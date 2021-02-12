Протесты будут нарастать? Только ли ради Навального выходят на них люди?

Массовые протесты, всколыхнувшие всю страну, прекратились. Но многие люди уверены, что они в скором времени будут возобновлены. Свои прогнозы насчет судьбы протестных акций высказывают и политологи, отмечая, что если такие действия будут идти не от сторонников оппозиционера Навального, то организацию возьмут на себя другие силы. Напомним, что политической сезон в этом году стартовал очень бурно. Он был отмечен приездом в страну Алексея Навального, его задержанием и арестом, опубликованием расследования о «дворце Путина» в Геленджике, массовыми акциями в защиту оппозиционера. А может быть люди выходили на улицы и по другим причинам тоже, например, выражая недовольство происходящим в стране. Давайте посмотрим, кто же и что думает.

Более 40% россиян уверены, что в ближайшее время в стране пройдут акции протеста

43% респондентов уверены, что в ближайшее время в стране возможны массовые акции протеста в связи с падением уровня жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», который приводит Znak.com.

Также 45% уверены, что вероятны политические протесты. Эти показатели впервые оказались на уровне 1998 года.

При этом явную готовность принять участие в акциях выражают только 15-17% граждан, хотя еще в ноябре этот показатель был равен 19-23%.

43% думают, что акции связаны не столько с Навальным, сколько с общим недовольством положения дел в стране.

21% респондентов отмечают, что внимательно следили за недавними акциями в поддержку политика Алексея Навального. 59% говорят, что хотя бы что-то слышали о них. Только 19% не понимают, о каких акциях идет речь.

Протест будет набирать обороты: политолог рассказал о предстоящих событиях в России

Зима 2021 года выдалась для российского общества весьма богатой на громкие политические события. Чего стоит только скандальная история с арестом и приговором оппозиционеру Алексею Навальному, что спровоцировало массовые уличные акции, реагировать на которые властям пришлось довольно жестко, фактически по белорусскому сценарию.

Впрочем, пока политологи делились прогнозами о перспективах протеста и акций в поддержку Навального, а также давали оценки ситуации с точки зрения стабильности отношений между представителями российских элит, протест постепенно свернули. Глава региональных штабов Навального Леонид Волков ранее выступил с заявлением о приостановке протеста. Причем, его слова спровоцировали довольно бурную реакцию в обществе, несмотря на целую череду, казалось бы, вменяемых аргументов в пользу принятия такого решения и ссылку на то, что оно было принято в координации с ключевой фигурой последних событий.

Как бы там ни было, но, несмотря на заявления Волкова, протест похоже, будет подпитан другими силами и фигурами. Тем более, что именно такого развития событий после неоднозначного выступления ближайшего соратника Навального ожидали специалисты. Более того, сам протест может приобрести довольно оригинальный окрас. О его примерных параметрах, особенностях и примечательных деталях в своем авторском Telegram-канале рассказал известный российский политолог Борис Кагарлицкий.

«После того, как была поднята серьезная волна возмущения, спровоцированного заявлением Леонида Волкова, который в одностороннем порядке объявил о прекращении уличных акций, вполне ожидаемо появились другие инициативы, которые привлекают протестную массу. В числе прочих о своей акции объявила КПРФ. Разумеется, проводимые по указаниям Зюганова акции всегда сводятся к унылым шествиям со старомодными лозунгами и так происходит уже десятки лет. Но в этот раз интервью лидера московской партийной организации КПРФ Валерия Рашкина дает основания ожидать чего-то принципиально нового.

Разумеется, Рашкин решил не акцентировать внимание на очевидном факте, что его позиция не просто рознится с зюгановской, но еще и является противоположной. Отвечая на прямой вопрос об этом, он лишь заявил, что их взгляды на нынешние события в целом совпадают. Кроме того, Рашкин четко обозначил, что выйдет на акцию вместе с другими депутатами, даже если власти не согласуют митинг. Ведь по закону у граждан есть право на встречу с депутатами. Впрочем, не так давно Николаю Бондаренко за такие же действия уже влепили штраф, однако, полагаю, Рашкина это обстоятельство не остановит.

Также о планах активно действовать заявили Вячеслав Мархаев в Бурятии и Сергей Левченко в Иркутске. Полагаю, что ряд других региональных лидеров компартии тоже проявят себя. Факт заключается в том, что, чем больше администрация президента контролирует Зюганова, тем меньше Зюганов контролирует КПРФ. В перспективе в партии даже назревает раскол или смена руководства. Хотя, принимая во внимание традиции коммунистов, никто не станет специально обострять конфликт. Этим займется администрация, которая будет усиливать давление на лидера коммунистов, а вместе с ним и на других официальных оппозиционеров в парламенте.

Как бы там ни было, подтверждается ранее сказанное о том, что отказ Леонида Волкова призывать к новым выступлениям приведет к тому, что такие выступления будут организованы другими силами и людьми. Протест будет только набирать обороты. Причем, репрессивные методы, которые выбрала власть, лишь подпитывают массовые выступления, заставляя недовольных продолжать выходить на улицы ради освобождения армии политзаключенных, которая растет с каждым днем. Вопрос о личности оппозиционера Алексея Навального предсказуемо переходит на второй план, уступая место более масштабным вопросам, которые власть не в состоянии разрешить, ни с помощью выездных судов, ни с помощью дубинок.

Тем временем Волков призвал выходить во дворы с фонариками. Интересно, это он так шутит?» – пишет Кагарлицкий.

Как будут разворачиваться события, наверное, мы скоро узнаем. Но действительно создается впечатление, что приостановка протестных акций – всего лишь временно взятая пауза.

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