Политическое закулисье России: неужели страной «управляет группа силовиков»?

Большая политика врывается в жизнь граждан. Ну, невозможно не замечать, что страна кипит насчет дворца Путина, ареста Навального и многих других последних событий. Много ходит домыслов, слухов, и пропаганда тоже стремится выдавать свои версии. В итоге можно запутаться — при этом, важно все-таки, для начала отделять факты от мнений, оценок фактов. Именно с некоторыми ошарашивающими оценками экспертов - и знакомим...

"Путин делегировал часть своих полномочий": Геннадий Гудков сделал неожиданное заявление

«Что предпримет Путин?», «как Путин отреагирует?», «какой у Путина план действий?» – эти и другие вопросы нередко звучат в последние недели в контексте громких событий, стремительно развивающихся в российской политической среде. И каждый раз большинство вопросов действительно обращено непосредственно к президенту, вне зависимости от того, о чем именно идет речь – о возвращении и потенциальном задержании оппозиционера Алексея Навального, или о его реальном сроке, или же о публикации расследования о «дворце под Геленджиком». Так или иначе, но ключевая фигура всех этих событий, как фактически, так и с точки зрения тех, кто интересуется позицией Кремля – Владимир Владимирович Путин.

Между тем отдельные эксперты уже давно утверждают, что глава российского государства в действительности утратил контроль над ситуацией, а страной руководит так называемая «влиятельная группа», которая в отдельных случаях вольна диктовать президенту решения по тем или иным вопросам.

К примеру, одним из проводников этой версии давно является известный российский политик, предприниматель и отставной офицер ФСБ Геннадий Гудков. Не так давно, рассуждая в эфире Youtube-канала Sobinews о том, каким образом в Кремле принимали решение по Навальному, Гудков снова сделал неожиданное заявление, отметив, что российский президент принимает подобные решения не один.

«У меня нет информации о том, как принималось решение по Навальному, но у меня есть другая информация: я знаю, что президент принимает решения не один. Владимир Путин огромную часть своих полномочий делегировал силовикам. На сегодняшний день в России есть группа силовиков, которая, по сути, управляет страной – Путин все меньше и меньше принимает участие в этом процессе.

Мне рассказывали, что его все меньше и меньше это интересует. Как бы там ни было, пока все основные решения с ним согласовываются. Кто и как принимал решение по Навальному – не важно. Важно другое – все эти события отражают суть правления политической верхушки страны», – отметил Геннадий Гудков.

"Он все просчитал": эксперт раскрыл неожиданные детали плана Навального

Вторник 2 февраля стал отправной точкой в новой политической реальности для российского истеблишмента. После вынесения приговора вернувшемуся в Россию после отравления оппозиционеру Алексею Навальному международное сообщество гремит «доспехами» и обсуждает еще более новые и еще более жесткие санкции, которые в обозримом будущем, несомненно, будут приняты.

Эксперты тем временем обсуждают, какой репутационный урон понес Кремль, а также какой репутационный «куш» сорвал сам Навальный, превратившись в полноценного «узника совести» и десакрализировав самую верхушку нынешней власти. Проще говоря, новый политический сезон в России начался бурно, однако возникает вопрос: что в будущем?

И это будущее в большей степени зависит от того, есть ли у самого Алексея Навального и его окружения план действий на случай реализации того сценария, который был приведен в действие приговором Мосгорсуда от 2 февраля 2021 года. И мнения экспертов в этом смысле расходятся. Впрочем, многие из них все же склонны полагать, что такой план у Навального есть.

Более того, как в разговоре с «Бизнес Онлайн» утверждает профессор кафедры политологии КФУ и доктор политических наук Сергей Сергеев, чтобы понять, есть ли у Алексея Навального конкретный план действий, необходимо для начала задать себе несколько вопросов. Одним из ключевых вопросов в этом смысле эксперт считает: почему Навальный вернулся в Россию, а также на что он рассчитывал при возвращении – на чудо, или все-таки на то, что его посадят. Более того, политолог убежден, что на чудо оппозиционер вряд ли рассчитывал, а потому вероятнее всего имел план, который продолжает приводиться в действие.

«У Навального нет никаких иллюзий по поводу того, каким образом российские власти расправляются с политическими врагами. И за примерами далеко ходить не нужно – есть дело Михаила Ходорковского. Однако, вероятнее всего, оппозиционер вернулся именно по той причине, что у него есть конкретный план.

Ну не такой он человек, чтобы полагаться на случай, да и российские власти, как бы парадоксально это ни звучало, сейчас работают именно в рамках его плана. Навальный фактически просчитал, что будет не только реакция внутри самой России, но и извне, то есть и международную реакцию он тоже учитывал», – объясняет специалист.

Что же касается самого плана, то он, по версии Сергеева, заключается в нескольких ключевых моментах.

«План такой: его сажают, в результате поднимается довольно серьезная волна внутреннего возмущения, за которой мы наблюдаем, дополняется все это волной международного возмущения. Россия попадает в еще большую изоляцию на международном уровне. Однако самое главное, что постепенно убивается легитимность действующего президента Владимира Путина и всего режима – он постепенно становится режимом, который держится исключительно за счет полицейских дубинок.

Те, кто понимал это в администрации российского президента, скорее всего, пытались этому препятствовать, однако безуспешно. Поэтому пока еще все идет именно по плану Навального», – подытожил политолог.

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