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Лавров назвал инсценировкой отравление Навального — политик провел в коме 17 дней
По инф. polit.ru   
02 Февраля 2021 г.
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия имеет все основания считать историю об отравлении политика Навального инсценировкой со стороны Запада. Чиновник аргументировал это заявление тем, что Германия якобы не предоставила доказательств отравления Навального.

Лавров назвал инсценировкой отравление Навального — политик провел в коме 17 дней

«По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: “Я вам ничего не скажу, потому что это секретно” или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — сказал Лавров.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа с симптомами серьезного отравления. Политика без сознания сняли с самолета в Омске, а через два дня отправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

  • 2 сентября Канцлер Германии Ангела Меркель на специальном брифинге сообщила, что оппозиционера пытались заставить «замолчать». Она ссылалась на данные лаборатории Бундесвера и двух независимых лабораторий во Франции и Швеции, которые подтвердили, что в Навального отравили ядом семейства «Новичок».

О том, что Навального отравили «Новичком» заявили 56 состоящих в ОЗХО стран.

Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели собственное расследование инцидента. Авторы утверждают, что политика отравила «Новичком» спецгруппа ФСБ.

Навальный опубликовал видеозапись и расшифровку своей беседы с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который рассказал детали операции по отравлению политика. Навальный представился помощником секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева.

В ходе разговора, который длился 45 минут, выяснилось, что яд, от которого чуть не умер Навальный, нанесли на швы с внутренней стороны трусов. Неудачу операции Колесников объяснил оперативными действиями пилотов самолета и врачей, которые вовремя вкололи Навальному атропин. Ролик о разговоре Навального с его возможным отравителем из ФСБ набрал 3,7 млн просмотров за три часа.

На пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование СМИ об отравлении Навального. Президент заявил, что ФСБ не причастно к покушению на Навального потому, что «Если бы хотели, довели бы до конца».

Polit.ru

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  • Лавров назвал инсценировкой отравление Навального — политик провел в коме 17 дней
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия имеет все основания считать историю об отравлении политика Навального инсценировкой со стороны Запада. Чиновник аргументировал это заявление тем, что Германия якобы не предоставила доказательств отравления Навального.
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