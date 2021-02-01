Митинги по всей России: этот поезд уже не остановить?

Протестные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных прошли 31 января в десятках городов России. Число задержанных оказалось беспрецедентным — свыше 5 тысяч человек. Многие политологи сходятся во мнении, что протест становится более осмысленным и дальше будет только нарастать.

Лишение граждан избирательных прав, несоблюдение законов, проблемы экологии, и вишенка на торте — поправки в Конституцию, с которыми многие оказались несогласны. Все это подлило масла в огонь, который начинал разгораться еще в конце нулевых. Теперь власти находятся в серьезном политическом тупике, и времени на маневр остается все меньше. Что говорят по поводу сложившейся ситуации эксперты? Редакция портала для пожилых «Мои года» собрала подборку мнений. Их стоит учитывать, даже если вы резко против того же Навального и искренне переживаете за сложившийся в стране порядок...



Несанкционированные митинги 31 января затронули не только Москву — полиция задерживала участников в 80 городах России. Выразить свою гражданскую позицию вышли жители Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка, Перми, Иркутска, Барнаула, Уфы, Томска, Самары, Магнитогорска, Екатеринбурга, Твери, Улан-Удэ, Омска, Тюмени, Челябинска, Ульяновска, Хабаровска, Сочи, Нижнего Новгорода, Тулы, Петропавловска-Камчатского, Якутска, Ижевска, Ростова-на-Дону, Читы и других.

В отличие от 23 января задержания в этот раз прошли везде. Нынче не обошлись без столкновения с омоновцами иркутяне и томичи. Свыше 5 тыс. человек были задержаны по всей России. Это рекордное число в стране за последние девять лет, отметили правозащитники.

Больше всего задержаний — в Москве (1608 человека) и Петербурге (1122), далее следуют Красноярск (194) и Нижний Новгород (182). На предыдущей акции в поддержку Алексея Навального 23 января, к слову, были задержаны более 4 тыс. человек, передавали в «ОВД-Инфо».

29 января МВД России предупредило тех, кто собирается участвовать в несанкционированных акциях протеста, об уголовной ответственности. Ведомство напомнило, что за организацию массовых беспорядков предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, а за участие в них — от 3 до 8 лет. 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным». Что скажет на этот раз пресс-секретарь президента? Ведь жестокости и насилия в этот раз оказалось куда больше.

Приводим мнение российских политологов, чтобы попытаться понять: а пора ли уже переживать?

Депутат Псковского областного парламента, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг

Сегодняшние акции протеста, а вернее, реакция на них со стороны власти, продемонстрировали «ожесточение» руководства страны, вставшего на путь насилия. Несмотря на упорство силовых ведомств, выполняющих волю Кремля, система уже находится в «политическом тупике», а российское общество «становится антипутинским», уверен депутат Псковского областного парламента, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

«Власти не победили сегодня, они продолжили падение к своему концу. Подсчёт числа открыто участвующих в протесте не имеет значения. Имеет значение, сколько людей сочувствуют протесту, — объясняет политик. — И это число сегодня выросло. Никакой другой реакции на жестокость и насилие властей быть не могло».

Депутат полагает, что формирование большого числа людей, которые начинают испытывать «ненависть» лично к Путину, свидетельствует о начале «политического перелома» в стране, и перебить его власть не в состоянии, потому что все возможные рычаги, позволявшие манипулировать общественным сознанием до этого момента — «милитаризм, Крым, деньги» — к настоящему моменту себя исчерпали.

«Главная наша задача – не потерять протестующих, не допустить отчаяния и разочарования, сохранить людей в политике и – больше того – привлечь максимум людей в политику», — объясняет Шлосберг, добавляя, что протест можно канализировать на выборах в Государственную думу осенью этого года. По его мнению, если в парламенте появятся силы, которые будут «мешать вращаться жерновам насилия», их поддержка в обществе со временем будет нарастать, и это поможет отнять у Кремля «рычаг публичной власти», что автоматически повлечет за собой либерализацию силового аппарата: «Нужна первая территория свободы внутри самой власти. Дальше по всем законам физики политики она начнёт расширяться, ведомая ветром истории», — заключает депутат.

Кстати:

Глава президентского Cовета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что не собирается защищать права протестующих в поддержку Алексея Навального, потому что митинги неправильные. «То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношения ни к защите прав, ни к борьбе за лучшую жизнь. То, что мы наблюдаем сегодня, — это провокация», — сказал он. «Никаких попыток как-то изменить жизнь к лучшему, конечно, нет. Это все то, что только ухудшает в конечном счете нашу жизнь», — оценил считающий себя правозащитником Фадеев.

Экономист Дмитрий Травин

Уличные акции за Навального сегодня почти не связаны с его политикой. Народ выходит потому, что вместо открытого обсуждения разоблачительных материалов самого популярного в России просветителя происходит «закрытие» этого человека в кутузке.

В эти дни Навальный — лишь орудие нашей общей борьбы за свободу вне зависимости от того, какую программу он предложит на далеких президентских выборах, которые, возможно, не состоятся.

Если откинуть мифы, то единственный реальный момент, который нас в этом году разделяет, — это отношение к «умному голосованию». Осенью будут парламентские выборы, и нам придется определяться. Но даже если мы считаем, что УГ практически не вносит реального раскола в путинские ряды, это не может быть основанием отказывать в праве «умно голосовать» тем, кто считает иначе.

Политик Максим Шевченко

«Я думаю, что Алексей Навальный открыл форточку. И в форточку хлынул воздух, который самого Навального сделал достаточно мифологической фигурой», — отметил общественный деятель.

По его словам, нынешние протесты показали, что людям стала интересна политика, ее обсуждают, граждане интересуются ситуацией, смотрят видео и читают тексты. У сложившейся повестки четыре главных пункта, и один из них — социальное неравенство, считает Шевченко.

«Люди не предполагали, что оно настолько наглое, безвкусное, вопиющее и оскорбительное», — заявил политик.

Среди других составляющих повестки он назвал лишение граждан избирательных прав, проблемы экологии, мусоропереработки и национальный вопрос после внесения в Конституцию поправки о государствообразующем народе.

«Власть взяла и сказала всей стране, что русские главные, а вы можете тут рядом постоять», — уточнил Шевченко.

По его мнению, протест будет только нарастать, и у власти есть три сценария действий: игнорировать происходящее, прибегать к репрессиям либо решиться на масштабную демократизацию общества.

Политолог Андрей Хохлов:

Размах протестов впечатляет: моя версия о начале фазы перерастания интеллигентских митингов в полномасштабный социальный протест по всей стране получила подтверждение.

Казенная повестка совсем развалилась: только запугивания, которые стимулируют людей активнее защищать свои гражданские и человеческие права. Информационный мяч находится на стороне оппозиции.

При всем богатстве стратегий и возможностей для политического маневра режим выбрал сценарий Лукашенко. Все-таки, погружение в воображаемые миры для Путина и его партнеров по политическому бизнесу не прошло даром: режим уверенно идет в «третий тупик шестой пятилетки».

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко тоже высказался по поводу несанкционированных протестных акций в России. Он сравнил протесты в своей стране с событиями в России. По его мнению, это результат действия одних и тех же «зарубежных сил». «Главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно», — заявил Лукашенко. По его мнению, до выборов в Госдуму в России будет «первая репетиция», а после выборов «будет еще моднее».

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков

«На прошлой неделе мы отмечали, как много людей вышли в регионах. Сейчас, возможно, там видим меньше граждан, зато более массовыми стали протесты в пяти крупных городах: Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске, — отметил Гращенков. — Также протест стал менее сгибаемым. Если на первую акцию вышло больше зевак, и их испугали аресты и избиения, то сейчас вышли люди, к этому готовые, соответственно, они более мотивированные и духоподъемные».

По мнению политолога, за счет перекрытия центральных улиц полиция создала эффект скученности протестующих. «Кажется, что людей много, они противостоят „черным когортам“, Росгвардии. Как минимум, силовики поработали над созданием картинки и ощущения причастности, единения — того, что люди стоят плечом к плечу», — объяснил эксперт.

По его словам, протест стал и более осмысленным. «Если в первый раз выходили разные люди, от обманутых дольщиков до коммунистов, то сейчас акция больше направлена на освобождение Навального и являет собой антитезу власти, — отметил Гращенков. — В любом случае, это промежуточный этап. Следующая акция, после суда над Навальным, может быть более массовой или, как минимум, более ожесточенной».

Политолог Андрей Чураков

Власти находятся в серьезном политическом тупике, и времени на маневр не остается, считает политолог Андрей Чураков. Он объяснил, что в ответ на массовые протесты чиновники не озвучили ни одного вменяемого предложения и решились на силовой сценарий разгона.

«Давление оказывают на активистов и всех причастных к акциям, а также, что меня удивляет, журналистов. В результате происходит катастрофическое падение легитимности власти. Создается впечатление, что им нечего сказать, и остается все меньше времени на маневр, особенно после заявлений Ротенберга о дворце в Геленджике. Информация, как вы знаете, сегодня распространяется беспрепятственно и быстро», — отметил политолог.

По его мнению, ситуация будет только усугубляться, и высоки шансы на еще более массовые протесты, поскольку власть прибегнет, скорее всего, к репрессивным мерам в адрес Алексея Навального и его сторонников, что возмутит население.

«Мы погружаемся в хаос, и я имею в виду не уличные столкновения. Страна превращается в абсолютно полицейское государство, и самое страшное, что она является обладателем ядерного оружия, входит в число наиболее милитаризированных в мире. А поскольку происходит дестабилизация внутреннего порядка, прогнозы неутешительные», — предположил Чураков.

По его словам, однако, власть меняется не улицей, а элитами, которые способны повлиять на внутреннюю и внешнюю политику.

«И эти элиты должны принять решение по судьбе той персоны, которая является сегодня максимальным раздражителем в стране. А это ну никак не Навальный», — намекнул эксперт.

Лидер партии «За правду» Захар Прилепин

Захар Прилепин считает, что российскому правительству стоит беспокоиться из-за митингов, аналогичным тем, что прошли 23 января: «Безусловно. Потому что, во-первых, мы имеем только что перед глазами, 6-летней давности украинский пример, когда 75 тысяч человек, менее 1% украинцев, выходят на Майдан и за 2 месяца сносят всю государственность, хотя Януковича избрало 49% населения. Сейчас вышло 12-15, тысяч, и они вполне ресурсны».

От редакции МГ: Оставаться в стороне от проходящих в стране акций протеста становится все сложнее. Люди не просят, они требуют, чтобы власти заметили те проблемы, что назрели в обществе, просят, чтобы была справедливость. И фигура Алексея Навального здесь скорее просто повод, символ. Это та грань, переступив которую, власть показала, насколько сильно в стране не соблюдаются законы. Вот и вышли люди на улицы, сколько не в поддержку оппозиционера (кстати, наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!), сколько за себя, ведь политическая ситуация в России очень и очень далека от благостной картинки "в телевизоре". И от такого трудно оставаться в стороне.

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