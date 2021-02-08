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Из политических оценок: конец инакомыслия и уязвимость России через Путина
Михаил Савельев, Анатолий Салунов, sobesednik.ru   
08 Февраля 2021 г.
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Как забурлила с начала года политическая жизнь в стране! Одно событие резонанснее другого: расследование Навального с «дворцом Путина», прибытие в Россию и арест оппозиционера, массовые митинги, прокатившиеся по России, «ответочка» властей и т.д. Что происходит? Что будет происходить? Конечно, этим интересуются многие люди, и пенсионеры, как-то в принципе привыкшие следить за политикой, тоже. И давая ответы на возникающие вопросы льется поток разномастной информации – в виде откровенной пропаганды, слухов и домыслов тех, кто считает, что не мешает и высказаться. Пытаются осмыслить происходящее и спрогнозировать будущее и более ясно представляющие себе ситуацию эксперты. К последним, наверное, есть смысл прислушаться, хотя тут тоже не все стопроцентно. Ниже предлагаем узнать несколько точек зрений, а соглашаться с ними или нет – ваше право.

Из политоценок происходящего в стране: формируется тренд на подавление инакомыслия

"Дворец Путина" оплатил Путин": Радзиховский сделал громкое заявление

Политолог Леонид Радзиховский прокомментировал скандал с «дворцом Путина», который Навальный «прославил» на весь мир.

– Этот дворец – четкая иллюстрация нелепости существующей системы власти и системы собственности. Такая яркая несуразица, – заявил политолог в интервью. – Эстетически этот дворец – уродливое, бессмысленное, нелепое и мещанское здание, такой памятник новорусской готики 1990-х.

Он точно иллюстрирует всю нашу власть: эстетически такой же нелепый, пафосный, неудобный.

А с точки зрения отношения к собственности опять показывает нелепость существующей системы. Воровать – хорошее занятие, если можно воспользоваться результатом. А если ворованное у тебя же виснет на шее, то это уже абсурдное занятие.

Если бы Путин, когда этот домик только начали строить, объявил: мол, вот группа бизнесменов построила дворец, но он, естественно, мне не принадлежит, я обычный человек, а это – представительский дворец резиденции президента для встреч с делегациями, то не было бы вообще никакого скандала.

Однако вот эта манера прятать шило в мешке характеризует нелепость системы – не одного человека – Путина В.В., а нелепость системы отношения к собственности, которую надо прятать, которой невозможно воспользоваться и от которой невозможно отделаться. Теперь главная проблема дворца – как от него избавиться.

– Какие есть варианты?

– Что с ним ни делай, назад ты его не родишь. Дворец Путин оплатил из своего рейтинга, по довольно высокой цене. И вернуть этот рейтинг уже не удастся. Это операция необратимая.

Переступать нельзя: эксперт рассказал о "красной линии" для Кремля

Россия в последнее время живет в условиях целого комплекса острых политических проблем, которые, похоже, начали накладываться одна на другую. Причем, если прежде казалось, что ключевые триггеры происходящего были заложены еще летом-осенью 2020 года, что вылилось в появление ряда громких расследований и информационных атак на федеральный центр, то в начале 2021 года приоритеты пришлось пересмотреть.

Два взрывных расследования, одно с участием, второе – за авторством оппозиционера Алексея Навального, его решение вернуться в Россию, задержание, а после «оперативные» арест и суд, отправившие Алексея Анатольевича на 2 года и 8 месяцев в колонию, могут стать не следствием, а новым триггером для принципиально новых политических процессов. И в этом уже, похоже, не сомневается большинство экспертов.

Из политоценок происходящего в стране: формируется тренд на подавление инакомыслия

Показательными на этом фоне можно считать и действия властей: Кремль отчетливо демонстрирует готовность к жесткому противодействию любым попыткам «раскачивать лодку». Причем общественность, пресса и эксперты, наблюдавшие за происходящим в последние недели, продолжают задаваться вопросом о том, как далеко могут зайти власти в желании подавить протест, погасив его на самой ранней стадии. И дело здесь не только в том «перфомансе», который устроили силовики на улицах, но еще и в откровенном формировании тренда на подавление инакомыслия.

На вопрос о том, где заканчивается предел допустимого и начинается «красная линия» для власти, которую она не решится переступать в борьбе с условными «противниками Кремля», в интервью Anews рассказал социолог, доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

То, что мы видели в последние недели и месяцы – кульминация процесса, который шел давно. На сегодняшний день каких-то особых возможностей добиваться расположения населения у Путина практически нет. Остались только жесткие и репрессивные меры – они и будут основным инструментом поддержания власти в ближайшие годы.

Есть ли у властей «красная линия», которую переступать нельзя? Я думаю, что, безусловно, есть, причем она, по моему мнению, была всегда. Я думаю, что власть совершенно не готова к какому-либо кровопролитию, потому что она прекрасно понимает, что это и есть тот самый триггер, после которого действия людей становятся абсолютно непредсказуемыми. Власти этого абсолютно не допустят.

Что касается масштабов задержаний, приговоров и уголовных дел, то они будут увеличиваться в зависимости от степени нарастания сопротивления, если это сопротивление, конечно, будет увеличиваться. На любую новую акцию протеста власти будут отвечать не обязательно жестче, но также жестко, как это было во время предыдущих митингов», – отметил Иноземцев.

Михаил Делягин: Путин – самая уязвимая точка России

Вот уже более полугода российская общественность наблюдает за мощнейшими информационными атаками, направленными против российской системы власти и правящих элит в целом, и президента страны Владимира Путина – в частности. Некоторая часть общества, даже принимает прямое или косвенное, но определенное участие в происходящем.

Впрочем, если давление на отдельных представителей власти порой оказывается в той или иной степени разнонаправленным, то по Путину «бьют» едва ли не из всех орудий. Публикации расследований, заявления западной прессы и ряда спикеров об утрате контроля и скорой отставке, ситуация с Алексеем Навальным, который и вовсе все свои обвинения адресует, прежде всего, именно президенту России – все это, так или иначе, заметно выделяет Владимира Владимировича на фоне всей структуры государственной власти в стране.

К примеру, как рассказал на своем авторском Youtube-канале известный российский экономист и публицист Михаил Делягин, сложившаяся ситуация объясняется довольно просто. Атака на Путина, по мнению эксперта, обусловлена прежде всего тем, что президент является самой уязвимой точкой в стране.

«Какие линии фронта в информационном противостоянии наблюдаются сейчас в России? Первым объектом нападения является президент России Владимир Путин. По одной простой причине – он президент. Как говорится, «ничего личного, просто бизнес». Подозреваю, что Путин из-за этого даже не женится: не потому, что второй брак – это плохо, а потому что он не захочет кого-либо подставлять. Сразу поднимется волна грязи.

Из политоценок происходящего в стране: формируется тренд на подавление инакомыслия

В целом сейчас бьют по всем уязвимым точкам, а самая уязвимая точка России – Владимир Путин. Человек нам рассказывает о том, что воровство пяти лет жизни под видом пенсионной реформы – это правильно и хорошо. После этого ни о какой его защищенности речи не идет», – заявил Михаил Делягин.

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