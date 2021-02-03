Суд отправил Навального в колонию. Что дальше?

История с оппозиционером Алексеем Навальным, его предполагаемым отравлением и расследованием о дворце в Геленджике разделила российское общество. 2 февраля раскол стал еще глубже — после решения о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Политика отправили в колонию общего режима. Эксперты сходятся во мнении, что дело полностью носит политическую окраску. И тут же возникает вопрос: что будет делать без своего лидера оппозиция дальше?

Рассмотрение дела велось в Симоновском суде Москвы. Перед заседанием заменили судью. Вместо Юлии Окуневой назначили Наталью Репникову, а Окунева вообще пропала из списка судей. Заседание проходило в открытом для прессы режиме, однако фото и видеосъемку запретили. На последнем настояли прокурор и представитель ФСИН.

Представитель ФСИН заявил, что Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора, в том числе до госпитализации. Он попросил отменить условное наказание Навальному и назначить ему 3 года 6 месяцев колонии, а также штраф в 500 тыс. рублей.

Адвокаты Навального попросили приобщить к делу справку из клиники «Шарите», в которой сказано, что лечение и реабилитация после тяжелого отравления фосфороорганическими соединениями закончились только 15 января 2021 года. Защитники также предоставили решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше».

В ходе суда выяснилось, что ФСИН получала уведомление от имени Навального, что он находится на лечении в Германии, где был указан адрес отеля, но не проверила это заявление. Также сотрудники ведомства знали, что он «убыл на лечение» от охраны дома, где живет Навальный в Москве, и слышали заявление Владимира Путина на прямой линии, который сказал, что благодаря ему оппозиционер отправился на лечение за границу. Представитель ФСИН настаивал, что Навальный должен был предоставить некий «документ».

Алексей Навальный в своей речи в суде заявил, что причина его уголовного преследования — личная обида Владимира Путина, а главная цель — запугать остальных противников действующей власти. Оппозиционер в очередной раз обвинил президента РФ в причастности к своему отравлению. Он также потребовал своего немедленного освобождения, а также освобождения всех политзаключенных.

Прокурор, в свою очередь, потребовала отправить Навального в колонию, а в счет срока зачесть время нахождения под домашним арестом из расчета один день под домашним арестом равен одном дню в колонии общего режима. До вступления решения в силу она попросила заключить Навального под стражу.

После оглашения приговора в Москве и Петербурге прошли акции протеста несогласных с вердиктом по делу. В Москве сразу перекрыли Манежную площадь для всех, включая журналистов. Однако решившим выйти на улицы людям все же удалось собраться в колонну на Петровке, Большой Дмитровской и прилегающих переулках. Полицейские стали жестко их задерживать, применяя физическую силу. При этом сами митингующие скандируют «Мы без оружия!».

Тем временем руководитель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин потребовал провести среди задержанных на протестах молодых людей проверки по «уклонистам» от военной службы. Также глава СК велел подчиненным разобраться в причинах, которые побудили «подозреваемых и обвиняемых к противоправным действиям».

По данным «ОВД-Инфо» в целом за день суда над Алексеем Навальным были задержаны 1012 человек. СМИ и Telegram-каналы сообщали о беспрецедентном насилии со стороны правоохранителей: досталось не только протестующим, но и обычным пешеходам, водителям, которые выражали поддержку толпе с помощью гудков, а также журналистам, пишет sobesednik.ru .

Что думают по поводу вынесения приговора самому известному оппозиционеру эксперты? Портал для пожилых "Мои года" публикует подборку мнений Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов

Михаил Касьянов считает замену Алексею Навальному условного срока на реальный не имеющей ничего общего с правом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Замена Алексею Навальному условного срока осуждения на реальный по сфабрикованному делу не имеет ничего общего с правом. Для всех очевидно, что решение является неправосудным. Это показательная расправа с самым ярким из лидеров оппозиции», — считает политик.

По его словам, президент России Владимир Путин выбрал жесткий сценарий развития ситуации.

«Власти уверены в том, что, запугав общество, они смогут зажать протест. Начальники демонстрируют, что не остановятся ни перед чем ради удержания власти. Приговор Навальному, тысячи брошенных в автозаки, избитых и униженных мирных людей — все это произвол и вопиющее беззаконие, призванное запугать граждан, отбить у них желание бороться за свои права, за правду», — написал Касьянов.

Бывший премьер назвал сценарий подавления протеста «иррациональным», который «приведет к быстрому расширению радикальных настроений в обществе».

«Получившие дубинкой по голове двадцатилетние парни этого не забудут и не простят. Путин начал опасную игру. Растущее возмущение может быстро достигнуть точки кипения», — уверен Касьянов. По его мнению, своими действиями власть навлечет на Россию «бесчисленные беды».

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Социолог Элла Панеях

У Алексея Навального есть шансы остаться значимой политической фигурой в России, несмотря на решение заменить условный срок заключения на реальный. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Росбалта» выразила социолог Элла Панеях. Она назвала приговор ожидаемым.

«Российская судебная система не оставляет надежд, что в ней заведется человек, который посмеет хотя бы смягчить приговор в подобных обстоятельствах. На месте чиновника из Кремля я бы судье даже звонить не стала. И так было понятно, какое решение примут», — отметила эксперт.

По ее мнению, давать прогнозы о политической судьбе Навального преждевременно, однако есть шансы, что оппозиционер сможет остаться важной фигурой, несмотря на приговор.

«От людей, которые попадали в тюрьму и за время отсидки выпадали из политической жизни, Навальный отличается тем, что оставляет за собой широкое сообщество сторонников. Истории известны примеры, когда политики возвращаются из заключения и заново включаются в политическую жизнь. Это происходит, когда организация, к которой политик принадлежал, продолжает действовать в той или иной форме, а единомышленники продолжают ощущать себя сообществом, — объяснила Панеях. — Люди, которые сейчас обеспокоены судьбой Навального и темами, которые он поднимает, достаточно многочисленны, чтобы не исключать такого развития событий. Они объединены сетями, и речь не о подпольных организациях, которые можно просто выявить и разгромить. Это, как мне кажется, достаточно связное сетевое сообщество с высоким уровнем солидарности, и с довольно широкой периферией — то есть людьми, которые не входят в число активистов, но сочувствуют, присылают пожертвования, читают и смотрят их материалы, эпизодически готовы к какой-то деятельности подключиться. И при этом не организованное вокруг слишком ярких единичных фигур второго порядка, которых можно тоже посадить и на этом жизнь сообщества прекратится».

Панеях добавила, что политическую жизнь Навальному продлит и российская пропаганда.

«Им наконец разрешили упоминать его имя, и теперь на теме можно ехать еще долго. Там есть все, что они любят: история с заграницей, спецслужбами, уличные волнения. Тема еще будет раскручиваться», — предположила эксперт.

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Владимир Гельман, профессор Европейского университета в Петербурге и университета Хельсинки

Решение об изменении условного срока Алексею Навальному на реальный, неправовое, считает Владимир Гельман.

«Об этом сказал и сам Навальный, выступая в суде, потому что решение суда, который изначально признал его виновным, было отменено Европейским судом по правам человека. То есть все последующие действия по отношению к Навальному также являются неправовыми и незаконными. Но суд, как я понимаю, выполнял распоряжения вышестоящего руководства и неудивительно, что он принял такое решение. Естественно, это все будет обжаловаться через какое-то время и рассматриваться в ЕСПЧ», — отметил политолог.

Владимир Гельман подчеркнул, что на дальнейшее развитие событий в России будет влиять решение ЕСПЧ, которое достаточно предсказуемо.

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«Протесты, безусловно, продолжатся, и будут они не только в связи с приговором Навальному, но и в связи с тем, что российские власти предприняли очень масштабные по нашим меркам репрессии по отношению к его участникам. Впереди выборы в Госдуму, и понятно, что на этих выборах избиратели вряд ли будут с энтузиазмом голосовать за «Единую Россию». Даже находясь за решеткой, Навальный будет представлять угрозу для власти как источник призывов к «умному голосованию», — выразил уверенность политолог.

Если же политику все же придется провести весь назначенный срок в колонии, его движение может продолжить свое существование.

«Есть много примеров тому: Нельсон Мандела и Лех Валенса также подвергались уголовным преследованиям, но подавить протестное движение не удавалось. Что будет со сторонниками Навального, покажет время», — подчеркнул Гельман.

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Политолог Александр Морозов

«Значительная часть россиян остается лояльна правительству. Они связаны со своими департаментами, со своей работой в госкорпорациях или службой в силовых структурах. Но все посмотрели этот сюжет, все посмотрели на драматическую историю возвращения Навального в Россию. Конечно, каждый в такой ситуации все примеряет на себя. Это очень резкая психологически тяжелая ситуация, который показывает одновременно чудовищный мир богатства, связанного с первым лицом государства. Конечно, в общественном сознании это идет на разрыв. Иначе и быть не может. Поэтому одни сейчас думают, как это может быть? Как может быть такое беззаконие? Он видит кульминацию этого бесправия и готов идти на протестные шаги. А другие совершенно иррационально, без всяких аргументов, но с чувством ненависти начинают защищать так называемую стабильность. Это естественная поляризация в обществе», — считает эксперт.

Он считает, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от решения суда по делу Навального. По мнению Морозова, если Навальный останется за решеткой, многие активисты будут продолжать уличную активность.

Морозов согласен с коллегами, которые полагают, что на сегодняшний день «партия силовиков» победила полностью и теперь она принимает ключевые решения, а гражданские лица и экономический блок на ситуацию повлиять не может. От силовиков можно ждать дальнейших репрессивных шагов. «Ведь, с точки зрения господина Кириенко, которому нужно проводить в 2021 году выборы, лучше бы не проводить таких массовых избиений граждан в разных городах. Экономический блок, со своей стороны, которому нужно обеспечивать благосостояние населения, конечно, тоже вряд ли радуется, что начались каждое воскресенье митинги и не просто митинги, а где будут новые посаженные жертвы. Это будет влиять и на фондовый рынок и на российскую экономику в конечном итоге. Но, насколько я вижу, эти люди сейчас не имеют влияния на Путина, а влияние имеют какие-то руководители силовых ведомств, которые считают, что все это — «оранжевая угроза». Якобы, за этим нет никакого реального настроения граждан, а поэтому «давайте будем это давить как проблему нацбезопасности», — заключил политолог Александр Морозов.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января, когда он вернулся после лечения в Германии. ФСИН потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с тем, что Навальный не отмечался в ведомстве, находясь на испытательном сроке. В отношении оппозиционера возбуждено еще два уголовных дела: о клевете на ветерана, который снимался в ролике за поправки в Конституцию, и о мошенничестве с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом - прим. ред.).



Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли по всей России вторые выходные подряд. По последним данным «ОВД-Инфо», 31 января в 90 городах России задержали более 5,6 тыс. участников митингов. В Петербурге в полицию доставили более 1,3 тыс. человек. Стоит отметить, что десятки арестованных за акции протеста 31 января в поддержку Алексея Навального людей уже вторые сутки находятся в автозаках из-за нехватки мест в изоляторах.

Люди в них записали обращение, в котором назвали подобные условия содержания «пыткой» и рассказали, что сидят в автобусах уже по 40 часов. «Мы, задержанные 31 января на мирной акции протеста, просим помощи и внимания общественности на бесчеловечные условия, в которых мы вынуждены находиться. С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Фактически еще ни разу нас не кормили. Последние девять часов мы находимся в автобусе, где людей вынуждают находиться стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет», — рассказали арестованные.

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