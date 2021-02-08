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Вилла в ответ на дворец: журналисты показали, как Навальный жил в Германии

По инф. polit.ru   
08 Февраля 2021 г.
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Телеканал «Россия 1» 7 февраля показал сюжет о вилле, где жил политик Алексей Навальный после выписки из больницы в Германии. Журналисты сравнили ее с «дворцом Путина».

«Россия 1» в ответ на фильм про «дворец Путина» сняла сюжет о доме Навального, в котором он жил в Германии

Сначала корреспондентка Анастасия Попова показала издалека студию в Кирхцартене, где, по ее словам, создавали фильм про «дворец». Владельцы студии отказались общаться с журналисткой. Ссылаясь на местные СМИ, она пояснила, что заявку на создание ролика прислали в студию в начале декабря из Лос-Анджелеса. Сценарий владельцам показался интересным, потому и они взялись за нее. Для съемок ролика Навальный нанял 20 человек. Студию он арендовал на неделю, но потом продлил контракт еще на семь дней.

Со слов корреспондентки, сам оппозиционер жил «в самом престижном» районе Фрайбурга. Владелец дома показал фотографию с Навальным. В виллу он заселился в конце ноября. Первый этаж коттеджа занимает около 100 кв. м, второй — более 210 кв. м. В целом в доме по две кухни и ванные, несколько спален и гостиных, санузлы для жильцов и гостей. Сюжет сняли по аналогии с фильмом Фондом по борьбе с коррупцией (признан в России иностранным агентом - прим. ред.). Например, журналистка показала «комнату грязи», бассейн и санузел.

«Раз уж во всех сказках про злых султанов всегда смотрят, какой у правителя туалет, то посмотрим. Здесь он не золотой, похож на унитаз из вагона поезда. Ершик, конечно, на месте, блестит, но не так», — сказала девушка.

Сутки на этой вилле обходятся в €530 плюс залог, который хозяин просит наличными. Попова посчитала, что оппозиционер жил в вилле почти два месяца и на проживание потратил более €30 тыс.

«Выражаясь словами Навального, конечно, трудно понять, зачем одному человеку пять спален, но у каждого свои причуды», — добавила корреспондентка.

ФБК 19 января опубликовал расследование о «дворце Путина» — резиденции в Геленджике площадью 17,6 тыс. квадратных метров и стоимостью 100 млрд рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на расследование заявил, что у Владимира Путина «нет никакого дворца». Сам Путин также высказался. По его словам, ни ему, ни его родственникам особняк не принадлежит.

Журналисты «России 1» сняли сюжет об особняке. Они заявили, что съездили в Геленджик и выяснили, что там строят апарт-отель.

Миллиардер Аркадий Ротенберг 30 января объявил, что является настоящим владельцем «дворца Путина». Бизнесмен заявил, что строит отель. Открытие запланировано через полтора-два года.

Polit.ru

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