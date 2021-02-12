Эхо простестов в поддержку Навального: возбудили уже почти сотню уголовных дел

В России возбуждено уже 90 уголовных дел после несанкционированных уличных акций в поддержку Алексея Навального. За все время протестов было задержано более 11 тыс. человек. Административные сроки отбывают сотни задержанных, в Москве и Петербурге в тюрьмах не хватало мест.

Как сообщили в МВД РФ, дела возбуждены «по фактам преступлений», совершенных в ходе протестов. При этом в МВД особо отметили, что опубликованные в ряде интернет-изданий и соцсетях анонсы запланированных на ближайшее время несогласованных акций запрещены «ввиду ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической обстановкой». Также «законодательно запрещены массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб», добавили в полиции.

Полиция готова обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки, подчеркивается в сообщении МВД. А те, кто призывает к насильственным действиям и «групповым нарушениям общественного порядка», будут задержаны и привлечены к ответственности», — сообщили в полиции.

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Ранее соратник Алексея Навального Леонид Волков предложил россиянам провести новую акцию в День всех влюбленных, а позже стало известно о том, что его объявили в международный розыск. В связи с этим Следственный комитет РФ и Генпрокуратура РФ напомнили об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях.

В СК РФ отметили, что нарушение действующего законодательства влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Кроме того, наказуемы и призывы к массовым беспорядкам, вплоть до лишения свободы, а также «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни».

В СК считают, что присутствие детей и подростков на несанкционированных акциях и при массовом скоплении людей может угрожать их личной безопасности и здоровью. «Лица, совершившие противоправные действия, будут отвечать в рамках закона», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Аналогичные предостережения распространила и пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. «Предупреждаем, что размещение в сети „Интернет“ призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отмечается в тексте документа.

С чего все началось?

Навальный 17 января вернулся в РФ из Германии, где проходил лечение — как заявляет он сам и его соратники, по поводу отравления смертоносным ядом «Новичок», которому он подвергся в ходе поездки в Томск. Пройдя реабилитацию, Навальный вернулся в Россию и был моментально задержан, а на следующие сутки арестован.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу «Ив Роше». В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении. Навальный свою вину не признает. С учетом отбытого года под домашним арестом, Навальный просидит в колонии 2 года 8 месяцев.

Протесты в поддержку Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Мы рассказывали о них:

По инф. rosbalt.ru

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