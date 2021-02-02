Лавров назвал инсценировкой отравление Навального — политик провел в коме 17 дней

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия имеет все основания считать историю об отравлении политика Навального инсценировкой со стороны Запада. Чиновник аргументировал это заявление тем, что Германия якобы не предоставила доказательств отравления Навального.
«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: “Я вам ничего не скажу, потому что это секретно” или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — сказал Лавров.
Алексея Навального госпитализировали 20 августа с симптомами серьезного отравления. Политика без сознания сняли с самолета в Омске, а через два дня отправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите».
2 сентября Канцлер Германии Ангела Меркель на специальном брифинге сообщила, что оппозиционера пытались заставить «замолчать». Она ссылалась на данные лаборатории Бундесвера и двух независимых лабораторий во Франции и Швеции, которые подтвердили, что в Навального отравили ядом семейства «Новичок».
О том, что Навального отравили «Новичком» заявили 56 состоящих в ОЗХО стран.
Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели собственное расследование инцидента. Авторы утверждают, что политика отравила «Новичком» спецгруппа ФСБ.
Навальный опубликовал видеозапись и расшифровку своей беседы с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который рассказал детали операции по отравлению политика. Навальный представился помощником секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева.
В ходе разговора, который длился 45 минут, выяснилось, что яд, от которого чуть не умер Навальный, нанесли на швы с внутренней стороны трусов. Неудачу операции Колесников объяснил оперативными действиями пилотов самолета и врачей, которые вовремя вкололи Навальному атропин. Ролик о разговоре Навального с его возможным отравителем из ФСБ набрал 3,7 млн просмотров за три часа.
На пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование СМИ об отравлении Навального. Президент заявил, что ФСБ не причастно к покушению на Навального потому, что «Если бы хотели, довели бы до конца».
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия имеет все основания считать историю об отравлении политика Навального инсценировкой со стороны Запада. Чиновник аргументировал это заявление тем, что Германия якобы не предоставила доказательств отравления Навального.
Судак отлично подходит для идеального отдыха в Крыму. Этот курорт сравним с всемирно известной Ялтой, несмотря на явное различие указанных городов. Судак, как и Ялта, пользуется огромным успехом у отдыхающих. Живописные пейзажи, оздоровительный климат, воздух с ароматом горных трав, теплое море с замечательными пляжами способствуют эффективному улучшению здоровья. Кроме того, город имеет достойные восхищения историю и архитектуру. Здесь находятся прекрасные санатории, лагеря для детского отдыха с лечебной программой.
С 1 февраля 2021 года посещение заповедников в Крыму станет платным. Нужно будет отдать 150 рублей за одного человека. Исключение сделано для льготных категорий и граждан РФ, имеющих постоянную регистрацию в Республике Крым и Севастополе.
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос «о целесообразности создания российского суда по правам человека». Отвечают за эту задачу глава Верховного суда Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко, они должны подготовить на эту тему доклад к 1 июня 2021 года.
Большая политика и ее "тайны" все больше волнуют рядовых граждан России, в т.ч. и нас, пенсионеров. Времена явно неспокойные - как-то оно дальше сложится? На сей счет есть немало слухов, домыслов и просто пропагандистского (со всех сторон!) вранья. А есть - экспертные мнения. Они, конечно, не являются абсолютно точными прогнозами - но учитывать их имеет смысл...
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призывает Россию обеспечить главе карельского отделения научно-информационного центра «Мемориал» (признан в России иностранным агентом) и историку Юрию Дмитриеву «справедливое судебное разбирательство на фоне опасений, что разбирательство против него политически мотивировано».
Серьёзный скандал разразился вокруг бывшей солистки группы «Мираж» Светланы Разиной. Зоозащитники обвинили певицу в том, что она выбросила своих собак на улицу! Впрочем, сама артистка с таким утверждением совершенно не согласна.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал об отношении к политику Алексею Навальному. Он считает, что оппозиционер всеми способами пытается добиться власти для продвижения личных целей, цитирует Медведева ТАСС.
Специалисты «Общественного контроля» проверили качество «Докторской» колбасы, представленной на прилавках российских магазинов. Они выяснили, что недобросовестные производители все чаще ради экономии в продукцию с маркировкой ГОСТ подмешивают посторонние компоненты. Из пяти проверенных образцов в четырех обнаружена ДНК курицы, которая не предусмотрена рецептурой.
Чтобы сохранить красоту и молодость как можно дольше, необходимо правильно ухаживать за собой. Красивая и чистая кожа всегда привлекает внимание, это придает уверенности в себе и повышает самооценку. Однако не всегда получается обеспечить правильный уход в домашних условиях. Поэтому лучше записаться в салон красоты, где настоящие специалисты проведут осмотр и назначат комплексные процедуры. Профессиональные косметологические средства помогают кардинально преобразить внешность, сделав её максимально привлекательной.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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