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Опрос: Об идущих протестах в стране слышал каждый четвертый
По инф. polit.ru   
11 Февраля 2021 г.
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80% россиян слышали о прошедших недавно в стране протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Политическая обстановка в стране становится все более и более напряженной - многим не нравится тот курс, которого придерживаются власти, а поведение силовиков на акциях протеста и вовсе заставляет содрогнуться, ведь это апогей жестокости и насилия...

«Медуза»: 80% населения России знают об идущих в стране протестах, большинство считает, что люди выходят протестовать не из-за Навального

Результаты опроса населения показали, что об акциях протеста в стране знает каждый четвертый, и на данный момент это наивысший показатель осведомленности о митингах за последние годы. При этом только 22% опрошенных относятся к протестам положительно — негативно акции воспринимают 39% респондентов, еще 37% относятся к ним безразлично.

  • 43% респондентов считают, что люди вышли на улицы не из-за Навального, а из-за недовольством общим положением дел в России. 28% называют деньги главной мотивацией протестующих, 25% считают, что большинство вышли протестовать просто за компанию.

19% опрошенных полагают, что митингующих возмутила коррупция, показанная Навальным в фильме «Дворец для Путина», но только 16% видят в протестующих тех, кто вышел только из-за Навального, пишет «Медуза» со ссылкой на опрос «Левада-центра».

Издание уточняет, что на данный момент это наивысший показатель осведомленности о митингах за последние годы. При этом только 22% опрошенных относятся к протестам положительно — негативно акции воспринимают 39% респондентов, еще 37% относятся к ним безразлично.

Начало года в политической жизни страны выдалось весьма горячим - события закрутились с самого января. Возвращение в Россию оппозиционного политика Алексея Навального и его последующее задержание, возмутившее многих, стало для многих финальным аккордом недовольства. Люди вышли на акции протеста (конечно же, их не согласовали), и в итоге попали в автозаки, при этом во время задержаний часто с митингующими обращались как с последним скотом. Стоит сейчас показать, что ты не поддерживаешь президента, как тут же лишаешься работы. Нормально ли это? Никак нет. К чему приведет? Поживем-увидим, но перемены какие-то случатся, это как пить дать...

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