционеру добавляют именно действия Кремля, попытки которого противостоять «блогеру» выглядят как минимум неуклюже.

Примечателен и тот факт, что журналисты неоднократно пытались едва ли не вынудить Путина произнести фамилию Навального – даже нарочито подводили президента к этому. Но глава российского государства каждый раз «выкручивался». К примеру, еще в июле 2017 года на итоговой пресс-конференции после саммита G20 журналист телеканала CBS задал Владимиру Владимировичу прямой вопрос: как он относится к оппозиционеру и почему никогда не называет его фамилию. К слову, игнорировать этот вопрос Путин не стал. Он отметил, что готов вести диалог на президентском уровне со всеми, кто предлагает конструктивную повестку, даже если она носит критический характер. А вот беседовать с теми, кто просто пытается привлечь к себе внимание, добавил Путин, он не намерен. Во время этого ответа фамилию Навального российский президент в очередной раз не озвучил. Были и другие попытки, которые заканчивались тем же. Из-за этого в социальных сетях даже шутили о том, что «для Путина Навальный, как криптонит для Супермена».

Более того, на прошедшей не так давно встрече с главными редакторами российских СМИ главред «Эха» Алексей Венедиктов присоединился к попыткам своих коллег и спросил про отравление Навального. В ответе Путин снова не стал называть его по имени.

Доктор психологических наук Александр Венгер в интервью «Дождю» попытался дать подобному поведению президента профессиональную оценку и объяснить, почему Путин никогда не называет Навального по имени.

«У любого человека есть небольшой элемент магического мышления, когда свойство вещи или человека переносится на слово, название или имя. Например, в СССР многие люди боялись произносить вслух аббревиатуру КГБ, даже находясь в своей компании.

Иными словами, то, что нам неприятно или чего мы опасаемся, мы стараемся не говорить, равно как стараемся с этим не встретится в реальности. Особенно это относится к имени человека: если ты называешь имя, то ты как бы «беседуешь» с этим человеком. Если этого сильно не хочется, то не хочется называть его имени. Это как раз и говорит о степени негативного отношения Владимира Путина к Алексею Навальному: он ему сильно неприятен. Возможно, он его немного опасается», – рассказал Александр Венгер.

Россию готовят к изоляции: политолог о скрытых посылах в риторике Лаврова

Россия готова к полному разрыву отношений с Европейским Союзом в случае принятия новых санкций, которые создают риски для экономики страны. С таким неожиданным заявлением глава российского МИД Сергей Лавров выступил в интервью телеведущему и журналисту Владимиру Соловьеву.

«Мы исходим из того, что мы готовы. Мы не хотели бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть к этому готовыми», – коротко ответил глава российской дипломатии на соответствующий вопрос Соловьева, козырнув известным латинским крылатым выражением «хочешь мира – готовься к войне».

Эта риторика министра вызвала неоднозначную реакцию не только в экспертных кругах, но еще и, похоже, в Кремле. Не зря ведь глава пресс-службы президента Дмитрий Песков впоследствии выступил с опровержением этих слов, подчеркнув, что Сергея Викторовича просто не так поняли. Реакция последовала и из Европы, к примеру, в МИД Германии сочли слова российского министра непонятными. Объясняться позднее пришлось и ведомству Лаврова, поэтому пресс-служба МИД быстро внесла пояснения, отметив, что «Россия готова к разрыву в том случае, если таковой произойдет по инициативе ЕС».

В общем, этот эпизод интервью Соловьеву еще долго будет обсуждаться с самых разных сторон и, похоже, добавит 70-летнему министру головной боли. Тем более что эксперты уже принялись оценивать его риторику с точки зрения тех политических процессов, явные или косвенные признаки которых они отмечают уже давно. К примеру, как пишет в своем авторском Telegram-канале политолог Илья Гращенков, сложившаяся ситуация может свидетельствовать об обострении внутриэлитной борьбы за контроль над МИД и контурами российской международной политики. В то же время, добавляет эксперт, речь вполне может идти о намеренном «вбросе» соответствующих тезисов, на фоне которых идет подготовка к «окончательной консервации» России и ее изоляции от внешнего мира.

«Заявление Сергея Лаврова, которое позднее опроверг Дмитрий Песков, отметив, что главу МИД не так поняли, свидетельствует скорее о внутриэлитной борьбе за Министерство иностранных дел и контуры внешней политики в условиях изменившейся международной повестки. Новая администрация в США, дело Алексея Навального, трансфер власти в Беларуси и прочее. Кроме того, это может свидетельствовать об усилении противостояния в высших эшелонах российской власти между «прозападной» и «оборонительной» группами.

О возможной отставке 70-летнего главы МИД РФ Сергея Лаврова довольно много говорили во второй половине минувшего года. К слову, сам он уже тогда допускал прекращение диалога с Европой, однако эти слухи не подтвердились. После избрания Джо Байдена на пост президента США, Лаврову необходимо было через свои связи с Керри, с которым у него были весьма неплохие отношения в бытность того главой Госдепа, наладить контакт и взаимодействие с новой администрацией, и лишь после этого покинуть свой пост. Позднее переговорная инициатива была, вроде как, перехвачена Чубайсом, которого Путин назначил международным спецпредставителем.

В данном контексте МИД, который самостоятельно не определяет внешнюю политику, а скорее занимается транслированием точки зрения высшего российского руководства, в том числе Совета Безопасности, всегда противопоставлялся силовикам, выступавшим за ужесточение отношений с Западом. Поэтому мнение относительно полного разрыва с Евросоюзом, разумеется, присутствует, но вот зачем его «вытянули» из Лаврова в эфире программы Соловьева, и по какой причине Песков впоследствии был вынужден эту риторику опровергать, остается загадкой.

То ли это был своего рода информационный вброс, который ориентирован на внешнего потребителя, то ли наоборот – сигнал для российских элит о том, что санкционное давление со стороны Европы приведет к обратному результату, партия «обороны» готовится к окончательной консервации страны.

Не исключен и третий вариант, при котором Лавров просто был неправильно услышан, возможно, даже специально, а потому и решили хайпануть на этой теме в СМИ, подставив таким образом самого министра, вызвав еще и раздражение его действиями в Кремле. Тем более что для разного рода двусмысленных и сомнительных заявлений есть Мария Захарова, которую и сам Лавров всегда мог опровергнуть.

Все эти заявления о готовности России к изоляции, в том числе о готовности к отключению от Интернета и социальных сетей, а также закрытии для россиян шенгенской зоны, постоянно маркируются не как наша инициатива, а как реакция на потенциальное решение со стороны Запада», – пишет Гращенков.

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